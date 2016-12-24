 Следователи ГПУ проводят эксперименты на месте для установления деталей преступлениям на Майдане, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТБ. сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"В каждом случае применения оружия следствие с потерпевшим проводит эксперимент на месте происшествия для того, чтобы четко установить место выстрела", - сказал он.
По словам Горбатюка, во время событий Евромайдана не было применения одного вида оружия.
"В общих чертах можно отметить, что какого-то системного применения одного оружия не было в отношении правоохранителей. И пистолеты Макарова, и охотничьи патроны есть, и случаи сквозных ранений, где невозможно четко установить, какой вид оружия применялся", - сказал он.
"Каждый случай применения оружия в отношении протестующих и правоохранителей должен быть исследован. И должно быть установлено или это провокация, самозащита или безосновательное совершение преступления. И только после этого мы можем говорить, что объективно сделали расследование. У нас не будет незаконного привлечения к ответственности. Только по закону и на основании собранных доказательств. Важно исследовать все обстоятельства, чтобы четко видеть картину", - подчеркнул Горбатюк.
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А не барыга.
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http://www.iarex.ru/news/19347.html
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Гулять, так гулять.(с)
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Так уже . И коррупцию победили , и судовая система не коррумпирована и прокуратура с людским лицом и полиция для народа....И безвизовый режим уже получили. Все как обещало шоколадное чмо !
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Кровавый Пастор @bloodypastor777 3 ч.3 часа назад
Кровавый Пастор Ретвитнул(а) Syhivskiy 🚊
я уже думал что не дождусь сегодня приятных новостей, наканецта наканецта
Syhivskiy 🚊 @shvskiy
Сотрудники ФСБ погибли в аварии в Северной Осетии
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Ну, бляди, охренели вконец за три года !!!
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Спилено дерево - вещдок на институтской, со сквозным пулевым отверстием. Кто за это ответил?
Все эти заявления или лживые или неполные. У горбатюка - тяжелое будущее...
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