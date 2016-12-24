 После визита Луценко в Райковской колонии улучшились условия содержания, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру, в медицинскую часть колонии доставлена партия необходимых лекарств для лечения заключенных.
После проверки генпрокурора в дисциплинарных изоляторах проведена вода и начат косметический ремонт, отремонтирована баня и отдельные помещения пищеблока. Кроме того, существенно изменилось меню заключенных: на ужин была приготовлена жареная рыба и качественно испеченный хлеб.
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Как сообщалось ранее, во время проверки генеральным прокурором Юрием Луценко Райковский исправительной колонии были выявлены нарушения прав заключенных, в частности, крайне неудовлетворительные материально-бытовые условия содержания, питания и лечения.
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Вдруг инопланетяне пападутца?
А Луццик с какой системы ГАЛАКТИКИ, ШакалАДной?
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в народв аптеку Гройсмана. Что-то наши керманичи Гарунами аль Рашидами себя возомнили. Жди беды
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