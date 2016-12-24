 Боевики из минометов обстреляли Дебальцево, чтобы создать картинку для российских СМИ, - ГУР Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"23 декабря российскими оккупационными войсками осуществлены обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлечены корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении.
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По первому каналу самая первая новость, о нарушении перемирия в ДНР И ЛНР вроде я пока не слышу, обычно АП, Аэро и ЯБП хорошо слышно
https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/234726-zapad-vs-vostok-ukrainy-10/?p=3001382
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http://www.ostro.org/general/society/news/515867/
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20161224-bojovyky-obstrilyaly-debaltseve-dlya-potribnoyi-kartynky-v-rosijskyh-zmi/
http://news.bigmir.net/ukraine/1048234-Boeviki-obstrelyali-Debalcevo-dlya-kartinki-rossiiskim-SMI
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...
- Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так?
- Да. И не только «Заря»...http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
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Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-507.html#ixzz4Tm5Fwstc
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расшифруй
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https://www.facebook.com/serg.marco?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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Причем, информация о потерях идет от людей, которые находятся на месте, в Дебальцево и Енакиево, куда свозились трупы. Цифры разнятся, но речь идет о многих десятках. Причем те, кто принимал 200-х отметили большое количество «конструкторов», то есть - разорванных в клочья тел, которых невозможно даже сосчитать корректно. Стрелковым и лёгкой артиллерией, такого эффекта вряд ли можно добиться, в заметных количествах. Это говорить о том, что очень возможно, что в виде подарков от Святого Николая, попочленцы получали 110-ти килограммовых поросят от Пионов. В общем, сам противник отмечает, что артиллерия ВСУ отработала отлично, накрывала точно и малым количеством попыток. Именно это обстоятельство расстраивает противника более всего.
Теперь понятно, почему так важен девиз - Одна цель- Один!!! ВСЕГО ОДИН выстрел. Когда стоишь со стороны противника,ты понимаешь, что следующий выстрел...ТВОЙ. И это необыкновенно угнетает.
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Да, что-то прилетело к противнику, и очевидцы сообщали о том, что даже в боях за Дебальцево земля так не гудела. Это значит, что откуда-то оно прилетело. Если речь идет о ствольной артиллерии, то оно прилетело километров с 40 из тылу, если о ракетах, то, возможно, даже с расстояния 100 км и, как отметили сами боевики, прилетало катастрофически точно.
Работаем, работаем. Гоу-гоу-гоу.
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