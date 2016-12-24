 "Там вообще Тимошенко собиралась жить", - Ющенко не видит своей вины в передаче "Межигорья" Януковичу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Новому времени".
"Вот я тут совсем ни при чем", - сказал он.
Ющенко рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется Президенту. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания Верховной Рады и далее Виктору Януковичу.
На замечание о том, что именно он подписало решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: "Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить".
Кроме того, экс-президент отметил, что ни разу не бывал в "Межигорье" после бегства Януковича в Россию.
Напомним, в начале ноября суд наложил арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" (село Новые Петровцы, Киевская область).
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в розмірі 30 000 гр. щорічно.(до падіння курсу гривні), ти біднота з американською Кетрін Клер?
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Передайте Ющеру, що нам такі мерзотники не потрібні, і без нього вистачає.
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это каким образом?Вся власть находилась в руках Януковича и никто не смел ему перечить
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2004г,когда голосовали за вас. Сколько лет вы нам морочить голову
высокопарными,фразами, но в итоге предали всех своих друзей, людей, которые
сделали из вас того кем вы были. За РосУкрЭнерго и ВЭНКО вы предали всех тех людей,
которые за вас, за те идеалы,которые услышали на Майдане, были готовы идти под
пули.Мало того,вы делали все возможное,подлое и циничное,чтобы к власти не
пришли те политики, которые не на словах, а на деле были способны возродить
страну, осуществить те лозунги,которые вы так красиво декларировали в те
морозные ночи. За что вы наградили Колесникова и Кивалова? За фальсификацию
выборов? Или их не было? Если их небыло, то вы были нелегитимный президент,и
вас нужно судить. Если были, то никто не давал вам права прощать их таким
оскорбительным для честных людей способом.
Вы,Виктор Андреевич,негодяй!
И вам была брошена перчатка,брошена маленькой
хрупкой женщиной. Но разве вы способны были ее поднять? Нет,вы же трус. Вы с
вашими новыми дружбанами организовали кодлу политических ничтожеств, которые захватив
власть ежедневно убивали эту женщину на всех купленных ими каналах,
прокуратурах, судах и тюрьмах. Именно Вы сделали Януковича президентом. Так
скройтесь с наших глаз, что бы мы вас больше не видели и не слышали. Ганьба вам
от всего украинского народа! ,
P.S.
Очень жаль, Виктор Андреевич, что это все я не
имею возможности сказать вам в лицо.
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Не буду спорить. В отдельных гуманитарных вопросах и, главное, в лозунгах, Ющенко предпринял ряд мер по обозначению государственной идентичности Украины. Но если присмотреться к конкретным деяниям, то тут его роль выглядит весьма удручающе.
Когда Ющенко пришел к власти, мы имели подписанный 21.06.2002 г. газовый контракт на 2003-2013гг. и, по его приложению № 4, «Газпром» обязывался поставлять газ в Украину в 2005-2009 гг. по цене 50$ за 1000 м3 и (цитата): «которая не подлежит изменению Сторонами». Т.е., до следующих президентских выборов, Украина была полностью обеспечена поставками российского газа, на весьма приемлемых, для нас, условиях.
Однако, уже в 2005 г. мировые цены на энергоносители стали резко возрастать и данные условия для «Газпрома», читай РФ, читай Путина, оказались явно невыгодными. Но разорвать контракт, в одностороннем порядке, российская сторона не могла.
Чему, в категорической форме, возражала бывшая тогда премьер-министром Тимошенко. И вот Ющенко, воспользовавшись драчкой между его «любыми друзями» Порошенко и Зинченко, где Тимошенко вообще была не при делах, уволил ее и, состряпав с Януковичем «Меморандум» про ПРиНУ, протащил на должность премьера послушного Еханурова. Стараниями которого, вкупе с председателем НАК «Нафтогаз» Ивченко (кличка: "Леха-Мерседес"), этот контракт, под предлогом неудовлетворенности ценой на транзит, был разорван. К большой радости «Газпрома». Тогда же, на газовый рынок Украины и был введен «троянский конь» РФ - руководимый спонсором ПР Фирташем «РосУкрЭнерго», 50% уставного капитала которого принадлежало «Газпрому». Тем самым Фирташем, который, все вопросы с властями решает только через «откаты» и который, по его заявлениям, и по свидетельствами Дубины, из кабинета Ющенко не вылазил.
Вследствие таких манипуляций, Украина, практически ничего на транзите газа не выиграв, весьма сильно потеряла на его импорте, т.к. цена на него стала возрастать в разы.
И нынешний контракт 2009 г. мы получили при прямом участии Ющенко. Ибо именно он, противозаконно вмешавшись в деятельность хозяйствующей структуры, сорвал подписание договора с ценой 235$, отозвав 30.12.2008 г. с переговоров в Москве делегацию «Нафтогаза» во главе с Дубиной. Обеспечив, таким образом, все основания Путину для шантажа. А тот, перекрыв газ, ввергнув Украину и всю Европу в газовый кризис, уверенно стал диктовать свои условия.
Сам же Ющенко, бросив все это на Тимошенко, уехал кататься на лыжах в Буковель. А ей тогда пришлось действовать в условиях, когда промышленность Украины фактически входила в коллапс и начались веерные отключения газопотребляющих предприятий.
В условиях экстремальных морозов возникла реальная угроза остановки теплоцентралей и прекращения подачи газа населению. Чему не могло воспрепятствовать и использование газовых запасов из наших ПХГ, ввиду их удаленности от мест максимального потребления.
Зато Ющенко, вернувшись с «заслуженного отдыха», стал картинно возмущаться «неприемлемостью условий контракта» и, повторяя известную народную мудрость про то, что громче всех «Держи вора!» орут сами воры, обвинил Тимошенко в «измене национальных интересов».
Да и вообще, буквально с первых дней своего президентства, Ющенко открыто стал сотрудничать с Януковичем и его ПР. Именно с ними он в 2005 г. подписал "Меморандум", по которому ПРиНУ дружно проголосовало в ВР за правительство Еханурова, "Универсал" 2006 г., подписанный ПРиНУ с КПУ и СПУ, в придачу, по которому они так же дружно проголосовали за премьера Януковича, 8 министров у которого было из его детища - НУ. И секретарем РНБО Ющенко назначил рьяную регионалку Богатыреву, все генпрокуроры у него были из ПР. Руководить СБУ поставил их же Хорошковского...
И еще один, весьма значимый, вклад Ющенко в проведении политики Кремля в Украине. Это его роль в обеспечении победы Януковича на президентских выборах 2010 г. Российские консультанты Януковича, поняв, что, даже с использованием подтасовок и манипуляций, их кандидат во втором туре тогда все равно проигрывал, использовали политтехнологию, получившую название «протывсихизм», главным проводником которого, выступил все тот же Ющенко.
И этот ющенковский «протывсихизм», вообще не затронув «сбитый» в одну стаю традиционный электорат Януковича, четко отобрал у его соперницы - Тимошенко 1 113 051 голос. Что оказалось весьма удачным и Янукович тогда «выиграл», такое необходимое, для него, преимущество в 887 928 голосов.
И, за весь период царствования Януковича, этот Ющенко, с остатками его последышей, откровенно использовались в качестве дешевых клоунов, у ПР на подтанцовке. В первую очередь, в борьбе с главным "ночным кошмаром" Януковича - Тимошенко. А самого Ющенко, выставляли, иногда, для пиара, попивающим «кофе» в окружении Януковича, на посиделках, громко названных «круглыми столами».
Именно за такие «заслуги», буквально до последних дней пребывания Януковича у власти, Ющенко продолжал жить на госдаче, с годовым расходом 30 млн. грн. из бюджета страны и, грубо нарушив Земельный и Водный кодексы, ему разрешили строить имение в Карпатском заповеднике.
И именно поэтому этого «улюбленьця народу", коим он сам себя и его подпевалы назначили, и и близко не было на Майдане. Ибо, как говорится, только глупая собака кусает руку своего кормильца.
Честно говоря, лично я, даже удивлен, почему Ющенко не повторил по отношению к Майдану свой старый трюк, когда, во время подобной акции - «Украина без Кучмы», он, вместе с Л.Кучмой и И.Плющем, состряпали «Обращения к украинскому народу», в котором ее участники, в т.ч. и та самая Тимошенко, были объявлены «фашистами». Но, как видно, наш «герой» просто вовремя тогда это не сообразил. А потом стало поздно.
Так, что, если судить не по лозунгам и заявлениям, а по конкретным делам и реальным фактам, то роль Ющенко, как «агента влияния РФ», в проведении Кремлевской политики в Украине, просматривается весьма однозначно. И те «глечики, рушники,вишиванки і вулики», тыканья пальцами в сторону политических противников, с обвинениями их в антипатриотизме, что он иногда помпезно сейчас демонстрирует журналистам, выглядят, на этом фоне, весьма карикатурно.
IMHO.
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