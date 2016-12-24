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Все про:комитет (238) Порошенко (10256) премия (231) Роговцева (24) Сумская (20) Щербак (27) Жадан (24) Шевченковская премия (59)

 Порошенко включил Жадана, Роговцеву и Макарова в состав комитета по Шевченковским премиям

Президент Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, согласно указу №575/2016, главой комитета назначен писатель Юрий Щербак.

В состав комитета вошли 24 деятеля культуры - в частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

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Спасибо, Петр Алексеевич, Вы настоящий молодец.
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я б отказался быть в комиссии.порошенко вор и недьзя быть в комиссиях.нужно отказаться
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Не тебе , рассеянец , судить какой он молодец! Про ху**ла поведай нам и о его достижениях !
Хотя украинцев достижения педрфила и убийцы , совершенно не интересуют !
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У хуйла нет никаких достижений. Вы правы. До Украины хуйлу еще ооогого как далеко. Каюсь, простите.
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Думаю что эти уважаемые люди откажутся от такой "чести" от преза!
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Це честь від України та Шевченка. І ці люди її заслуговують.
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только не при порошенко.необходимо отказаться от предложений вора
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Шевченківська премія має існувати за будь-якого правління, бо відзначає творчі доробки людей, а не політиків. І цей склад комісії мене особисто вражає- всі абсолютно гідні бути у цьому списку.
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Вот в чём нет недостатка в Украине , так это в комитетах . Каждый день : комитет , комитет , комитет, комитет , комитет ...................................

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Так этот комитет назначается на 7 лет? Какая зарплата будет у членов комитета все эти годы?

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ЦЕНЗОР, припиніть знущання з української мови! Що це за мосоквська фраза: включив Жадана, Роговцеву і Макарова до складу комітету?? Українською це так: включив Жадана, Роговцеву і Макарова до комітету / Чому ви так часто згадуєте про якийсь склад?
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