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 Боевики из минометов обстреляли Дебальцево, чтобы создать картинку для российских СМИ, - ГУР Минобороны

Боевики обстреляли Дебальцево из минометов, чтобы обвинить украинскую сторону в срыве договоренностей о взаимном прекращении огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"23 декабря российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлечены корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики готовят провокационные артобстрелы по Саханке, Водяному, Ясиноватой, Дебальцево и Новолуганскому, - пресс-центр штаба АТО

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Высокие технологии. Тестирование экологически чистого дорожного полотна. Сколково, Россия


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А это новострой в Феодосии, который недавно гоблин презентовал для заселения каких-то там переселенцев. По баХатому сделали. По скрепной технологии "я тебя слепила из того, что было"

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уже тиви педерации понесли о нарушении перемирия со стороны ВСУ. да и нас рать на них. этим презервативам все равно ничего не докажешь. своих обстреляли? да и хер с ними. "наши" из Дебали выехали. остались только любители сруцкого дерьма. хай жруть
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ты перед тем как на цензор наезжать - пробегись по ватным ресурсам.

По первому каналу самая первая новость, о нарушении перемирия в ДНР И ЛНР вроде я пока не слышу, обычно АП, Аэро и ЯБП хорошо слышно

https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/234726-zapad-vs-vostok-ukrainy-10/?p=3001382


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там на фотографии деревья с листьями зелёными))) а пишут что сейчас накрыли))
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ну тут подтверждения должны же быть, а то так и на заборе написать можно. орки орками, но мы тут тоже не стадо где факты блин
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Плохо читать умеешь?
...

- Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так?
- Да. И не только «Заря»...http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
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я эту КАЦАПНЮ еще в 1992г. раскусил , когда КИШИНЕВУ отрубили воду, газ и свет и это июль месяц ,три недели !!!! жара , миллион населения , а им НАСРАТЬ было ....что ГИТЛЕР ,что сегодняшняя россия ОДНОГО поля ЯГОДА !!!! им уже не ОТМЫТЬСЯ ....НИ- КОГ- ДА !!! смерть ОКУПАНТАМ !!!!
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про крым забыли, ему кацапы тоже газ и электричество обрезали.
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из истории провокаций ...26 ноября 1939 года дабы собвинить Финляндию в фашизме,дохлый ссср обстрелял деревню Майнила,через 4 дня совки вторглись в Финляндию..
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Пусть ВСУ поможет им с картинкой , пусть фильм жахов снимут с участием мордовских жмуров...Слава Украинской Армии !
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Кацапам кино лугандонцам радость от рузьгемира
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А чё молчим о Станице луганской? третий день месилово, тётка двести скорых насчитала за три дня. или там не стратегический напрямок? понятно что на светлодарской дуге идёт кто кого заманит в ловушку,освещают, дурят, но про настоящие бои молчат(( война она такая, кто кого обдурит, тот и победил.
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а есть кто из военных или из Станицы на сайте? самому проверить интересно. мне до станицы 70 км, не слышно. тётка есдиет на выездную торговлю туда, сегодня разговаривал, может для неё месилово это стрелковое))) но вогорит бахает нехило.
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назови хоть один день когда не бахало? (естественно в военый период)
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Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".

Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-507.html#ixzz4Tm5Fwstc
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чуствуется слог гройсмана, тёмной непроглядной ночью, на землю лёг туман))) и жиглов прокричал -горбатый)))
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приходилось читать показания свидетелей? а художественную литературу? просто статья украшена яркими эпитетами, мне напомнила рассказ гройсмана про княжичи, такойже слог и манера построения предложений, вот и всё что хотел сказать. у донцовой или никитина такаяже лабуда)))
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Это не "художественная статья", а рассказ человека о реальных событиях, который в отличие от многих диванных читателей знает, что такое война.

https://www.facebook.com/serg.marco?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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чем это нужно упороться, чтобы создавать такое : Центр информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск ... как идеологи, русня - гавно
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Ладно.....Чуть инфы от Алекса
Причем, информация о потерях идет от людей, которые находятся на месте, в Дебальцево и Енакиево, куда свозились трупы. Цифры разнятся, но речь идет о многих десятках. Причем те, кто принимал 200-х отметили большое количество «конструкторов», то есть - разорванных в клочья тел, которых невозможно даже сосчитать корректно. Стрелковым и лёгкой артиллерией, такого эффекта вряд ли можно добиться, в заметных количествах. Это говорить о том, что очень возможно, что в виде подарков от Святого Николая, попочленцы получали 110-ти килограммовых поросят от Пионов. В общем, сам противник отмечает, что артиллерия ВСУ отработала отлично, накрывала точно и малым количеством попыток. Именно это обстоятельство расстраивает противника более всего.

Теперь понятно, почему так важен девиз - Одна цель- Один!!! ВСЕГО ОДИН выстрел. Когда стоишь со стороны противника,ты понимаешь, что следующий выстрел...ТВОЙ. И это необыкновенно угнетает.
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Ах да, есть и для пастора.
Да, что-то прилетело к противнику, и очевидцы сообщали о том, что даже в боях за Дебальцево земля так не гудела. Это значит, что откуда-то оно прилетело. Если речь идет о ствольной артиллерии, то оно прилетело километров с 40 из тылу, если о ракетах, то, возможно, даже с расстояния 100 км и, как отметили сами боевики, прилетало катастрофически точно.

Работаем, работаем. Гоу-гоу-гоу.
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Обязательно надо было помочь, они очень любят гадать, что но ним жахнуло - точкаУ или америкснский Абрамс.
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Из свежих данных, чем я разжился (сообщение в реальном времени):

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" Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее тебе поверят." / А. Гитлер/
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Кацапи такі передбачувані...Не здивуюся,якщо корегувальником обстрілу виявиться та ж сама Гадя..Залишається лише зачекати на її персональне зізнання по рашенТВ..😕
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