 Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Фейсбук.
"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, записанный в Нью - Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники. Желаю мира, семейного тепла и веселых праздников!", - написал Порошенко и разместил соответствующую запись.
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