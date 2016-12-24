 Пожар на Ривненщине: двое детей погибли, еще один госпитализирован

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось в доме в селе Большие Озера Дубровицкого района. Местные жители потушили огонь самостоятельно, без вызова пожарно-спасательного подразделения.
На пепелище были обнаружены тела девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 г. р. Еще один мальчик (2012 г. р.) госпитализирован в тяжелом состоянии в Дубровицкую центральную районную больницу.
В результате пожара уничтожен деревянный жилой дом.
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