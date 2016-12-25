 Убийство российского посла Карлова было спланировано, - глава МВД Турции

Anadolu.об этом сообщает агентство
"Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена. Покушение - не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован", - отметил министр.
Он отметил, что произошедшие в Турции в июне 2015 года теракты и убийство посла являются целью единого плана. Сойлу указал, что покушение на Карлова "является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке".
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логично что не с перепугу или по плохому настроению охранник Эрдогана вальнул посла ватного
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не результат личной инициативы террориста,
но он пошёл на верную смерть, понимая что группа захвата рисковать не будет, хотя много говорят про возможность взять его живым, он похоже разрядил всю обойму, разве что имел запасные, но писали про перестрелку Алтынташа с группой захвата а но не раненых не убитых с той стороны, а это ведь был полицейский причем из элитного подразделения, он умел стрелять наверняка, а тут судя по всему, количество выбоин от пуль, там был шквальный огонь, но может так у них в инструкции, и Алтынташ это прекрасно знал, кароче так почему он на это решился? такое сильное слияние Гюлена из -за границы на турков, серьёзный конкурент Эрдогану, или просто удобно на него повесить всех собак сейчас
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