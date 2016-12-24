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Все про:дети (2836) пожар (2872) Ривненщина (497) травма (560) жертвы (757) ГСЧС (531)

 Пожар на Ривненщине: двое детей погибли, еще один госпитализирован

В Ривненской области произошел пожар в частном доме. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в доме в селе Большие Озера Дубровицкого района. Местные жители потушили огонь самостоятельно, без вызова пожарно-спасательного подразделения.

На пепелище были обнаружены тела девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 г. р. Еще один мальчик (2012 г. р.) госпитализирован в тяжелом состоянии в Дубровицкую центральную районную больницу.

В результате пожара уничтожен деревянный жилой дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 человека погибли вследствие пожара на Сумщине
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Интересно, а где взрослые обитатели дома? не сами же детки жили.
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Пожар произошел днем к 12ч. дня. Возможно один из родителей был на работе - другой отлучился из дома, оставив 3-х 4-х и 5-ти летнего ребенка одних дома.
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Это предположение совершенного преступления родителями.
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