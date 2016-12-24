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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2263) налоговая милиция (998) Запорожская область (463) ГФС (2164)

 Налоговики добились возмещения в бюджет более 35 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились возмещения в бюджет более 35 миллионов гривен нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица запорожского предприятия, которое занимается производством электроэнергии, с целью минимизации налоговых обязательств отразили в налоговом учете операции по приобретению оборудования у ряда фиктивных компаний. Кроме того, злоумышленники безосновательно завысили налоговый кредит и валовые расходы при покупке турбогенераторного оборудования и заказе проектных работ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Планы поступлений платежей ежемесячно перевыполняются на 1,5 и более млрд грн", - Гройсман о работе ГФС. ВИДЕО

Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в общей сумме почти 262 миллиона гривен.

В настоящее время в результате принятых сотрудниками мер в государственный бюджет уже поступило три платежа, которыми в бюджет возмещено более 35,3 миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.

Читайте: Налоговики добились возмещения в бюджет более 33,6 миллиона гривен нанесенного ущерба

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Малого добились. Оффшорный в Панаме сколько возместил?
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То святое , низя трогать . Налоговая инквизиция токо против черни и еретиков рошена работает .
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А налоговая милиция ещё существует ? ющенко - иуда обещал убрать , якуневич тоже что то варнягал в этом роде , порошенко вроде как обещал и постоянно что то обещает .
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У этой структуры только названия меняются , а суть остаётся неизменной .
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Это меньше , чем нам обходится содержание президента за 9 дней .
И это только гидранта .
Эта власть сожрёт любые деньги ...
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Больше поступать платежи небудут ведь"Приватбанк" национализирован и им нужно время найти еще такой банк,а Порошенко непозволит Гонтаревой давать его денежки.
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Якщо не важко, опублікуйте ці три платіжки на 35 млн.грн !?
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