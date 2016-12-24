 Из-за национализации "Приватбанка" братья Суркисы потеряли до 300 млн долларов, - "Зеркало недели"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Юрий Сколотяный в статье для "Зеркала недели".
"По информации ZN.UA, среди главных пострадавших от принудительного списания депозитов оказались братья Григорий и Игорь Суркисы. Сумма их "кипрских" потерь в результате этой операции превысила 200 млн долл. и в общей сложности (с учетом внутриукраинских вложений) может достигать почти 300 млн (или около 8 млрд грн в эквиваленте)", - отметил автор.
"Вряд ли эти господа намерены смириться с потерей львиной доли своего состояния, так что непростые разборки в международных судах украинскому государству наверняка предстоят и по этой линии. Хотя на Кипре у "Привата" открыт филиал (а значит, он подпадает под нормы украинского законодательства), влияние на его судебную систему украинского государства далеко не столь однозначно, как в местных юрисдикциях", - сказано в материале.
"По данным ZN.UA, г-ну Коломойскому от имени восьми своих компаний уже удалось оспорить процедуру списания, арестовав счета в кипрском филиале на сумму 250 млн долл. Чем закончится и эта разборка (а это, на секундочку, более 6,5 млрд грн), пока не очевидно", - говорится в статье.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
13637 141
Материалы по теме: Национализация "Приватбанка"
Минфин сформировал наблюдательный совет "Приватбанка"(65)
Коломойский был на переговорах по "Приватбанку" в Администрации Президента 16 декабря, - Гонтарева(69)
Нацбанк одобрил кандидатуру председателя правления "Приватбанка" Шлапака, - Гонтарева(19)
"Я надеюсь, у нас будет корректное сотрудничество", - Шлапак о реструктуризации кредитов бывшими акционерами "Приватбанка"(57)
Братья Суркисы классические персонажи 90-х. ФОТОФАКТ(6)
Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак(156)
"Что касается процентных ставок - я бы хотел их понизить, потому что мы имеем ставки выше рынка, - новый глава правления "ПриватБанка"(83)
Ответить
а когда их спрашиваешь конкретно - набирают в рот го.на - и молчат...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и где доказательство что ты украинец...?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить