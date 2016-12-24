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Все про:грипп (318) Ивано-Франковск (562) карантин (133) ОРВИ (88)

 Ивано-Франковск объявил карантин в школах из-за ОРВИ и гриппа с 26 декабря

Ивано-Франковск объявил карантин в школах по причине роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом с 26 декабря.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице на карантин закрыты 138 школ, 45 из них работают частично

23 декабря мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал на своей странице в социальной сети Facebook, что карантина и досрочных каникул не будет.

Однако, как отметили в департаменте образования горисполкома, к ним поступило письмо санитарно-эпидемиологической службы с соответствующим требованием.

Соответственно было принято решение об объявлении карантина в школах.

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Это для детей каникулы, а учителя ещё в школу ходить должны...
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У них просто самый сильный иммунитет. Как то они поздно о детях подумали. надо на опережение работать, а так молдцы.
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