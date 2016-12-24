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 Следствие установило системные действия власти против митингующих на Майдане, - Горбатюк

Следствие Генеральной прокуратуры Украины установило системное противодействие власти с безосновательными арестами митингующих во время событий Евромайдана, что может расцениваться как отсутствие защиты власти своих граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТБ сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, конвенция ООН указывает на то, что в случае, если ни одна из ветвей власти и правоохранителей не защищает людей, то народ имеет право на восстание.

"Признаки этого есть между 18 и 20 февралем (2014 года - ред.). В ходе расследования установлено системное влияние действий государства против восстания людей, безосновательные аресты тех лиц, кто митинговал, снятия температурных ограничений на применение отдельных видов оружия, применение титушек. Было системное противодействие, которое может оцениваться как отсутствие защиты и, соответственно, право народа на восстание", - сказал он.

Однако Горбатюк подчеркнул, что категоричные выводы относительно событий на Майдане должен делать суд, в то время как задача следствия - собрать максимальное количество доказательств и объективные обстоятельства применения оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - Горбатюк
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Гаварят ,шо во время, ночное, принятия бюююджжжета иудеи бегали по Зрад и всех пугали сваими "обрезами"...
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Философ, ты Шуляк что ли ? Сейчас он узнал про светошумовые гранаты. Ты что российское телевидение во время Майдана смотрел ?
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Если уже затронули тему Шуляка, то по мне он достойный офицер и человек (такое сложилось мнение при его допросе в Ростовском суде), в отличии от Яныка не мямлил и от своих подчиненых не отвернулся. Милиция по закону должна охранять правопорядок от несовсем адекватных граждан, что она и делала, но на мой взгляд в недостаточной жесткой форме. В результате имеем, то что имеем, подавляющее большинство дебилов и подлецов в ВР и других ветвей власти. Где импечмент Януковичу? Почему сами себя признали в развязывании второй мировой войны?
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А кто рассылал СМС всем тем, кто находился на Майдане с угрозами ? Это работа СБУ. Даже не заикаются. Кто ответит за спецом закрытые станции метро в цетре в момент атаки беркута СС, чтобы подмога не могла оперативно подъехать ? Кто ответит за то, что машины с дровами и прочим на Майдан не пускали неделями ? За посты с мусорами с автоматами вокруг Майдана кто ответит ? Хряк по указке из мацквы из кожи лез задушить Майдан , но против народа у него кишка тонка.
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А хряк - это Янык или уважаемый Петр Алексеич? Уточните Вашу мысль.
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Следствие установило, что Днепр впадает в Черное море...
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"...безосновательными арестами митингующих во время событий Евромайдана...."
"пидорги, пидорги.... они заполонили все...." А.А.Рева ("КАМЕДИ КЛАБ")
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Если милиция должна охранять порядок по закону то почему она охраняла его не по закону ? Ну ладно ты только узнал про светошумовые гранаты, а Шуляк не знал что кидать гранаты в толпу нельзя ?
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