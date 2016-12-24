Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки
Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте Главы государства.
В тексте сообщения отмечается: "Примите искренние поздравления по случаю Хануки.
В исторических судьбах украинского и еврейского народов есть много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле.
Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу истины и справедливости.
Желаю всем доброго здоровья, успехов и жизненного оптимизма".
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против гибридного голодомора...
но он есть...а то, что пенсионеры на пенсию выйти не могут это что?
как по мне уничтожение цивилизованного общества...
возвращаемся в первобытный строй...выживает сильнейший...
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все тот же еврей...
или я не права?
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"Реформаторы" из Нацбанка признали связанным с Приватбанком лицом Днепропетровскую еврейскую общину И заблокировали её счета в банке.
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- Что он таки хочет?
- Он собирает пожертвования на строительство бассейна...
Шо ему дать?!
- Три ведра воды.
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http://odnako.su/news/politics/-546710-prezident-izrailya-pozdravil-ukraincev-s-evrejskim-novym-godom-i-pozhelal-mira/
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президент
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Сегодня после первой звезды католики и многие православные празднуют Рождество,всех с Рождеством😊
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поздравления президента касаются только обрезаных...
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- Что он таки хочет?
- Он собирает пожертвования на строительство бассейна..
.Шо ему дать?!
- Три ведра воды.
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оставляет квитанцию на национализацию банка! ...
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но иудеям - поздравления!
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Каталическое Рождество с 24 на 25. 24 наз. Вигилия, т. е. все ждут рождение ребенка Иисуса.У меня польское происхождение,я знаю😊
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Вчера в диспетчерской -- там начальником один турок Хасан -- раньше у меня в магазине ассистентом работал... -- считает, что Эрдоган -- Хитлер...
--Хасан, грю -- а классно ваш хлопец русского посла завалил!
... и тут почалося : Это всё вы виноваты! Это всё ваш украинский фашизм! Если бы не вы, мы б с Россией никогда б не поссорились!.... ...-- так орал и брызгался, шо я аж вышел ... -- до сих пор в ушах звенит...
.
...но я в отпуске теперь... ...перезвенит за 10 дней, надеюсь ...*)
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