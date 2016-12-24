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 Водоснабжение Авдеевки пока не восстановлено, - ВГА

Водоснабжение Авдеевки, которое было остановлено из-за обстрелов боевиками Донецкой фильтровальной станции, не восстановлено, работы запланированы на утро воскресенья.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент проведены работы по консолидации всех усилий по реализации бригад для того, чтобы на завтра выехать и работать на линии электропередач по восстановлению поставок электричества на ДФС. Бригады стоят готовы для того, чтобы выехать и работать. Сейчас проводится работа относительно разрешений на выход в "серую зону", - рассказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате артобстрела боевиков поврежден частный дом в Авдеевке, - Нацполиция. ФОТО

"Мы надеемся, что завтра утром будет дано разрешение и бригады с 9 утра готовы туда выехать", - уточнил глава администрации.

Напоминаем, в результате обстрела минувшей ночью Авдеевка осталась без водоснабжения.
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Це ще раз доводить, що луплять по місту кацапи, екзамени падлюки здають
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Разве Петя как главнокомандующий зарыл голову в песок? ВСУ дают достойный отпор зарывая в землю сотни ватников и освобождая украинские территории или ты хочешь много украинской крови чтобы орать Зрада!!?
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Можна спокійно лягати спати?дякувати Богу,шо у нас такий проворний президент.
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Можешь ложится спать, но вот зрада то хуже бессонницы...
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какое отношение это имеет к
Водоснабжение Авдеевки пока не восстановлено, - ВГА ?

не флуди на форуме!
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Все поняли, что ты не можешь залогиниться в одного из своих клонов! И что?
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Ні. Я сам по собі. Ходжу собі, гуляю. Ось, думаю дай на Цензор зайду. Місяць не був.
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Кацахол, ты что самый умный? Уже два твоих ника под баном, а ты под третьим вылез? И лайкает тебе ксения, которая тоже считает себя особенной и имеющей право нарушать правила форума, заходя под другим ником, когда основной в бане?
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забанен ННН , можно проведать серпентарий :D
Я правда тоже
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А как узнать по новому нику кто был по старому нику.
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ни как...!
только если долго общаешся то по манере ответов... и постов!
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еще не вечер.... то есть не утро !
никуда он от бани не денется! он там живет !
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Поживем увидим.
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Я бы сказал ,куды тебе , но есть правила приличия и этикета на форуме.
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Давай заскринь мою жалобу на СФ , хочу видеть. И на кого же она была???
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Прочитай пожалуйста мой самый нижний комментарий.
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Что ты в этом видишь плохого? Или тебе сепару жить спокойно не дают?
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Напомнить полное отсутствие силовых органов когда Донбасс твои кореша сепаратисты захватывали?
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Tatyana Pomolova Вот еще одна кобыла нарисовалась - Не отвечайте им когда они между собой общаются, сразу побегут жалобу катать за то что вы вмешиваетесь в разговор и вас скорее всего забанят. Проверенная схема.
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Да пусть катает - я условий комментирования не нарушаю
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а она в крайнем случае уже сегодня не побегит...
там очень ее ждут... !
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Модератор Вам сделал замечание. Просьба не вводить его в дискуссии. Больше предупреждений он делать не будет. На Вас также были жалобы на модерируемой форумчанами ветке и это было не комментированье а сплошные провокации и жалобы друг на друга. Таким образом хорошее начинание общими усилиями превратилось в грязь и закрытые диалоги.
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А зачем восстанавливать? Закончится АТО, потом все отремонтировать. Когда под под БМП ВСУ ложились понимали зачем, а теперь, что забыли.
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Без воды тяжело, а танки останавливать ВСУ еще тяжелее было. Они ж верили, во что то пусть теперь потерпят немного.
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Да, а за чей счет этот ремонт? Мне и таким же миллионам украинцам это постоянное востановление уже остаеб..нило.
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Действия пользователя ЧитатьСВЕТОЧ‏@AnatoByshovetsПо мнению строителей "Газпром Арены",футбольный болельщик выглядит так ! ii
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места для ополченцев, повстречавшихся с миной
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a prikol prost , eto zenit orena gotoviashciasa priniati cempionat 2018, v rashe kak vsegda cerez jop.u !
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Новина дня: поблизу Авдіївки український прапор майорить вже в "сірій зоні" за 150 метрів від ворожих позицій. Може, хтось вважатиме це зухвальством, чи зайвим ризиком - самі ж бійці називають це актом справедливості. "На українській території мають бути українські прапори", - переконані вони. Тому вчора під прикриттям туману і темряви підняли рідний прапор просто під носом у ворога. На питання, як противник поставився до того, що тепер у нього перед очима постійно буде це нагадування про справедливість, сміливці лише знизують плечима: гарний настрій ворога - то вже не їх проблема. Зняти прапора ворог не зможе - територія прострілюється наскрізь, з нашого боку біноклі і тепловізори дозволяють бачити кожен порух противника. Хлопці кажуть, що наступний прапор піднімуть вже в Донецьку, на найвищій будівлі. 72 Гвардійська ОМБР
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Нехай відеозвернення Путіну запишуть. Як в 2014. Щоб прийшов і спас їх знову від біндер.
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