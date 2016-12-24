 Следствие установило системные действия власти против митингующих на Майдане, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТБ сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
По его словам, конвенция ООН указывает на то, что в случае, если ни одна из ветвей власти и правоохранителей не защищает людей, то народ имеет право на восстание.
"Признаки этого есть между 18 и 20 февралем (2014 года - ред.). В ходе расследования установлено системное влияние действий государства против восстания людей, безосновательные аресты тех лиц, кто митинговал, снятия температурных ограничений на применение отдельных видов оружия, применение титушек. Было системное противодействие, которое может оцениваться как отсутствие защиты и, соответственно, право народа на восстание", - сказал он.
Однако Горбатюк подчеркнул, что категоричные выводы относительно событий на Майдане должен делать суд, в то время как задача следствия - собрать максимальное количество доказательств и объективные обстоятельства применения оружия".
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"пидорги, пидорги.... они заполонили все...." А.А.Рева ("КАМЕДИ КЛАБ")
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