 Порошенко включил Жадана, Роговцеву и Макарова в состав комитета по Шевченковским премиям

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, согласно указу №575/2016, главой комитета назначен писатель Юрий Щербак.
В состав комитета вошли 24 деятеля культуры - в частности, писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.
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Хотя украинцев достижения педрфила и убийцы , совершенно не интересуют !
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