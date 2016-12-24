EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  478  11
Материалы по теме:
Все про:обстрел (4984) Донбасс (11543)

 Террористы продолжают обстрелы наших позиций. По Талаковке выпустили две мины калибром 120-мм, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В целом с начала этих суток зафиксировано 23 обстрела наших позиций.

Об этом Цензор.НЕТ. сообщили в пресс-центра штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки.

На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

На Луганском направлении обстреляли Жовте. Поскольку обстрелы несли сугубо провокационный характер, украинские военные ответный огонь не вели".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики из минометов обстреляли Дебальцево, чтобы создать картинку для российских СМИ, - ГУР Минобороны




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а хіба сьогодні не 24 грудня???
Тобто, перемир"я та "тиша" - всё??
 показать весь комментарий
Ответить
 
...там щас на местах комсомольцы против коммунистов ... ... -- я ж казав: -- не будь я начальником медпункта полка артиллерийской разведки...*)
Слава Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вычислить откуда били кацапские миномёты и послать им в ответ Тюльпан.Или Пион.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да...с всеоблемеющим бессрочным перемиреем как то не очень ладится....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Serg Marco
8 год. ·

Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.
Мы попробуем рассказать как это было.
Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Загадка. На ж\д станции идут три вояки, двое тянут ящик от снарядов с амбарным замком))) один пошёл за билетом, а двое на улице шепчутся, что хотьбы комендатура не доклепалась, понял что домой едут. что в ящике?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтоб у вас паскуды полный передоз наступил, у всех поголовно, мрази....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авто Антитеррористическая операция армия бюджет ВР выборы ГСЧС дети Донбасс Донецкая область жертвы задержание Запорожская область изъятие Киев Минобороны награда Нацполиция обстрел оружие перемирие Порошенко Президент провокация прокуратура Россия Сирия США школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти