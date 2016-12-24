 Порошенко не намерен "садить" акционеров "Приватбанка", но планирует взыскать с них все долги, - "Зеркало недели"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Юрий Сколотяный в статье для "Зеркала недели".
"Ключевым пунктом достигнутой договоренности, как стало известно из просочившейся наружу информации, стало отсутствие уголовного преследования как акционеров, так и менеджмента при определенных условиях. Наличие таких договоренностей косвенно подтвердила Гонтарева, заявив в эфире телеканала ICTV, что НБУ не будет вносить менеджмент "Приватбанка" в черный список, "если все обязательства акционеров будут выполнены, если менеджмент в эти полгода покажет кооперативную работу по мирной передаче этого банка в государственные руки", - отмечает автор.
"Как сообщают источники ZN.UA в Администрации Президента, глава государства намерен взыскать с акционеров "Привата" все, что с них причитается для закрытия дыры. Причем для этого не только будут подключены лучшие местные и иностранные юристы, но и создана специальная следственная группа, в которую войдут аудиторы, следователи и международные эксперты", - говорится в статье.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.
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Что-то я не понял - а какое отношение барыга имеет к судебной системе и как может на неё повлиять? А как же три независимые ветви власти?
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От ВАМ "Анти"корупційна реформа (все рішає одна клептократчно корумпована людина, кого садить кого не садити, кому давати кому не давати, що приймати що не приймати)
Вигнали одного, прийшов інший
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отмены Евросоюзом виз для граждан Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции.Глава российского государства также считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено право на работу.Он отметил, что если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении.
«Будут приезжать на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать обратно на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать, и не будут социально защищены, это будет жесткая эксплуатация», - сказал президент.
По словам Путина, визовый режим в Европе - это «анахронизм холодной войны и нужно от него избавляться как можно быстрее».Президент отметил, что если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, «это будет правильным шагом в правильном направлении»
Кроме того, Путин не уточнил, когда наконец-то снизит платежи ЖКХ для украинцев.
Надоело жить в подвешенном состоянии!
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Там камни с неба от родной говени крыссян не устраивают.
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 4 год.4 години томуСевастополь
Великолепнейшее покращення от гавани
В домах с электроотоплением счета за свет будут по 15 тысяч руб.
Средняя зарплата в Крыму
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я правильно все понял?
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ТАК МОЖНО ПИСАТЬ, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТА ВЛАСТЬ КОГО ТО УЖЕ ПОСАДИЛА.
НО ДО СИХ ПОР, ТАКИХ ПРЕЦЕДЕНТОВ - НЕ БЫЛО!!!
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕШЕК, И ЗА РАЗОРВАННЫЙ ПОРТРЕТ ПОРОШЕНКО.
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Рук нет или писать не умеешь ?
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сын проворовавшегося комми привык кидать людей и более ничего не умеет
Теперь его бизнесимперия практически достигла предела
Дальнейшее развитие ничего кроме гниения не принесёт
Первой ласточкой было проявление непотизма
Потом уничтожение Патриотов
На данный момент заканчивается операция по доведению граждан до состояния нищего
Ублюдочного стада и отжиму майна политических противников
После этого видимо пеця расчитывает замутить бизнес
Но обворовывать нищий скот не самое умное занятие для лидера народа
Гнилое царство не устоит
Спасибо голосовавшим в один тур
Не даром шакал червоненко угрожал нам
Такие как он пустят барыгу под откос
И дай бог чтобы среди скотоподобного населения опять нашлись люди
Которые не дадут сбыться пророчествам недавних братьев порошенка
Иначе ему прийдётся продать всё и покупатель в виде кацапского брата
уже потирает руки
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Не стыдно горе правителям брать деньги в этой ГОРОД-СТРАНЕ?
Спасибо Ватикан! Но не стоит давать деньги.Лучше на эту сумму(АДРЕСНО) пришлите,например, протезы для наших воинов.
Извиняюсь,если кого то обидел.
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@AlAhmediya 3 ч.3 часа назад
Следующий 2017 будет сложным, и будут желающие спекульнуть на этом. Но необходимо тратить аж 5% ВВП на безопасность и оборону. Порошенко.
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Ну чо, инвесторы так ломанулись в Уркаину. Маладец гидрант, а главное он все свалит на самих украинцев, этож он типа их вклады спасает.
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На кого рассчитан этот цирк?
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