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Все про:Аваков (2131) бюджет (4172) зарплата (1596) спасатели (89) ГСЧС (531)

 Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

Согласно государственному бюджету на 2017 год, зарплата спасателей будет повышена на 80%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Это очень важный для меня показатель, потому что мы должны делегировать вам все возможности, и тогда государство и люди могут от вас требовать. Это первый шаг, и, несмотря на такие большие проценты, очень маленький шаг", - отметил глава МВД.

"Мы в этом году сделаем еще такие шаги. Потому что на сегодняшний день, несмотря на такое повышение, я все еще оцениваю заработную плату наших спасателей как несколько неадекватную", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы дополнительно выделено 28 млрд грн, - Розенко
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согласно Закона Украины о пенсионном обеспечении ментов и пожарников при повешении зарплаты пенсии должны быть пересчитаны тоже
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Ганьба, просто ганьба. Зарплата має зрости мінімум на відсотків 500
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Это о тех которые из "Малибу"???
Или которые ваши шкуры спасать будут?
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Поссол Карлов войдет в историю, только благодаря Мевлюту Мерту Алтынташу
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Порошенко ну хвати уже, что теперь Йуле делать, где зраду искать?
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Простите , а на 80% , это сколько в реальности будет у рядового состава ? Или это на 80% только министру надзвичайных ситуаций ?
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"Тунеядцы- бездельники " , " кто не работа - тот ест" . За что ? Они производят какие -то ценности ?
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Ну врачи тоже ничего не производят, так что им теперь зарплату не повышать? Тем спасателям, которые выезжают на вызовы, нужно повышать зарплату и улучшать оснащение. А кабинетным крысам, которые пожар только по телеку видели и трясут предпринимателей необоснованными проверками, надо снять и ту зарплату что сейчас есть.
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Сам горел , брат горел , несколько пожаров видел - приезжали , когда сгорело все ( как правило через полтора часа ). Врач работает каждый день ( а не спит или в карты режется ) . Сравниваете несравнимое ( насчет" кабинетных крыс " согласен полностью ).
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Приглашаю на дежурство в любую городскую часть. Покатаетесь с караулом - узнаете какая это работа...
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Национализировать нужно ВСЕ облгазы , облэнерго ,водоканалы .за расстрату госимущества расстрел с полной конфискацией даже родственниколв . через полгода корупции не будет .
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Общая численность МВД и Нацгвардии - 270 000 человек.
Общая численность ВСУ - не более 250 000 человек.

Один мент на 85 трудоспособных жителя, которые должны его кормить, скинуться ему на хату и отправить на пенсию в 45 лет.
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У тебя был хороший призыв - учиться, учиться и учиться.
Посмотри, не поленись
https://www.youtube.com/watch?v=PI20kOERppk
По Авакову. Такие же мелкие шажки, как у тов Сталина, которому дали малоответсвенный пост, пока большие дяди будут драться за власть.
Что-что, а Авакян - совсем не дурак.
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Ни к чему я не призывал, кроме одного-ДУМАТЬ!
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это правильно, МНСникам надо а не учителям и прочим кто конторским крысам
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