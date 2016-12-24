 Налоговики добились возмещения в бюджет более 35 миллионов гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица запорожского предприятия, которое занимается производством электроэнергии, с целью минимизации налоговых обязательств отразили в налоговом учете операции по приобретению оборудования у ряда фиктивных компаний. Кроме того, злоумышленники безосновательно завысили налоговый кредит и валовые расходы при покупке турбогенераторного оборудования и заказе проектных работ.
Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в общей сумме почти 262 миллиона гривен.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками мер в государственный бюджет уже поступило три платежа, которыми в бюджет возмещено более 35,3 миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжаться.
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И это только гидранта .
Эта власть сожрёт любые деньги ...
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