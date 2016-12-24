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Все про:депозит (231) капитал (54) Кипр (166) Суркис (239) Приватбанк (103)

 Из-за национализации "Приватбанка" братья Суркисы потеряли до 300 млн долларов, - "Зеркало недели"

Из-за национализации "Приватбанка" бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы могли потерять до 300 млн долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Юрий Сколотяный в статье для "Зеркала недели".

"По информации ZN.UA, среди главных пострадавших от принудительного списания депозитов оказались братья Григорий и Игорь Суркисы. Сумма их "кипрских" потерь в результате этой операции превысила 200 млн долл. и в общей сложности (с учетом внутриукраинских вложений) может достигать почти 300 млн (или около 8 млрд грн в эквиваленте)", - отметил автор.

"Вряд ли эти господа намерены смириться с потерей львиной доли своего состояния, так что непростые разборки в международных судах украинскому государству наверняка предстоят и по этой линии. Хотя на Кипре у "Привата" открыт филиал (а значит, он подпадает под нормы украинского законодательства), влияние на его судебную систему украинского государства далеко не столь однозначно, как в местных юрисдикциях", - сказано в материале.

"По данным ZN.UA, г-ну Коломойскому от имени восьми своих компаний уже удалось оспорить процедуру списания, арестовав счета в кипрском филиале на сумму 250 млн долл. Чем закончится и эта разборка (а это, на секундочку, более 6,5 млрд грн), пока не очевидно", - говорится в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко не намерен "садить" акционеров "Приватбанка", но планирует взыскать с них все долги, - "Зеркало недели"

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.


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Только их вычислишь они сразу начинают кричать, шо ты порохобот и начинают пердеть про липецкую фабрику.
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в основном это так называемые педриоты - свидетели зрады...
а когда их спрашиваешь конкретно - набирают в рот го.на - и молчат...
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Я так понимаю,это ты патриот ,защищающий нынешнюю власть,а,туземец?
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Как - то забылся этот дядя,не пора ли на новеньких взглянуть?
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Когда я,живущий в Дон обл получил платежку от теплосети за17 дней октября-подумал - лучше бы я змерз!
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17 дней- 1700,небольшая квартирка ...заметим ,в октябре была довольно теплая погода
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прямо в поле живёшь кацап или город как-то называется...
и где доказательство что ты украинец...?
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Какие я могу тебе представить доказательства ,туземец?.. Тебе Сковороду , Тычину ,Украинку процитировать ? Не говоря уже о Шевченко .. утомил ты меня своей глупостью и недальновидностью...привет Рейкьявику
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Присяжным заседателям кажется что борьба с олигархами какая то странная. Стоит только олигарха тронуть как за бугром начинается какая то нездоровая возня.
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Вся проблема Украины начинается с "потому,что за бугром " ,и эта проблема стаким подходом никогда не закончится
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А кто сказал что они чтото потеряли?Ведь страна стопроцентно им гарантировала возмещение ущерба не так ли?да и никто недокажет что они взяли свои 300лимонов и перепрятали на счета гдето в Бразилии или в Мексике.Так что состояние их вероятно удвоится прямо ниоткуда.
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Мені б їх проблеми. Суркіси втратили гроші, я б не замітив би коли б і вони десь загубилися.
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все вопросы к Бене... олигархи как-то между собой разберутся...Хорошо, что людям обычным их копеечные вклады и выплаты сберегли...Хотя, нам эти бенины зэхеры всем миром еще отрабатывать прийдется... "пани чубляться, а в людей чуби тріщать"...Сколько сотен лет этой украинской поговорке...а ниче с тех пор не изменилось..
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Вот и Беня обосрался по черному-а то если бы ни я то захватил бы путяра и Днепр !До чего всё хреново у нас.......
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А вони їх заробили чесно, бандюки. Таких не потрібно шкодувати, але щоб все це потрапило в дитячі сиротинці, в лікарні, на фронт і т.д., а не на закордонні рахунки.
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Суркисы - типичные бандюганы, вышедшие из 90-х. Мой друг работал на даче у старшего С, которую тот купил у Шуфрича. Рассказывал, как плебейская роскошь бросается в глаза, про каминный зал высотой 12 м, про огромный бассейн, на золочёную замазку между плитками которого ушло 800 тыс $, про мраморные ванны за сотни тыс $, про дом (дачу!), в которой может разместиться конный полк с лошадьми... Дачи за двойным периметром охраны, приезд хозяев напоминает голливуд: сначала две машины с охраной и собакой, натасканной на взрывчатку, потом хАзяин на спорткаре и хАзяйка на огромном внедорожнике, молодая жена с киндером. Это ж сколько надо людей убить, чтобы так бояться за свою паскудную жизнь?!
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Очередной бред от ,, Зеркало недели ", - так могли или утратили !Ни о чем.
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