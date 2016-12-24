 На материально-техническое обеспечение армии использовано 95% выделенных средств, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По состоянию на 24 декабря 2016 Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использовано более 95% средств государственного бюджета, выделенных на материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Украины. Использование средств идет планово в соответствии с заключенными контрактами и в зависимости от поставки продукции.
На сегодняшний день неиспользованными остаются 1,3 млрд грн, которые поступили в Министерство обороны Украины в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Министерство обороны Украины по состоянию на 19 декабря не использовало около 4 млрд грн, выделенных на материально-техническое обеспечение армии.
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а сайтик, между дрочим, типа сепарский, не сепаский восе, а голимая агитка
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где ти их тут увидил, удмурд мокшанский?
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А НА НОСКИ БОЙЦАМ ХВАТИЛО?
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