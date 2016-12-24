 Родственники убийцы российского посла в Турции утверждают, что он не был религиозным фанатиком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В частности, отец обвиняемого в убийстве сказал, что поведение парня начало меняться после того, как Мевлют Мерт Алтынташ познакомился с полицейским, которого идентифицировали как Серкан.
"Насколько я знаю, он не был членом какой-либо террористической организации, религиозной сети или группы, - сказал отец стрелявшего. - Однако он стал более сконцентрированным на его молитвах, более интровертным и тихим после того, как стал полицейским".
Мужчина рассказал, что общался с Алтынташем в день убийства. Мать парня также упомянула телефонный разговор с сыном в день гибели российского посла - Алтынташ спрашивал о том, чем она занималась.
"Хорошо, мама. Благослови тебя Бог. И дай мне свое благословение", - сказал он в завершение беседы.
Соседи также хорошо отзываются об Алтынташе.
"Я всегда восхищался их сыном. Он был почтительным и спокойным, очень хорошим молодым человеком. Когда прибыла полиция, мы были уверены, что он был убит при исполнении обязанностей и они приехали, чтобы сообщить об этом семье", - сказал сосед семьи, в которой рос Алтынташ.
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Хлопец служил с спецназе. В спецназ не берут шушеру. После того, как он расстрелял посла, арестовали всю его семью: взяли как заложников. Такое происходило при Сталине, такое происходит при сегодняшнем турецком президенте, который идет по стопам Сталина. Заложники могут рассказать все, что угодно. Цензор ведется на эту хрень и пытается из героя сделать придурка и фанатика. А лучше бы Цензору промолчать.
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