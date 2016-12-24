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 Следователи ГПУ проводят эксперименты на месте для установления деталей преступлениям на Майдане, - Горбатюк

Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят эксперименты на месте событий вместе с потерпевшим для установления целостной картины совершения преступлений на Майдане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТБ. сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"В каждом случае применения оружия следствие с потерпевшим проводит эксперимент на месте происшествия для того, чтобы четко установить место выстрела", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие установило системные действия власти против митингующих на Майдане, - Горбатюк

По словам Горбатюка, во время событий Евромайдана не было применения одного вида оружия.

"В общих чертах можно отметить, что какого-то системного применения одного оружия не было в отношении правоохранителей. И пистолеты Макарова, и охотничьи патроны есть, и случаи сквозных ранений, где невозможно четко установить, какой вид оружия применялся", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - Горбатюк

"Каждый случай применения оружия в отношении протестующих и правоохранителей должен быть исследован. И должно быть установлено или это провокация, самозащита или безосновательное совершение преступления. И только после этого мы можем говорить, что объективно сделали расследование. У нас не будет незаконного привлечения к ответственности. Только по закону и на основании собранных доказательств. Важно исследовать все обстоятельства, чтобы четко видеть картину", - подчеркнул Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавшие по делу "30 ноября" встретились с Горбатюком и не собираются покидать здание суда. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Во как забегали, наверное новое требование от МВФ для получения нового транша надо расследовать преступление на майдане.
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Никого вы не найдёте. Завтра вы скажите, что потерпевшие Нигоян и Жизневский не могут указать место , где в них стреляли по причине не явки на место преступления. Просто кому-то очень не хочется узнать и наказать. Горько и больно. Позор шоколадным!
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Шоколадные позора не боятся. У них совести нет.
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В кабинетах у чиновников должны висеть эти портреты.
А не барыга.
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Потому что эти шоколадные и организовали эти убийства, чем иначе можно объяснить нежелание власти покарать виновных.
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гарный это не то слово. очень правильный и пророческий. я то же так считаю. на развалинах империи возникнут вполне сносные государства. чем плохое допустим государство Сибирь?
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Да? Прочитай и тебе все станет ясно, от куда эта фраза взялась и где ее высказал Збигнев Бзержинский
http://www.iarex.ru/news/19347.html
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Вот...сейчас народ подойдет и можно будет произвести реконструкцию.
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...вы еще патроны там поищите через три года, и следы пороха.... , так следы пороха надо не там искать , а в липецке
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парашенковские гниды вообще охренели со своей показухой!
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Шо цапе, хочеш сала? А не дам. Є бояришник. Будеш?
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КАКАцапчику, вивчай УКРАЇНСЬКУ МОВУ, раб..
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Ну якщо вже беретесь, то починайте з 91-го року.
Гулять, так гулять.(с)
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это для начала расследования,а потом закрепляя- стрелять и стрелять
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а деревья зачем поспиливали со следами от пуль .шоколадные замели следы
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Відволікання уваги від себе , ригошакаладних...ПРоходили, знаємо..А шотама про ЮЛЬКУ? ВОНА і стрыляла!
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С резинки, от трусов..Як ще на НЕЇ не повісили, дивуюсь ..
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При таком количестве народу на Майдане, установить откуда стреляли очень сложная задача. А тут еще столько времени прошляпили.
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Гниденка шоколадного видно нагибают раз зашевелились через три года .
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А куди стріляла гвинтівка Пашинського ,вже встановили?
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Сліди злочинів тодішньої влади успішно приховала теперішня влада,
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три дня и три ночи скакал иван- царевич, пока скакалку не отобрали....
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Ватников бесит любое изменение в Украине - когда у украинцев будет зарплата и уровень жизни выше чем у кацапов, что "несомненно произойдет" они тоже будут орать что это показуха?
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Согласен - главное не быть пессимистом как ты.
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На какую ті реальность равняешься, на пессимистическую? У каждого своя реальность.
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....когда у украинцев будет зарплата и уровень жизни выше ....
Так уже . И коррупцию победили , и судовая система не коррумпирована и прокуратура с людским лицом и полиция для народа....И безвизовый режим уже получили. Все как обещало шоколадное чмо !
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прочитав "слєдоватєлі гпу проізводят екскрємєнти ..."
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Кровавый Пастор ‏@bloodypastor777 3 ч.3 часа назад
Кровавый Пастор Ретвитнул(а) Syhivskiy 🚊
я уже думал что не дождусь сегодня приятных новостей, наканецта наканецта

Syhivskiy 🚊 @shvskiy

Сотрудники ФСБ погибли в аварии в Северной Осетии
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...Следователи ГПУ проводят эксперименты на ... Майдане...

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Ну, бляди, охренели вконец за три года !!!
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Вздор! Из нашей "Афганской" 8-сотни есть убитый и раненые. Но ниразу ни с кем не встречался следователь выяснять подробности. Или всё давно знают или не желают знать.
Спилено дерево - вещдок на институтской, со сквозным пулевым отверстием. Кто за это ответил?
Все эти заявления или лживые или неполные. У горбатюка - тяжелое будущее...
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До выстрела и после...вопрос - где был стрелок? впереди или сзади?

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