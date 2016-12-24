 Задержанных в результате конфликта из-за сноса МАФов в Дарницком районе Киева нет, - полиция

Об этом в эфире "Громадського" сообщил начальник Дарницкого управления полиции Киева Сергей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.
"Пока нет данных о том, что были наемные спортсмены (для сноса МАФов - ред.). С одной стороны были предприниматели с другой - наемные работники. Правовых оснований для задержания участников конфликта нет. Нескольких людей в течение 3 часов опросили и отпустили", - сказал он.
По словам Чернышова, сотрудники полиции вмешались в столкновения между предпринимателями и работниками арендатора земли и развели стороны конфликта. "В этом конфликте полиция участвовала как охрана общественного порядка. Полиция развела обе стороны, и конфликт был исчерпан", - отметил он.
Кроме того Чернышов сообщил, что в результате конфликта, по сообщениям врача, 18 человек получили телесные повреждения. Он также подчеркнул, что снос МАФов и конфликт, который произошел на Харьковском рынке Дарницкого района Киева, не имеет ничего общего с другими случаями демонтажа киосков, которые проходят при участии сотрудников благоустройства в Киеве.
2351 52
Врачи сообщили о пяти пострадавших в ходе конфликта во время сноса строительного рынка в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(46)
"Начали вырывать, схватили за руку - вырвали, почти сломав большой палец": во вчерашней акции владельцев МАФов под КГГА пострадали двое людей. ФОТО(67)
Предприниматель обвиняет депутата Киевсовета Харченко в попытке рейдерского захвата участка. ДОКУМЕНТ(8)
Суд отменил запрет на продажу алкоголя в МАФах: Киевсовет примет новое решение, - Белоцерковец. ФОТОрепортаж(200)
Наивно рассчитывать на то, что государство защитит предпринимателей, - эксперт(0)
Столицу "зачистили" от автомобилей с кофе и уличной едой, - депутат Киевсовета Андреев. ФОТОрепортаж(210)
Демонтированные МАФы Днепра, незабранные владельцами, передадут на хранение в армию, - горсовет. ФОТОрепортаж(73)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Иностранный опыт: 7 уличных киосков и ларьков
http://www.the-village.ru/village/city/architecture/123007-inostrannyy-opyt-kioski
Мир в «несносных» условиях Как работают киоски и ларьки в зарубежных мегаполисах
https://www.gazeta.ru/social/2016/02/15/8075501.shtml
МАФы народов мира: как выглядят киоски в разных городах
http://www.theinsider.ua/rus/lifestyle/mafy-narodov-mira-kak-vyglyadyat-kioski-v-raznykh-gorodakh/
и т.д.
https://www.google.by/?gfe_rd=cr&ei=cKVeWJiKIMvIYNj6gKAE#q=%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это вам кто сказал?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На улице Ревуцкого в столице произошли столкновения. Как заявили в столичной госадминистрации, причина в конфликте между арендодателем земли и предпринимателями. При этом сообщалось, что сносили киоски люди в балаклавах. В киевской мэрии предупредили, что в городе демонтировано только 15% МАФов, и обнародовали список подлежащих сносу по районам Киева. По состоянию на конец декабря в нем более двух тысяч незаконных строений, в том числе в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. Почему почти в любом конфликте в стране участвуют лица в балаклавах, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политический эксперт Андрей Золотарев.
Как вы оцените произошедшее на столичном строительном рынке?
- Как наглядную иллюстрацию того, что в Украине сила права давно подменена правом силы. И не только в подобных ситуациях: мы видим, как силовой ресурс активно используется и в политике, к сожалению, это печальная реальность. И рассчитывать на то, что государство вмешается и защитит, как пытались это делать предприниматели, по меньшей мере наивно. Увы, подобное лечится подобным.
Почему полиция не оказала противодействие нападавшим?
- Чему удивляться, если в не менее скандальном эпизоде сутки назад, на КПИ, были задержаны двое полицейских предпринимателями, которые защищали свой рынок. Полиция выполняет функцию той обезьянки: ничего не вижу, ничего не слышу. Но до определенного момента, как известно, когда предприниматели попытались перекрыть Бажана, тут полиция вмешалась. Поэтому очевидно, на чьей стороне находится полиция и что она будет и не будет делать
Кто были люди в балаклавах, которые напали на рынок?
- Бандиты. Почему-то их с легкой руки журналистов окрестили титушками, но это банальные бандиты. То есть одна из сторон конфликта нанимает за деньги банду в качестве силового ресурса. Поэтому не надо играть словами, надо называть вещи своими именами. И увы, зачастую государство пользуется услугами таких бандитов.
В КГГА пояснили, что это подрядчики нанимают представителей охранных структур.
- Это известная позиция "мы тут не причем". Известное дело Белоцерковца, хотя он ушел в ВР, живет и процветает. Совершенно ясно, что именно услугами таких структур наши чиновники и пользуются. Подобное тянется к подобному.
Чем закончится данная ситуация?
- В конце концов предприниматели самоорганизуются, поймут, что те налоги, которые они платят государству, это разве что на мыло и веревку для них, и попытаются давать силовой отпор таким действиям, если не работает закон. Один за всех, все за одного. Ничего другого, увы, история не придумала в подобных ситуациях. Передавят по одиночке.
Ответить
Ответить
Это что получается, когда народ ушел мусора погрузили тела в автобусы и отправили их по домам?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить