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Все про:евреи (249) Порошенко (10256)

 Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте Главы государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством

В тексте сообщения отмечается: "Примите искренние поздравления по случаю Хануки.

В исторических судьбах украинского и еврейского народов есть много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле.

Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу истины и справедливости.

Желаю всем доброго здоровья, успехов и жизненного оптимизма".

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не возражаю!
против гибридного голодомора...
но он есть...а то, что пенсионеры на пенсию выйти не могут это что?
как по мне уничтожение цивилизованного общества...
возвращаемся в первобытный строй...выживает сильнейший...
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а кто самій хитрожопій?
все тот же еврей...
или я не права?
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А хто ж вам дохтур? Черчілль сказав що британці не вважають себе дурнішими за євреїв, тому там і немає антисемітизму. Десь так.
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это у вас ольгинских новая темочка на еврейские педали давить?
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Та мы уже слыышали!
"Реформаторы" из Нацбанка признали связанным с Приватбанком лицом Днепропетровскую еврейскую общину И заблокировали её счета в банке.
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Теж приєднуюсь, бо євреї значно кращі за москаля!
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- Мама, там к нам пришёл какой -то мужчина!
- Что он таки хочет?
- Он собирает пожертвования на строительство бассейна...
Шо ему дать?!
- Три ведра воды.
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Своих поздравил... Краску и свинину дохлую в Умани уже расследовали?
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Ось мені цікаво, чому я не пам"ятаю поздоровлень від Їзраілю з нашими святами?
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ты на столько низок, на сколько позволяешь другим возвиситса над тобой
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Тому що, як це не дивно, прем'єр-міністр Ізраїлю, не українець!
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КИЕВ. 27 сентября (2016 - прим.). УНН. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил украинцев с еврейским новым годом и пожелал, чтобы следующий год был мирным и красивым. Об этом он сказал по итогам встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
http://odnako.su/news/politics/-546710-prezident-izrailya-pozdravil-ukraincev-s-evrejskim-novym-godom-i-pozhelal-mira/
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ну и правильно, если бы тырили, как у нас, то от Израиля бы давно ничего не осталось бы
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Голду Меир вспомни. Для начала. Потом и других вспомнишь
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Что мне ее вспоминать, евреи тоже разные бывают, у некоторых довольно обостренно чувство справедливости, сейчас таких даже в Украине встречаю, многие из них были диссидентами при СССР.
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Это просто к вопросу об украинцах в израильской власти.
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Рождество завтра, а сегодня Святой Вечер.ПАо традиции проводится в семье, с самыми близкими и почитаем более всего
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Рождество начинается с восходом первой звезды - Свят-вечер его еще называют в Украине
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до сраки рождество - ханука рулит !
президент
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Всі люди як люди, тільки на території колишнього сесесера все через сраку.
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Українцям є чому повчитись у євреїв і стати наймогутнішими у світі..
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Особенно во всестороннем развитии детей и с этого начинать.
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А с Рождеством?
Сегодня после первой звезды католики и многие православные празднуют Рождество,всех с Рождеством😊
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Сегодня Рождество должны праздновать все, кто будет праздновать 1 января Обрезание господне (Новый год в светской традиции)
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концепция изменилась:
поздравления президента касаются только обрезаных...
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если оно не подразумевает вред для украинцев, то почему бы и нет?
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Особенно, если Украинцами считать всех граждан Украины, которые хотят добра СВОЕЙ стране.
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- Мама, там к нам пришёл какой -то мужчина!
- Что он таки хочет?
- Он собирает пожертвования на строительство бассейна..
.Шо ему дать?!
- Три ведра воды.
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...оно воды не берет!
оставляет квитанцию на национализацию банка! ...
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Евреем можешь ты не быть - но по еврейски жить обязан!

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сочельник во всем мире - хедранту католики пох...
но иудеям - поздравления!
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Шось я запутався: так шо святкує наш тіпа гарант?)))
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поросенко, не порть людям Рождество со своими соплеменниками..
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И к празднику евреям в ООН "подарок" преподнёс, заняв позицию парашки...
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uli Schubs
Каталическое Рождество с 24 на 25. 24 наз. Вигилия, т. е. все ждут рождение ребенка Иисуса.У меня польское происхождение,я знаю😊
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Поляками называли католиков на территории Беларуси. После восстания Кастуся Калиновского беларусам (в нынешнем названии) запрещено было быть униатами и католиками потому меняли национальность, а не отказывались от веры...
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...про турков...
Вчера в диспетчерской -- там начальником один турок Хасан -- раньше у меня в магазине ассистентом работал... -- считает, что Эрдоган -- Хитлер...
--Хасан, грю -- а классно ваш хлопец русского посла завалил!
... и тут почалося : Это всё вы виноваты! Это всё ваш украинский фашизм! Если бы не вы, мы б с Россией никогда б не поссорились!.... ...-- так орал и брызгался, шо я аж вышел ... -- до сих пор в ушах звенит...
.
...но я в отпуске теперь... ...перезвенит за 10 дней, надеюсь ...*)
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Так когда будет национализация фабрики Карла Маркса ?
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