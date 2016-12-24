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Все про:армия (7152) бюджет (4172) Минобороны (4477) финансирование (1052) Матиос Анатолий (402) Военная прокуратура (385)

 На материально-техническое обеспечение армии использовано 95% выделенных средств, - Минобороны

Министерство обороны Украины использовало 95% средств, выделенных на материально-техническое обеспечение ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По состоянию на 24 декабря 2016 Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использовано более 95% средств государственного бюджета, выделенных на материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Украины. Использование средств идет планово в соответствии с заключенными контрактами и в зависимости от поставки продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны рискует не потратить все средства, выделенные на обеспечение армии в 2016 году, - журналист

На сегодняшний день неиспользованными остаются 1,3 млрд грн, которые поступили в Министерство обороны Украины в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Министерство обороны Украины по состоянию на 19 декабря не использовало около 4 млрд грн, выделенных на материально-техническое обеспечение армии.
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...5% не украли... ...им зачёт! ... -- "добрым молодцам урок" ...*)
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Новолуганск итак бил наш
а сайтик, между дрочим, типа сепарский, не сепаский восе, а голимая агитка
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...хм... ...было дело как-то ... -- в 1979 году... -- воевать или в плен сдаться? ...все написали заявы, что готовы воевать! ... -- я токо перевязки оставшимся в живых делал...*)
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"Согласно составленному графику указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме "

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Війна між своїми-саме погане, що тільки може бути.
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какими бля "своими"?
где ти их тут увидил, удмурд мокшанский?
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На материально-техническое обеспечение армии использовано 95% выделенных средств, - Минобороны
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А НА НОСКИ БОЙЦАМ ХВАТИЛО?
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Будуть "розпилені" за останній тиждень в цьому році ...
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О! А на 5% закупите легкобронированние скорьіе. Или хотяб приватовские инкассаторские небронированньіе нескорие б/у вьікупите...бля.
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и полторака сделали коррупционером,а может он им и был,"главком" кому попало и просто так хлебные места не отдает,надо отрабатывать
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