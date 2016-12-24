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Все про:католики (37) поздравление (527) Порошенко (10256) Президент (4373) Рождество (208)

 Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Фейсбук.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, записанный в Нью - Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники. Желаю мира, семейного тепла и веселых праздников!", - написал Порошенко и разместил соответствующую запись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нунций Ватикана Гуджеротти провел богослужение в оккупированном Луганске

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Если НГ привязан к рождению Христа почему мы празднуем его через 7 дней ?
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