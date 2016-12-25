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Все про:посол (999) Турция (1707) убийство (4503)

 Убийство российского посла Карлова было спланировано, - глава МВД Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что нападение, в результате которого погиб российский посол Андрей Карлов, было спланировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена. Покушение - не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован", - отметил министр.

Он отметил, что произошедшие в Турции в июне 2015 года теракты и убийство посла являются целью единого плана. Сойлу указал, что покушение на Карлова "является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники убийцы российского посла в Турции утверждают, что он не был религиозным фанатиком
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та что то так тихо прошло. другое дело самолет сбили. О то вони было.
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капитан очевидность - глава мвд Турции)))
логично что не с перепугу или по плохому настроению охранник Эрдогана вальнул посла ватного
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Ну он, что то кричал, когда его завалил, а что....перевод ни кто не выкладывал, может у него личная неприязнь к этому человеку.
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Он так говорит, как будто это что-то плохое
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После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. Вчера вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. Спасибо Николай чудотворец!!!!
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21 декабря -застрелен Польшиков. 24 декабря в Бельгии -
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про обоих про польшикова и про представителя в нато раша пишет что это самоубийство, пытаясь скрыть любую инфу , польшикова даже жену в убийстве пытаются обвинить, ну второго в машине грохнули, родные не согласны с тем что это самоубийство. А и йух с ними , чем больше тем лучше..

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Убили одного российского террориста, что тут плохого?
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Дрянной каламбур, но тем не менее, парень убил 2х зайцев - отправил к праотцам посла ненавистной страны и поставил в ОЧЕНЬ неприятное положение Эрдогана (изрядного, в общем-то, мерзавца).
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Конечно было. Вот признаки. По поведению, нападавший вел себя совершенно осознано, как человек в ожидании скорой смерти. То есть, он знал о том, что его ликвидируют. А жертва. Только посмотреть на это. Даже не попробовал сменить, хоть рефлекторно, стойку. То есть ждал когда его убьют.
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Карлов тоже знал об этом спланированном террористическом акте. просто не успел возразить.
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в любом случае этот посол своей никчемной подлой жизнью ничего лучшего не заслужил, путинская же россия запоганена, а остальным - это кому пример, а кому - знак.
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Русская рулетка - кто будет следующим послом в Турции?
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Другими словами - вы приговорены к должности посла.
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Следующий посол в Турции будет ходить в бронежилете и ездить в Бтре
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Если бы росспосла хотели просто убрать, то наняли бы или снайпера или взрывотехника. Я уверен что у парня была мотивация на уровне кровной мести.
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Во-первых не убийство, а ликвидация, а во-вторых террористическим образованием является сама рашка, ублюдочного представителя которой просто публично утилизировали в назидание для ожидающих очереди орков.
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Мы стараемся выявить связи террориста Андрея Карлова как внутри Турции, так и за ее пределами.
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а каких сил? надо договаривать, сказал а говори б,
не результат личной инициативы террориста,

но он пошёл на верную смерть, понимая что группа захвата рисковать не будет, хотя много говорят про возможность взять его живым, он похоже разрядил всю обойму, разве что имел запасные, но писали про перестрелку Алтынташа с группой захвата а но не раненых не убитых с той стороны, а это ведь был полицейский причем из элитного подразделения, он умел стрелять наверняка, а тут судя по всему, количество выбоин от пуль, там был шквальный огонь, но может так у них в инструкции, и Алтынташ это прекрасно знал, кароче так почему он на это решился? такое сильное слияние Гюлена из -за границы на турков, серьёзный конкурент Эрдогану, или просто удобно на него повесить всех собак сейчас
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Какое спланировано?!! Несчастный случай на производстве!!!
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