 Несмотря на перемирие боевики продолжают обстрелы, ранен один украинский воин. ВСУ заявили, что будут "адекватно реагировать"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска в течение дня 28 раз обстреляли наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды было совершено обстрелы по одной мине калибра 120 миллиметров в районе населенного пункта Талаковка.
В результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения.
Учитывая указанное и в случае продолжения провокационных обстрелов позиций наших войск Вооруженные Силы Украины будут вынуждены адекватно реагировать для предотвращения потерь среди личного состава".
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Я СМОТРЕЛ ЛАЙФ-НЬЮС И ЧИТАЛ РУСВЕСНУ!!!
ТЕПЕРЬ МНЕ ВО СНАХ ПРИХОДЯТ ХОХЛЫ !
КАЖДУЮ НОЧЬ!
ОНИ ЖРУТ САЛО И ПОСЫЛАЮТ МЕНЯ НА ЙУХ,ПОТОМУ ЧТО Я МОСКАЛЬ!
Я ГОВОРЮ ИМ УХОДИТЕ,А ОНИ НЕ УХОДЯТ!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
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ОБСЕ вместе с "минскими мудаками" идут ... дальше по кабакам морды квасить,
а ВСУ насыпать из всех калибров по сепарам и террористам из эРэФии ...
И пора вспоминать опыт 2ой мировой войны, если для того, что бы сдалась
6-ая армия Паулюса, нужно было сделать вот так:
значит нужно так и делать!
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Але той же Захід викрутить нам руки через це.
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Писали, що десь на Луганщині таки відключили воду (здається).
Навіть якщо йти за Вашою пропозицією, лише цим ми не переможемо.
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P.S. До Вас придивляюся. Ви не той, за кого себе пробуєте видати.
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2. Не може бути =ніхто=.
3. Залежить від змісту.
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Самий чесна штопанийй през-пєцік...
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Из предисловия к «К критике политической экономии» (1859) Карла Маркса (1818-1883): «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».
А у диора бИтие.
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Опубликовано: 24.12.2016 16:25 |
Руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук в интервью Online.ua рассказал, как он борется с любовью местного населения к идеям "русского мира".
"Есть здесь и проукраинские люди. Есть. Но на весь город я, может быть, человек 50 знаю тех, кто за Украину. Из десяти тысяч. Простейшее. Вот мы на мероприятия собираемся - День вышиванки, День флага, другие государственные праздники. Человек десять могут взять флаги наши, символику нашу. Остальные - нет. Остальные на концерты приходят только ради зрелищ. Нам их перевоспитывать надо очень долго. Не работают наши спецслужбы. Тут людей надо заставлять любить Украину силой.
Как это сделать? Очень просто. Хочешь получить буржуйку? Люби Украину. Пиши сочинение. Знаете, как у меня директора школ пишут сочинения о том, как они любят Украину? Я их так воспитываю. Говорю: не дай Бог услышу в школе русский язык (хотя сам по-русски разговариваю) - выгоню нафиг! "Мы любим Украину", - говорят. Любите? Сели и написали сочинение! Завуч одной из школ как-то квакать начала, что это из-за наших солдат их обстреливают. Я ее заставил написать объяснительную. Она написала. Я посмотрел - а где, говорю, в этой объяснительной о том, что ты не любишь Захарченко? Что он виновен в этой войне и так далее?.. Отправил ее. Через двадцать минут заносит - "Слава Украине! Героям слава!" А потом она у меня отрабатывала: две недели ходила с флагом. Все мероприятия - а она с флагом ходит. Сепарка. Жесткая. В итоге нервы у нее не выдержали - написала на увольнение.
Обижаются на меня, что я их сепарами называю. Говорю: а я что-то не то сказал? Не я на референдум ходил - это вы ходили! Вам плохо жилось? Вы плохо жили до войны? Вы жили богаче, чем я на Сумщине! У меня стрижка стоила 100 грн, у вас - 300. То есть у вас же были деньги платить за такую же стрижку 300 грн? У вас домики побогаче, чем на моей Сумщине. У вас Донецк - рукой подать: 20 минут езды до центра Донецка. Донецк. Мегаполис... Вы "русского мира" захотели? Вас кто-то прижимал?
Они говорят, что стреляет Украина. Они называют нас "Украина". Они - непонятно кто, а мы - Украина. Приходишь, показываешь: видишь, откуда прилет был? Ну как Украина?! Молчат. А так - "Это все Украина делает. У меня вот стекла повысыпались"... Говорю: вы ж ходили, "русский мир" ждали? Кричали: "Путин, приди! Путин, введи! Путин, помоги!" Помог? Пусть и дальше вам помогает. Не ходите ко мне!..", - сказал Олег Ливанчук
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Хлопці, ваше життя для нас - безцінне. Не давайте цим виродкам можливості вас уразити.
Відповідайте так, щоб вони навіть боялися подумати про постріл в нашу сторону !
Бережіть себе, рідненькі.
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"Как только, так сразу." Хтось вже казав таке, тільки не памя"таю хто...
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@DonaldJTrump71 2 ч.2 часа назад
В ДТП в Северной Осетии погибли пять сотрудников ФСБ. СТРАЙК!
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Источник: http://www.amn.com.ua/rizne/etot-muzhyk-prosto-vzorval-set-svoym-styhom-o-putyne-shhe-takogo-ne-bulo-zavelos-v-kremli-hu-lo/
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Кременчуг
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Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу классическую подрывную работу.
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Сопутствующие потери проведенных учений.
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