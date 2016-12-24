Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент проведены работы по консолидации всех усилий по реализации бригад для того, чтобы на завтра выехать и работать на линии электропередач по восстановлению поставок электричества на ДФС. Бригады стоят готовы для того, чтобы выехать и работать. Сейчас проводится работа относительно разрешений на выход в "серую зону", - рассказал он.
"Мы надеемся, что завтра утром будет дано разрешение и бригады с 9 утра готовы туда выехать", - уточнил глава администрации.
Напоминаем, в результате обстрела минувшей ночью Авдеевка осталась без водоснабжения.
685 54
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
С погибшим на Светлодарской дуге бойцом Владимиром Андрешкивым простились на Львовщине. ВИДЕО(14)
Несмотря на перемирие боевики продолжают обстрелы, ранен один украинский воин. ВСУ заявили, что будут "адекватно реагировать"(72)
Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО(17)
В Светлодарске боевики стреляли по многоэтажному дому и автомобилю. ФОТОрепортаж(36)
Украина и Россия наконец открыто померяются ракетами?(0)
СЦКК подтверждает введение перемирия на Донбассе(29)
На Светлодарской дуге погиб боец Андрей Широков, отец 5 детей, - волонтер Мысягин. ФОТО(180)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Водоснабжение Авдеевки пока не восстановлено, - ВГА ?
не флуди на форуме!
Ответить
24.12.2016 22:33
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я правда тоже
Ответить
Ответить
только если долго общаешся то по манере ответов... и постов!
Ответить
вечер.... то есть не утро !
никуда он от бани не денется! он там живет !
Ответить
Ответить
там вход !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
за тобой не успеваю...!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Александр Пахомов 395cba96 Это также входит в вашу групу зрадолюбов?
Передай ему что он тупой как ватник.
Ответить
Ответить
Ответить
Джамал
uran31 25.12.2016 00:00
Ответить
Ответить
Ответить
там очень ее ждут... !
-----------------------
Модератор Вам сделал замечание. Просьба не вводить его в дискуссии. Больше предупреждений он делать не будет. На Вас также были жалобы на модерируемой форумчанами ветке и это было не комментированье а сплошные провокации и жалобы друг на друга. Таким образом хорошее начинание общими усилиями превратилось в грязь и закрытые диалоги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить