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Все про:долг (989) Порошенко (10255) уголовная ответственность (360) Приватбанк (103)

 Порошенко не намерен "садить" акционеров "Приватбанка", но планирует взыскать с них все долги, - "Зеркало недели"

Президент Украины Петр Порошенко не будет инициировать уголовную ответственность бывших акционеров и руководителей национализированного "Приватбанка", но намерен взыскать с них деньги на покрытие потребности банка в дополнительном капитале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Юрий Сколотяный в статье для "Зеркала недели".

"Ключевым пунктом достигнутой договоренности, как стало известно из просочившейся наружу информации, стало отсутствие уголовного преследования как акционеров, так и менеджмента при определенных условиях. Наличие таких договоренностей косвенно подтвердила Гонтарева, заявив в эфире телеканала ICTV, что НБУ не будет вносить менеджмент "Приватбанка" в черный список, "если все обязательства акционеров будут выполнены, если менеджмент в эти полгода покажет кооперативную работу по мирной передаче этого банка в государственные руки", - отмечает автор.

"Как сообщают источники ZN.UA в Администрации Президента, глава государства намерен взыскать с акционеров "Привата" все, что с них причитается для закрытия дыры. Причем для этого не только будут подключены лучшие местные и иностранные юристы, но и создана специальная следственная группа, в которую войдут аудиторы, следователи и международные эксперты", - говорится в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана"

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.


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"Президент Украины Петр Порошенко не будет инициировать уголовную ответственность"
Что-то я не понял - а какое отношение барыга имеет к судебной системе и как может на неё повлиять? А как же три независимые ветви власти?
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ну нельзя же быть настолько тупым. инициирование ответственности - заявление. а решение об ответственности действительно принимает суд
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Влиять будет через кума,шо не ясно. Посидят вечерком и все порешают полюбовно.
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борьба с коррупцией во всей шоколадной красе
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///

От ВАМ "Анти"корупційна реформа (все рішає одна клептократчно корумпована людина, кого садить кого не садити, кому давати кому не давати, що приймати що не приймати)


Вигнали одного, прийшов інший
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Украинцы крайне возмущены, что Путин на пресс-конференции так и не озвучил точную дату безвиза™ Украины с ЕС, хотя и упомянул, что является сторонником его скорейшего предоставления.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отмены Евросоюзом виз для граждан Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции.Глава российского государства также считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено право на работу.Он отметил, что если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении.
«Будут приезжать на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать обратно на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать, и не будут социально защищены, это будет жесткая эксплуатация», - сказал президент.
По словам Путина, визовый режим в Европе - это «анахронизм холодной войны и нужно от него избавляться как можно быстрее».Президент отметил, что если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, «это будет правильным шагом в правильном направлении»

Кроме того, Путин не уточнил, когда наконец-то снизит платежи ЖКХ для украинцев.

Надоело жить в подвешенном состоянии!
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Плешивая ГНИДа что то решает в этом мире?ты офуел.. он ПЫЛЬ вонючая..
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Брателло лишнехромосомное, я ж тебя только и ждал с высерами о тарифах.
Там камни с неба от родной говени крыссян не устраивают.

RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 4 год.4 години томуСевастополь
Великолепнейшее покращення от гавани
В домах с электроотоплением счета за свет будут по 15 тысяч руб.
Средняя зарплата в Крыму
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Что за чушь? Менеджмент и акционеры разные люди. Главный акционер плевать хотел на весь менеджмент. Ему 5 млрд. долларов ближе и получается еще не каким образом не попадает под уголовную ответственность.
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Обамыч согласно закону Магницкого расширил санкции против РАБссии еще очень и очень..,Дембельский аккорд Обамыча впечатляет..
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маленькая поправка, расширил на весь шарик, так что санкции могут коснуться не только обитателей скрепной
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ну да.Если Шувалов с собачками будет на территории Британии будет им причинное место дрочить,,то Шувалова и собачек арестуют
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Петр Порошенко не будет инициировать уголовную ответственность - а он бы смог ли его вы царьком делаете, да да, именно с вашего позволение такие тексты пишет хоть и продажная но власть, ведь так называет журналистов и СМИ, ведь никто, я надеюсь, не сомневается в продажности ваших журна-люх
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Порошенко слизняк, вся эта история с банком все показала. У него была возможность с Коломойским на законных и справедливых основаниях разобраться но он либо туп, либо слишком трус. А такие люди во власти долго не задерживаются.
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фюрер кремля ответил ответными санкциями против США,все РАБссиянцы имеющие баксы обязаны к 31 декабря сдать наличность у Кремлевской стены..курс 2 копейки за бакс..Фюрер ждёт крыс кремля ежедневно с 9 утра до 9 вечера..кацаПсины вперед..
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Это правильно . садить не нужно . нужно расстрелять с полной конфискацией имущества даже у дальних родственников .
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А где новость про кормчего,беглого деппутата и самый влиятельный американский журнал или цензура
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А теперь, граждане украинцы - попробуйте украсть булочку или коробку Рошена в магазине.
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Дон Трамп купил через третьи руки 19,5 % акций Роснефти за $10 ярдов,а это означает,что уровеь капитализации всей Роснефти чуть больше 50 ярдов долларов..
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Сечин недавно орал на весь мир : уровень капитализации Роснефти превысил 300 ярдов...Сказочики..
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У нас независимый суд венецианская комиссия автор реформы. А инициировать ты и сам можешь. Напиши заявление в прав.охран.орган.
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"органы" и сами вправе "открыть" - как по-тому же янеку , или другие провадження...
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на 2017 год правительство пополнит на 4,5 миллиарда долларов ОБЩИЙ кошелёк Приватбанка..,всё путьом..
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Зная Петю, я понял эту новость так - Дыру в ПриватБанке Петро рефинанснет за счет налогоплательщиков, а Беня ему за эту услугу налом отвалит или своими активами...
я правильно все понял?
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Санкции санцкциями, но кацаПсины в текущем финансовом году продали оружия на 14 ярдов бакинских..
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Порошенко не намерен "садить" акционеров "Приватбанка", но планирует взыскать с них все долги, - "Зеркало недели"
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ТАК МОЖНО ПИСАТЬ, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТА ВЛАСТЬ КОГО ТО УЖЕ ПОСАДИЛА.

НО ДО СИХ ПОР, ТАКИХ ПРЕЦЕДЕНТОВ - НЕ БЫЛО!!!

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕШЕК, И ЗА РАЗОРВАННЫЙ ПОРТРЕТ ПОРОШЕНКО.



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А слуга народа Порошенко заменил собой уже правосудие и закон ?
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садить, или не садить - этим занимаются другие органы, не призедент.
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для отвода глаз и всеобщего внимания, Иск будет,но чисто символический
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"..Президент Украины Петр Порошенко не будет инициировать уголовную ответственность" это совсем не значит, что к примеру прокуратура или другое похожее ведомства так же поступит. Сейчас главное вернуть деньги, хотя бы в в виде загога. МАУ и Буковель уже отдали, есть еще сеть АЗС ( не менее 700 ед.) и др. добро
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Зачем тебе слуга ?
Рук нет или писать не умеешь ?
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Мащка Захарова и Валя Полстакана запретили производство Боярышника,РАБссия переходит на Мильдоний,от Камчатки до Восточной Пруссии..
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Занесли акционеры липецкому доляху,садить их не будет.
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и после закулисных договоренностей в тихоря от народа, офшорный будет утверждать , что в Минских нет Липецка?
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"Порошенко не намерен "садить" акционеров "Приватбанка", но планирует взыскать с них все долги, - "Зеркало недели" - а кто сомневался, до сих пор ни одного вора-олигарха не посадил, а причина одна, вместе дерибанили бюджет, их нельзя трогать, много знают, если взять за мошонку, могут расколоться.
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А кого липецкий может посадить,если сам такой же как и это ворьё?
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"Садить не буду , сам скоро сбегу ." В.Ф. Порошенко
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Барыга не будет иметь успеха
сын проворовавшегося комми привык кидать людей и более ничего не умеет
Теперь его бизнесимперия практически достигла предела
Дальнейшее развитие ничего кроме гниения не принесёт
Первой ласточкой было проявление непотизма
Потом уничтожение Патриотов
На данный момент заканчивается операция по доведению граждан до состояния нищего
Ублюдочного стада и отжиму майна политических противников
После этого видимо пеця расчитывает замутить бизнес
Но обворовывать нищий скот не самое умное занятие для лидера народа
Гнилое царство не устоит
Спасибо голосовавшим в один тур
Не даром шакал червоненко угрожал нам
Такие как он пустят барыгу под откос
И дай бог чтобы среди скотоподобного населения опять нашлись люди
Которые не дадут сбыться пророчествам недавних братьев порошенка
Иначе ему прийдётся продать всё и покупатель в виде кацапского брата
уже потирает руки
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"Ватикан на Рождество передаст Украине €6 миллионов"
Не стыдно горе правителям брать деньги в этой ГОРОД-СТРАНЕ?
Спасибо Ватикан! Но не стоит давать деньги.Лучше на эту сумму(АДРЕСНО) пришлите,например, протезы для наших воинов.
Извиняюсь,если кого то обидел.
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Ahmad ‏@AlAhmediya 3 ч.3 часа назад

Следующий 2017 будет сложным, и будут желающие спекульнуть на этом. Но необходимо тратить аж 5% ВВП на безопасность и оборону. Порошенко.


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Какому то васи с газетенки усатого полковника, распродавшего практически всю армейскую технику, КАЖЕТСЯ что Порошенко не будет сажать. Во-первых, он и не должен. Для этого есть суд. Во-вторых, инфа взята с потолка. Но зрадопадлам уже все равно. Гарант - редиска, вне зависимости что он на самом деле делает.
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Т.е. уголовный кодекс побоку, если есть договорняк с гидрантом?
Ну чо, инвесторы так ломанулись в Уркаину. Маладец гидрант, а главное он все свалит на самих украинцев, этож он типа их вклады спасает.
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внутрисинагоговая гражданская война за неслабый гешефт!)))
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Если Беня все вернет, то за что у него забрали (национализировали) банк?
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Забрать и разделить! Урряааа! Народ тожествует!
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Сначала позволили Коломойскому через подставные фирмы вывести из банка 5 млрд.долл., а теперь "Да мы их накажем!"
На кого рассчитан этот цирк?
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