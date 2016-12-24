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Все про:авиакатастрофа (990) Качиньский (299) Польша (3528) Путин (20525) расследование (1767) Россия (64347) Смоленск (76)

 Польша требует от России аудиозаписи с разбившегося самолета Качиньского, о которых Путин говорил на пресс-конференции

24 декабря Министерство национальной обороны Польши обратилось к Российской Федерации с требованием передачи записи разговоров, зарегистрированных в кабине самолета Ту-154М, который разбился в 2010 году под Смоленском

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В Минобороны Польши отмечают, что заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря свидетельствует о том, что в распоряжении российской стороны есть запись разговоров между пилотом и пассажирами, которую никогда не передавали Польше. Заявление Путина также может свидетельствовать о том, что ранее переданные стенограммы и записи были фальсифицированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша: Улучшение отношений с РФ невозможно без возвращения обломков самолета Качиньского

В ходе пресс-конференции 23 декабря Путину был задан вопрос о сроках возвращения Польше обломков самолета, на котором летел Лех Качиньский. Путин рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. Тот требовал посадки, а получив отказ, по словам российского лидера, сказал: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Президент России призвал не использовать авиакатастрофы для нагнетания отношений между странами, добавив, что обломки лайнера необходимы Следкому РФ для проведения расследования.

Также читайте: Российская экспертиза по Смоленской катастрофе на 90% содержит ошибки - замгенпрокурора Польши

Напоминаем, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибла вся польская делегация, направлявшаяся на 70-летие Катынского преступления, в том числе президент Лех Качиньский.
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Капитан: - Граждане-руководители Польши, мы падаем и русские тут нипричём!
Пассажиры: - Да, мы видим, самолёт просто сам падает из-за тумана!
Капитан: - Повторяю еще раз - русские нипричём! раз-два, раз-два, русские нипричём!
Пассажиры (дружно-нараспев): Нииииприииичёоооом, мы самиииии убиииились!!
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Kirim Ukrainali
Ребята почему нет на цензоре новости про убииство в Бельгии рашиста рангом повыше посла. Только на цензоре наверно нет. И еще одного где то хлопнули .
24.12.2016 23:14
ОтветитьМне нравится 1 Vladimir Anisimov
дай ссыль..
24.12.2016 23:16
ОтветитьМне нравится 1 Kirim Ukrainali
http://yandex.com.tr/clck/jsredir?from=yandex.com.tr%3Bpadsearch%3Bweb%3B%3B&text=belcika%20da%20rus%20oldurulmesi&etext=&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbRzYfte34E-NJxIUq6NEccS&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIqpVaiVHXXb1us03i17-ATOk3T6IolQGe4ApZk8q9V1Pkw8umM5lGfBEgZ3-UBQ1xwIW_0bN0bisRix8hBecgBFPrbc_Mw_fTUeBtdiDAdq4VBkY-m7zeZfKlAUd_3pQ-RCSf-U76YPXlzEmL0eokN_xmQbLHghYGvowfiBPp4RTkHfPdchJms,&data=UlNrNmk5WktYejdiZGJXMlpCZGtSVUM3Q1lzdV9zSU5OR25FWTZzV20xZk1xOVU3eFVLcEtQN2ExclBSamRVSDItbmhNQkttYmpCUV8tNG9DcWVFYk9kaTA1YWlPODViQ01RSXpfZTN5SFBnYTFjUFBmbjI2ZEhITmdvRWNxMTNmUGhNTmd0OHEzUktQaHMyWEh3b2EtdXAyVGxUS1pHcXh5cTRmMjZ6dVlwWVFCQWpOWXBuYkEsLA,,&sign=1148816d639bca7504eadbd135a8b67b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkh5N2Mxdt9IqMz5sJwv1XfJd9hsFfT9nTvOuUzQ2IbxDcy7m4ThXV_pwKBJHHDCp_x40yCQCVoWwdhoPjFfYkbHmkCNruFlfXXayhMn3q-5A,,&l10n=tr&cts=1482617909000. Представитель в нато от раши
24.12.2016 23:16
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Вот они . Карлов - посол , Польшиков - министерство международных дел( этого видимо в Москве ) и третий представитель от раши в Нато ..
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Еще бы. Это у вас она выдает , у нас все открывается. Значит ищите по иностранным саитам. Представителя нато грохнули 24 ого, польшикова 21 ого декабря, всех друг за дружкой после посла.
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...в МИД эрэфии вводят новую протокольную форму для сотрудников:

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обломки не отдают потому что хотят что-то скрыть.
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Асы эскадрильи "Летучий рукожоп" ВВС РФ готовы усилить подводную группировку ВМС РФ в Сирии!

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Так в космосе уже летающих рашистских обьектов не осталось, все разбились и сгорели или не долетели. А ВВС есть пока, потом и это название будет изменено.
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Кста, фотка жесть. А где это и как это все произошло?)))

"Потирялася я"!
Работы - дофига, уже две недели я не в теме новостей.

Ссылка есть на это действо рукожопых?)))
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Сейчас им пранкер Вован начитает по бумажке..
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от кого вы требуете поляки? Ну это так, чтобы зафиксировать обращение. В случае, если, что то поменяется об этом заявить, что мы ж обращались.
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путя, на пресс-конференции, сказал, типа, наши следователи работают и расследуют, а вот когда они доработают и дорасследуют - тогда и отдадим. А это значит, что лет через десять-двадцать, возможно, но не факт, россия что-то и отдаст Польше, то ли записи (?), то ли обломки самолета (?).
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очень надеюсь, что поляки, поимеют биопомойку, за своего президента
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А она сузествует та запись которую путен слушал Он соврет дорого не возьмет.
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Обама своими последними законами хорошо подставил Трампа. Теперь Трамп по закону должен развивать ПРО и бороться с паРашей.
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А садист умеет любого заставить челом бить. Вы там то, совсем тронулись. Россия великая страна. И у них можно только просить.
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Надо было сразу на место происшествия направить военный десант.
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А еще есть видео, на котором чекисты добивают уцелевших в катастрофе.
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об єтом местніе алкаши проболтались..когда рванули из ближайших хибар на диковину посмотреть..снимали и слішали вістрелі в лесу..
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Я думаю что доказательств и так хоть отбавляй. Но первый шар будет - это малайзийский Боинг.
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паРаше я бы не доверял ,те брешут ...а Польше немешало бы обратиться в Гаагский суд за дезинформацию и захват самолёта
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Это долгоиграющая пластинка. Как и убийство Кеннеди. Думаю никакие записи не прольют свет на эту драму. Тем более что подлинные записи повидимому были уничтожены сразу после катастрофы. Тут дело в другом , почему польский Президент принял ВДРУГ такое СТРАННОЕ и скоропалительное решение? Кто его подбил на него? Что говорила служба его безопасности?
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ВЧЕРА ХУЙЛО ПОДПИСАЛО С ЖЫДОМАСОНАМИ СОГЛАШЕНИЕ В КРЕМЛЯДСКОЙ КРЕПОСТИ ПО КОТОРОМУ ВСЕ РАСЯЯНИ ПОДЛЕЖАТ ПОГОЛОВНОЙ КАСТРАЦИИ.
НАЧИНАЮТ МАССОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАВТРА.
ПО ДАННЫМ СМИ ВЕСЬ РАСЯЯНСКИЙ СОВКОСКОТ ВОСХВАЛИЛ СВОЕГО ВОЖАКА ЗА МУДРОЕ РЕШЕНИЕ!
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Цапы, вы хоть понимаете, что удавка сжимается всё плотнее и плотнее? Вас ждёт зверь страшный и лютый? Боюсь назвать его...

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