 Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Это очень важный для меня показатель, потому что мы должны делегировать вам все возможности, и тогда государство и люди могут от вас требовать. Это первый шаг, и, несмотря на такие большие проценты, очень маленький шаг", - отметил глава МВД.
"Мы в этом году сделаем еще такие шаги. Потому что на сегодняшний день, несмотря на такое повышение, я все еще оцениваю заработную плату наших спасателей как несколько неадекватную", - сказал он.
2229 25
Материалы по теме: Бюджет-2017
Парубий подписал закон о бюджете на 2017 год(45)
Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко(45)
На общественное вещание не хватает 250 млн грн, - Сюмар(17)
"Это нужно для того, чтобы спрятаться от граждан и скрыть свои коррупционные схемы", - Чумак объяснил, зачем бюджет принимали ночью(93)
Події в Княжичах не призведуть до жодних політичних наслідків для Авакова - політтехнолог(0)
"Есть соответствующие позитивные сдвиги, но плохо, что снова под Новый год и до 5 утра", - Гопко объяснила, почему не голосовала за Госбюджет-2017. ВИДЕО(29)
Госбюджет-2017: украинская медицина получит 88,7 млрд гривен, - Супрун(50)
Ответить
Ответить
Ответить
Или которые ваши шкуры спасать будут?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Общая численность ВСУ - не более 250 000 человек.
Один мент на 85 трудоспособных жителя, которые должны его кормить, скинуться ему на хату и отправить на пенсию в 45 лет.
Ответить
Посмотри, не поленись
https://www.youtube.com/watch?v=PI20kOERppk
По Авакову. Такие же мелкие шажки, как у тов Сталина, которому дали малоответсвенный пост, пока большие дяди будут драться за власть.
Что-что, а Авакян - совсем не дурак.
Ответить
Ответить
Ответить