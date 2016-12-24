 Ивано-Франковск объявил карантин в школах из-за ОРВИ и гриппа с 26 декабря

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
23 декабря мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал на своей странице в социальной сети Facebook, что карантина и досрочных каникул не будет.
Однако, как отметили в департаменте образования горисполкома, к ним поступило письмо санитарно-эпидемиологической службы с соответствующим требованием.
Соответственно было принято решение об объявлении карантина в школах.
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