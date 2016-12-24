 Львов возглавил рейтинг самых дешевых туристических городов мира

Как передает Цензор.НЕТ , об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного туристической компанией Mondono, информирует

В ходе исследования сравнивалась средняя стоимость различных туристических предметов первой необходимости, в том числе проживание в гостинице, ужин на двоих, проезд на такси, стоимость пинты пива и бутылка вина в городах по всему миру.Так, за жилье во Львове турист заплатит около 25 долларов (656 грн), за ужин на двоих - 5 долларов (131 грн), а стоимость 1 км проезда на такси составляет 20 центов (6 грн).Второе из 12 мест занимает столица непризнанной республики Косово Приштина, где ночь в гостинничном номере стоит 56 долларов (1470 грн), ужин на двоих не более 5 долларов (140 грн), а 1 км проезда на такси - доллар (26 грн).На третьей позиции оказалась столица Болгарии София, где стоимость ночевки в отеле составляет 57 долларов (1497 грн), а ужин на двух чуть больше 11 долларов (288 грн).Среди самых дешевых туристических городов мира названы также столица Панамы, Каламата (Греция), Брага (Португалия), Сараево (Босния и Герцеговина), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания), Ереван (Армения), Белфаст (Северная Ирландия) и Сан-Антонио (США).Самым дорогим в рейтинге Business Insider признан город Вальпараисо в Чили. Стоимость еды или проезда на такси в Вальпараисо не сильно отличается от других городов в списке, однако стоимость ночевки в отеле составляет примерно 113 долларов (2968 грн).