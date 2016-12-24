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Все про:посол (998) Турция (1706) убийство (4502)

 Родственники убийцы российского посла в Турции утверждают, что он не был религиозным фанатиком

Родственники убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова 22-летнего Мевлюта Мерта Алтынташа утверждают, что парень не был религиозным фанатиком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В частности, отец обвиняемого в убийстве сказал, что поведение парня начало меняться после того, как Мевлют Мерт Алтынташ познакомился с полицейским, которого идентифицировали как Серкан.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Убит посол России в Турции: "Вы убиваете там беззащитных детей. Это месть за Алеппо". ФОТО ДНЯ

"Насколько я знаю, он не был членом какой-либо террористической организации, религиозной сети или группы, - сказал отец стрелявшего. - Однако он стал более сконцентрированным на его молитвах, более интровертным и тихим после того, как стал полицейским".

Мужчина рассказал, что общался с Алтынташем в день убийства. Мать парня также упомянула телефонный разговор с сыном в день гибели российского посла - Алтынташ спрашивал о том, чем она занималась.

"Хорошо, мама. Благослови тебя Бог. И дай мне свое благословение", - сказал он в завершение беседы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Стрелявший в российского посла в Анкаре Алтинташ был сотрудником полиции, - министр МВД Турции. ФОТОрепортаж

Соседи также хорошо отзываются об Алтынташе.

"Я всегда восхищался их сыном. Он был почтительным и спокойным, очень хорошим молодым человеком. Когда прибыла полиция, мы были уверены, что он был убит при исполнении обязанностей и они приехали, чтобы сообщить об этом семье", - сказал сосед семьи, в которой рос Алтынташ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Карлова - это не терроризм, а расплата за военные преступления Путина. Это лишь осуществление правосудия, - американский журналист
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Нет конечно . Разговор не об этом . Разговор о том , что пидерация переступила через все возможные моральные правила . И дальше через эти правила переступят многие пострадавшие от преступлений хуйла с подельниками . И это коснется не только их , но и всю быдломассу , которая билась в конвульсиях ,,вяличия ,, последние годы . Что посеешь , то и пожнешь .
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Разговор именно об этом. Хитрыми словами Вы пытаетесь закамуфлировать свою радость, что быдломассу из кацапских самок и детёнышей будут убивать. Это смешно, ведь Бог видит мысли а не слова.
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А она будет по любому , это что российское ноу хау ?
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Вы одобрите убийство женщин и детей где-нибудь в Казани как месть за Алеппо?
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Да Сережа , сейчас одобрю , я скорбел при взрывах в Волгограде а теперь одобрю , хорошая многоходовочка от х..
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Там нет , я еще не обрашистился до такой степени .
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Чого це переклинило? Вбив кацапа - врятував дитину.
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Чем убийство пожилого посла на выставке картин кому-то поможет?
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Серега , как тебе шкары посла "вяликой " рашки ? Неплохой показатель рашкономики , покруче всяких пароходов
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Сергей Коваленко 9044b06d))) Вот именно вам маскалям это не поможет! Скоро у Турка появятся подражатели!
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Турки просто продемонстрировали своё видение расеи, как и гласит название выставки
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Скажи это сирийским детям, посыпанных постановочной пылью.
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Уверен они плачут на небесах над поступком этого пацана.
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Мало кто знает, что на Папу Иоанна Павла II покушались дважды,первый раз 13 мая 1981 года в Папу выстрелил турецкий ультраправый "Серый волк" Мехмет Али Агджа,второй раз на Папу ровно через год 12 мая 1982 года напал с ножом испанский священник Хуан Эрнандес Крон,но ранение ножом оказалось не смертельным..
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нормальныи парень - убииц только не любил.
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Мевлют Мерт Алтынташ герой нашего времени.
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Вашего времени... и пространства.
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Исламист по-определению не оденет никогда галстук. На загран. паспорт рекомендую всем фотографироваться с галстуком.
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Тот кто убил ЛЕННОНА, тварь по имени чепмен, слушал его альбом "Илюжен" за два часа до убийства. Убийца не может быть человеком. Это тварь. Послу светлая память, сдохнуть всем и их детям, кто хайла раскрыли. Сдохните. братья за ИГИЛ
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Неграмотные редакторы "Цензора",ёб вашу мать, вы в школе учились? Грубейшая стилистическая ошибка в названии заметки:"Родственники убийцы.." Какой он убийца??? Представьте себе, ваши старые приятели интересуются здоровьем вашей мамы и спрашивают:"Как здоровье этой старой бляди?" Наверное, вы бы сразу им дали в рожу
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20 июля 1944 года Полковник Вермахта Клаус фон Штауффенберг взорвал бомбочку в ставке Гитлера,но фюрер выжил,это был не теракт,а протест против братства СССР и Германии от 27 сентября 1939 года...
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Любой нормальный мужчина застрелит свинорылого, грязного кацапа, который пропагандирует кровавый рузге мир.
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Срасияне просто всех з@ебали.Чтобы поступить так действительно надо быть ГЕРОЕМ !
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Вся эта новость - ложь. И вот как она опровергается.
Хлопец служил с спецназе. В спецназ не берут шушеру. После того, как он расстрелял посла, арестовали всю его семью: взяли как заложников. Такое происходило при Сталине, такое происходит при сегодняшнем турецком президенте, который идет по стопам Сталина. Заложники могут рассказать все, что угодно. Цензор ведется на эту хрень и пытается из героя сделать придурка и фанатика. А лучше бы Цензору промолчать.
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Э рдоган турецкое хуйло, не хуже и не лучше плешивого педофила.
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а причем здесь ваще религия?убивали посла за убийство россией детей и мирных граждан.независимо от вероисповедания.
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Не, он просто был честным человеком с обостренным чувством справедливости. Потому и завалил пропутинского хероя дипломатично-демагогичного фронта. Надо бы больше козломордых зажмурить за невинно убиенных в Сирии
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раненый и грязный Сирийский малыш ясно сказал : БОГ ВАМ ЭТОГО НЕ ПРОСТИТ..,устами младенца глаголит ИСТИНА..,кому в кремле не дошло,дойдёт ПОЗЖЕ..
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Просто він наївно надіявся від безвиході, що вбивши посла, війна в Сирії закінчиться. Рефлекторна поведінка однієї людини на терор цілої країни. Спасибі тобі.
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И чего это цензор Героя, уничтожившего убийцу сирийских детей, убийцей называет? Что-то в головах у редакторов перемкнуло... Осталось только кацапам-убийцам соболезнование выразить.
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у парня просто была совесть...просто он решил, что должен что-то сделать, когда весь мир молчит...
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