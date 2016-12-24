 Польша требует от России аудиозаписи с разбившегося самолета Качиньского, о которых Путин говорил на пресс-конференции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В Минобороны Польши отмечают, что заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря свидетельствует о том, что в распоряжении российской стороны есть запись разговоров между пилотом и пассажирами, которую никогда не передавали Польше. Заявление Путина также может свидетельствовать о том, что ранее переданные стенограммы и записи были фальсифицированы.
В ходе пресс-конференции 23 декабря Путину был задан вопрос о сроках возвращения Польше обломков самолета, на котором летел Лех Качиньский. Путин рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. Тот требовал посадки, а получив отказ, по словам российского лидера, сказал: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Президент России призвал не использовать авиакатастрофы для нагнетания отношений между странами, добавив, что обломки лайнера необходимы Следкому РФ для проведения расследования.
Напоминаем, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибла вся польская делегация, направлявшаяся на 70-летие Катынского преступления, в том числе президент Лех Качиньский.
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Капитан: - Граждане-руководители Польши, мы падаем и русские тут нипричём!
Пассажиры: - Да, мы видим, самолёт просто сам падает из-за тумана!
Капитан: - Повторяю еще раз - русские нипричём! раз-два, раз-два, русские нипричём!
Пассажиры (дружно-нараспев): Нииииприииичёоооом, мы самиииии убиииились!!
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Ребята почему нет на цензоре новости про убииство в Бельгии рашиста рангом повыше посла. Только на цензоре наверно нет. И еще одного где то хлопнули .
24.12.2016 23:14
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дай ссыль..
24.12.2016 23:16
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http://yandex.com.tr/clck/jsredir?from=yandex.com.tr%3Bpadsearch%3Bweb%3B%3B&text=belcika%20da%20rus%20oldurulmesi&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbRzYfte34E-NJxIUq6NEccS&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIqpVaiVHXXb1us03i17-ATOk3T6IolQGe4ApZk8q9V1Pkw8umM5lGfBEgZ3-UBQ1xwIW_0bN0bisRix8hBecgBFPrbc_Mw_fTUeBtdiDAdq4VBkY-m7zeZfKlAUd_3pQ-RCSf-U76YPXlzEmL0eokN_xmQbLHghYGvowfiBPp4RTkHfPdchJms,&data=UlNrNmk5WktYejdiZGJXMlpCZGtSVUM3Q1lzdV9zSU5OR25FWTZzV20xZk1xOVU3eFVLcEtQN2ExclBSamRVSDItbmhNQkttYmpCUV8tNG9DcWVFYk9kaTA1YWlPODViQ01RSXpfZTN5SFBnYTFjUFBmbjI2ZEhITmdvRWNxMTNmUGhNTmd0OHEzUktQaHMyWEh3b2EtdXAyVGxUS1pHcXh5cTRmMjZ6dVlwWVFCQWpOWXBuYkEsLA,,&sign=1148816d639bca7504eadbd135a8b67b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkh5N2Mxdt9IqMz5sJwv1XfJd9hsFfT9nTvOuUzQ2IbxDcy7m4ThXV_pwKBJHHDCp_x40yCQCVoWwdhoPjFfYkbHmkCNruFlfXXayhMn3q-5A,,&l10n=tr&cts=1482617909000. Представитель в нато от раши
24.12.2016 23:16
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"Потирялася я"!
Работы - дофига, уже две недели я не в теме новостей.
Ссылка есть на это действо рукожопых?)))
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НАЧИНАЮТ МАССОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАВТРА.
ПО ДАННЫМ СМИ ВЕСЬ РАСЯЯНСКИЙ СОВКОСКОТ ВОСХВАЛИЛ СВОЕГО ВОЖАКА ЗА МУДРОЕ РЕШЕНИЕ!
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