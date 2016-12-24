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Все про:Житомирщина (510) колония (247) тюрьма (606)

 После визита Луценко в Райковской колонии улучшились условия содержания, - ГПУ

В Райковской исправительной колонии (Житомирская область) улучшились условия содержания заключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру, в медицинскую часть колонии доставлена ​​партия необходимых лекарств для лечения заключенных.

После проверки генпрокурора в дисциплинарных изоляторах проведена вода и начат косметический ремонт, отремонтирована баня и отдельные помещения пищеблока. Кроме того, существенно изменилось меню заключенных: на ужин была приготовлена ​​жареная рыба и качественно испеченный хлеб.

Читайте также: Руководство Райковской колонии уволили по результатам проверки Луценко

Как сообщалось ранее, во время проверки генеральным прокурором Юрием Луценко Райковский исправительной колонии были выявлены нарушения прав заключенных, в частности, крайне неудовлетворительные материально-бытовые условия содержания, питания и лечения.
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Ну так пусть его по этапу по всем колониям -- большая польза будет.
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за время правления луценко в гпу ни один не сидит убийца майданщиков и коррупционеры
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Так садит не генеральный прокурор, а участковый милиционер.
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Сраный совок ! Нет чтобы системно проводить улучшения - они , видите ли , визитами борются с пещерностью и варварством ...
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после визита хм... а когда он туда сядет ? ......не садишь ты , посадят тебя
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В Украине около 140 различных колоний . Юрик , они тоже тебя ждут .
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КАСМИЧЕСКИ- вірю!
Вдруг инопланетяне пападутца?
А Луццик с какой системы ГАЛАКТИКИ, ШакалАДной?
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Соевые пропа*андоны конечно ещё не кацапы,но уже где-то рядом :D
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По методике Мизулиной- поделися спермою свой, ботоксной?

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Во, бля, как бывает в жизни: улучшились условия содержания. А в Рананской минно-торпедной авиационной Краснознаменной дивизии имени Героя Советского Союза Острякова, где я тянул срок на киче, ничего не изменилось. Обидно.
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Стесняюсь спросить, об улучшении говорят сидячие или их руководство?
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после визита стало хорошо? так если посадить туда юГика на совсем, может там вообще рай наступит?
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как мило! Ожидаем падения цен на лекарства после выхода в народ в аптеку Гройсмана. Что-то наши керманичи Гарунами аль Рашидами себя возомнили. Жди беды
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У меня пятка левая болит, вот бы Луценка приложить авось покращиться))) Совки, сраные совки, страной правят сраные детёныши совков и комсомольцы.
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Не заходя в тему, подумалось : "Луцика бы посадить". Так и есть. методичка, или мозгов нет?
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