 НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило о том, что собрало достаточное количество доказательств, которыми подтверждается оригинальность "амбарной книги" "Партии регионов", переданной бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба НАБУ . Документы были собраны во время до судебного расследования. Документы были подданы экспертизе по почерку, ее результаты подтвердили подлинность подписей и многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличные средства.

"В связи с высоким общественным интересом к процессу расследования дела «черной бухгалтерии» Партии регионов Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результативную часть почерковедческой экспертизы «амбарные книги» с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии. Эти записи в том числе стали основанием для составления сообщения о подозрении председателю ЦИК", - сказано в сообщении.





Обоснованность подозрения в НАБУ подтверждают доказательствами:





"Во-первых, выписки из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в «амбарные книге». Например, согласно одной из записей «амбарные книги» 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. Долл. США, из которых, как считает следствие, в соответствии с имеющимися финансовых документов, положил на свой банковский счет 4,5 тыс. Долл. США. Во-вторых, выводов почерковедческой экспертизы приведенных записей".





Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в «амбарные книге» принадлежат председателю ЦИК.

Согласно же другой экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в «амбарные книге» принадлежат именно председателю ЦИК.





"В-третьих, - сообщают в НАБУ, - не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, передавала средства. На самом деле, такие сведения существуют и указанные в сообщении о подозрении".







