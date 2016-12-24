 Львов возглавил рейтинг самых дешевых туристических городов мира

Business Insider.
В ходе исследования сравнивалась средняя стоимость различных туристических предметов первой необходимости, в том числе проживание в гостинице, ужин на двоих, проезд на такси, стоимость пинты пива и бутылка вина в городах по всему миру.
Так, за жилье во Львове турист заплатит около 25 долларов (656 грн), за ужин на двоих - 5 долларов (131 грн), а стоимость 1 км проезда на такси составляет 20 центов (6 грн).
Второе из 12 мест занимает столица непризнанной республики Косово Приштина, где ночь в гостинничном номере стоит 56 долларов (1470 грн), ужин на двоих не более 5 долларов (140 грн), а 1 км проезда на такси - доллар (26 грн).
На третьей позиции оказалась столица Болгарии София, где стоимость ночевки в отеле составляет 57 долларов (1497 грн), а ужин на двух чуть больше 11 долларов (288 грн).
Среди самых дешевых туристических городов мира названы также столица Панамы, Каламата (Греция), Брага (Португалия), Сараево (Босния и Герцеговина), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания), Ереван (Армения), Белфаст (Северная Ирландия) и Сан-Антонио (США).
Самым дорогим в рейтинге Business Insider признан город Вальпараисо в Чили. Стоимость еды или проезда на такси в Вальпараисо не сильно отличается от других городов в списке, однако стоимость ночевки в отеле составляет примерно 113 долларов (2968 грн).
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Там везде старая брущатка,дебил,ты не видишь ,что Львов это помоика,как и другие города в Украине.
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Не знаєте ?
А тому що скоро Новий Рік , Львів потребує клієнтів . Саме для цего виконаний цей дешевий вброс .
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Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
-- Нашли дураков! -- Визгливо кричал Паниковский. -- Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
-- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. -- А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск
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Зато воровство из казны , напротив , заметно и очень положительно сказывается на уровне жизни крайне незначительной части народа .
Их ещё маланцами называют ...
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&ll=49.095090902052554%2C24.391506800118577&z=8
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...тода я в день 15 рублей зарабатывал... ...или 5 доллярив...
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СССРсказке и конец, а кто слушал-молодец.
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Многие паникуют, мол это откат в небытие, да! для людей что доказали что свободны и готовы идти за цивилизованным миром, это так... У них будет путь отхода из новой резервации, выбор всегда есть. А вот для уже навсегда изуродованных существ свобода не нужна. Как лабораторные белые мыши уже не выживут на воле. Пожалейте мышей! оставьте им лабораторию! Они будут счастливы и мы будем осознавать себя гуманистами, даже ничего делать не придется, они сами все сделают, в ответ на наши провокации.
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...в новогоднюю ночь все колонки на заправках работали не выключаясь... -- годовой лимит сливали... ...талоны летали, как листья на ветру... -- *)
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Приличный ресторанчик, вкусно.Заплатили 400 гр. Правда еще было пиво и бутылка водки.
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А тим часом люди протестують проти мера - вбивці Садового, який довів Львів за 10 років до бєзпрєдєлу! Гори сміття, яке забирають раз в два тижні... Весь Львів засипано горами сміття, за 10 років нічого не зроблено по вирішенню сміттєвого питання, через Садового загинуло 4 людини, процвітає корупція і хабарництво, яке очолив сам мер Садовий!
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P.S. Був у Львові один раз - кінець жовтня 2009 (п'ять днів топтав мокрий сніг). Запам'ятав дві сцени: 1) при виході з католицького уінверситету двоє московськомовних молодиків вийшли відчинивши двері ударами ніг з голосними матюками; 2) коло міської управи є по чотирьох кутах античні скульпутури - стоять, наче в чашці - в оду "чашку" один чи двоє молодиків спустились і напудили, а двоє стояли поруч по московськи балакуючи.
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Місцеві мешканці влучно назвали цей фестиваль «танцями на смітті та крові».
Адже під час фестивалю на сході України від кулі російського снайпера загинув всесвітньовідомий тенор «Паризької філармонії» Василь Сліпак, який воював у лавах Добровольчого українського корпусу.
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Кремль руками Садового знищує прекрасний Львів! Смотрящий від Путіна - Садовий контролює Львів!
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Поки весь світ несе збитки через санкції і постійно продовжує їх, Садовий допомагає російським олігархам розвиватись і заробляти ! Садовий фінансує російську армію !
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Трамвайчик города Лева понравился своей какой то особой атмосферой. )
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