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Все про:Израиль (760) Нетаньяху (20) Гройсман (1891) Совбез ООН (445)

 Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет израильская газета "Гаарец".

По сообщению СМИ, высокопоставленный чиновник в Иерусалиме отметил, что решение было принято в свете голосования Украины в пятницу в пользу резолюции Совета Безопасности ООН с критикой поселенческой политики Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США позволили пройти антиизраильской резолюции в Совбезе ООН. Трамп заявил, что после 20 января "все будет по другому"
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Не надо было самолёты отправлять пожары тушить . пускай бы догорал потихоньку .
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Ваще-то мона було і "ваздєржатца"...Нуу, не красиво палучилося...Израиль поважаю-ВОИНЫ!!!
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Эта власть уже опозорилась на весь мир. А еще счета пэти арестуют. И сам он станет невыездным.
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Список пятнадцати самых влиятельных евреев мира, оставивших заметный след в уходящем 2016 году, был опубликован в пятницу 23 декабря под эгидой израильского Министерства по делам диаспоры. Материал вышел в виде спецприложения к самой массовой газете Израиля «Исраэль ха-Йом» («Израиль сегодня») и газете правой ориентации «Макор Ришон» («Первоисточник»). Первое место отдано великому музыканту и исполнителю Леонарду Коэну (82), который скончался осенью 2016 года. Также в списке указан «свежий» лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан (Роберт Алан Цимерман). Ещё среди потерь этого года обозначен и Нобелевский лауреат Эли Визель. Четвертым в этом престижном списке был указан премьер-министр Украины 38-летний Владимир Гройсман. В статье о нем сказано, что Гройсман - внук еврея, который чудом спасся во время Холокоста, притворившись мертвым в яме среди расстрелянных. Также указывается, что занимая посты мэра Винницы, вице-премьера Украины и спикера Верховной Рады, он никогда не скрывал своих еврейских корней и приходил по религиозным праздникам в синагогу. Составители рейтинга сообщают, что часть родственников Гройсмана репатриировалась в Израиль, проживая сейчас в городе Ашдод. Интересно, что составители списка написали на иврите имя главы правительства Украины именно в украинском звучании «Володимир», а не в русском варианте «Владимир». Отметим, что рабочий визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль состоится 27-28 декабря 2016 года. Среди наиболее влиятельных бизнесменов-евреев в списке обозначен 83-летний американский миллиардер Шелдон Адельсон (состояние более $30 млрд.), известный своей поддержкой Республиканской партии, Дональда Трампа и Государства Израиль. Среди женщин этого списка наиболее «звёздное» место занимает 35-летняя Иванка Трамп - дочь будущего президента США, которая приняла ортодоксальный иудаизм и получила еврейское имя Яэль. Эксперты говорят, что Иванка оказывает большое влияние на отца. Вместе со своим мужем-евреем Джаредом Кушнером Яэль (Иванка) Трамп будут частыми гостями в Белом доме, в связи с чем впервые в истории там будет оборудована кошерная кухня.
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А хіба Путін-Шаломов-Вайншток - не видатна особистість 2016 року?
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*іншого виходу в української делегації не було - у всіх міжнародних документах ці території називають «спірними» чи «окупованими», не визнаючи над ними ізраїльського суверенітету. Допустивши можливість поселення на таких територіях, Київ би значно послабив нашу позицію щодо Криму і Донбасу в усіх міжнародних інстанціях, а Москва не оминула б цим скористатись як доказом на свою користь* (с)
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Причём тут Украина,если Израиль сам заявил что эту резолюцию выполнять не собирался и не собирается?
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Гросе харкнули на спину ...и поделом уепану
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рішення було прийнято -------- цей підмосковний сурогат українською мовою виглядає так:

рішення ухвалено
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Да начхать на этот израиль . они Украину только грабили . никогда ничего хорошего не помогли .
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"В 1980 году ООН приняла резолюцию, приравнявшую сионизм к нацизму. Мы добились отмены этой резолюции. Новая резолюция тоже будет отменена, и не благодаря уступкам, а благодаря нашей стойкости. Уход из Газы нам ничем не помог. Его результатом стали тысячи ракет и отчет Голдстона. Мы выучили урок и не повторим той же ошибки", - подчеркнул Нетаниягу.

"В новом мире тем, кто выступает против Израиля, придется платить более высокую цену. Я распорядился остановить всю помощь Сенегалу и отозвал посла из Новой Зеландии. Кроме того, МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю, а также проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле", - заявил Нетаниягу.


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Без помощи США они не были бы такими горячими
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