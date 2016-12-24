 Члены российского ПЕН-центра попросили Путина помиловать Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РИА "Новости".
"Мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", - говорится в тексте обращения.
Среди подписавшихся писатели, поэты и журналисты, в том числе Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Александр Архангельский, Вероника Долина, Александр Кушнер, Майя Кучерская.
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Напомним, что с начала военной агрессии России против Украины Кремль взял в заложники несколько граждан Украины. Точное количество удерживаемых в кремлевском плену украинцев неизвестно. На данный момент, по информации которую озвучивают официальные лица речь идет об около 20 украинцах, удерживаемых по политическим мотивам в российских тюрьмах или СИЗО, в том числе в оккупированном Крыму. Наибольший резонанс имела история с захватом в плен, похищением, судом и освобождением украинской летчицы Надежды Савченко.
В частности, Афанасьев был приговорен в России по политически мотивированному "делу Сенцова-Кольченко" к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он является фигурантом уголовного дела против украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению якобы в организации террористической группировки в оккупированном Крыму. Дело Афанасьева рассматривали в особом порядке, так как он дал показания против других фигурантов. Однако на процессе по делу Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко, осужденного на 10 лет колонии строгого режима, Афанасьев отказался от показаний, заявив о пытках во время допроса.
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Бахчисарайщина,Ароматное
А напомните-кто там с балалайкой у Гоголя был?
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 2 год.2 години томуСимферополь
Ужасы нашего городка
Ботанический сад
Сделанный сотрудниками бот сада
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негативная реклама тоже реклама,
один из способов зацепить серьёзно особенно когда больше не чем зацепить, ничего выдающегося в обычных картинах того очень посредственного художника нет, если бы не пара слева и прочие работы. обычный бизнес. пиар ход,
А может и просто притыренный. Трудно сказать, мало информации
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"Более 60 участников Русского ПЕН-центра подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова".
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Просто Украина ни разу не выдвинула категорических условий: отпусти парня, иначе мы... и тут должны были последовать условия. Этого не было никогда, хотя условий можно предъявить тыщу!
Две недели назад РФ попросила Украину продать ей ракету Зенит, чтобы заменить Протон, который летать не может. А у россиян договор: вывести на околоземную орбиту коммерческий спутник. Плюс, РФ попросила продать еще 12 наших Зенитов. В РФ понимают: кто владеет космосом, тот владеет миром.
А мы, бл#дь, владея космосом, Сенцова не можем вытащить из кремлевско-фашистских застенков.
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дальше не обязательнo - уже все смеются.
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Кремлёвский вылупок надеется на перемирие с Украиной , по крайней мере , так вчера он заявил , а я считаю , что кацапстан - это подлый враг Украины , за исключением пару десятков человек !
На коленях будете ползать просить Украину примириться! Но вы все уже далеко зашли! Пади россия в свою пропасть, которую ты вырыла для себя! И никто тебя с неё не вытащит! Россия - мировое ПОДЛОЕ ЗЛО и место таоё -в пропасти!
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