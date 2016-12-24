 Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет израильская газета "Гаарец".
По сообщению СМИ, высокопоставленный чиновник в Иерусалиме отметил, что решение было принято в свете голосования Украины в пятницу в пользу резолюции Совета Безопасности ООН с критикой поселенческой политики Израиля.
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рішення ухвалено
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"В новом мире тем, кто выступает против Израиля, придется платить более высокую цену. Я распорядился остановить всю помощь Сенегалу и отозвал посла из Новой Зеландии. Кроме того, МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю, а также проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле", - заявил Нетаниягу.
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