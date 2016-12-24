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Все про:НАБУ (1261) Охендовский (220) ПР (12733)

 НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов. ДОКУМЕНТ

Экспертиза подтвердила оригинальность почерка.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило о том, что собрало достаточное количество доказательств, которыми подтверждается оригинальность "амбарной книги" "Партии регионов", переданной бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Документы были собраны во время до судебного расследования. Документы были подданы экспертизе по почерку, ее результаты подтвердили подлинность подписей и многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличные средства.

"В связи с высоким общественным интересом к процессу расследования дела «черной бухгалтерии» Партии регионов Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результативную часть почерковедческой экспертизы «амбарные книги» с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии. Эти записи в том числе стали основанием для составления сообщения о подозрении председателю ЦИК", - сказано в сообщении.

Обоснованность подозрения в НАБУ подтверждают доказательствами:

документ


"Во-первых, выписки из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в «амбарные книге». Например, согласно одной из записей «амбарные книги» 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. Долл. США, из которых, как считает следствие, в соответствии с имеющимися финансовых документов, положил на свой банковский счет 4,5 тыс. Долл. США. Во-вторых, выводов почерковедческой экспертизы приведенных записей".

Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в «амбарные книге» принадлежат председателю ЦИК.
Согласно же другой экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в «амбарные книге» принадлежат именно председателю ЦИК.

"В-третьих, - сообщают в НАБУ, - не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, передавала средства. На самом деле, такие сведения существуют и указанные в сообщении о подозрении".


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Да большая часть выпускников украинских ВУЗов за последние 15-20 лет даже менее образованы, чем если бы они прочитали эту книгу.
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Это хорошо-много дерьма можно будет убрать из власти в Украине. Но это только начало большой и трудной работы.
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А я вот слышу от властей такие "заявления" с 2014 года.. а вот когда уже будет результат после таких разоблачений???? Считаю что у нас в Украине не все лохи и тупые.. ну кроме разве что избирателей Панамских Патриотов !!!
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Ты говоришь "вообще", а я обсуждаю конкретную новость.
А кого в 2014 выбирал в Президенты лично ты?
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Я теж не жалкую... я т1льки жалкую про те що в Укра1н1 багато нерозумних людей як1 проголосували за м1н1стра зб1глого Януковича.. який в1др1зняеться в1д нього т1льки знанням англ1йсько1 мови.. ..
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Він робить саме ту справу для України, задля якої я його і вибирав. Міг би і краще, але...
Будуть наступні вибори-знову будемо обирати. Іншого шляху немає в умовах війни.
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В1н вже "наробив".. об1срався по вс1х бол1сних для людей питаннях !!! Та ще й бреше та краде б1льше за свого попередн1ка..
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И ещё - о таких "новостях" для верящих им лохов власти заявляют почти каждый день. А потом тишина.. где коррупционер -начальник МЧС? где бриллиантовые прокуроры? где результаты хоть одного громкого дела?? и т.д. и т.п. абидно..
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...от было просто в 80 -- 90хх. -- все доказательства на кончике пули...
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Всё оно конечно заибсь, только кого то посадят? Кого то раскулачат? Вот кто как думает?
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Думаю что это очередная порция лапши на уши тупым почитателям однотурового !!! Умные люди судят по результатам работы власти а не по заявлениях которые мы получаем от них каждый день. Панове - вы ЗАВРАЛИСЬ !!! !
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Гройсман? -- ... -- он бы в Бундесе сидел до облысения... ... не вынимая! -- а тут у нас, по 80 евр. в день, зачёты считаются за долги......*)
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Не прошло и полгода !.. НАБУ - это такой же карманный орган " борьбы " с коррупцией , как и ГПУ , СБУ и другие организованные преступные группировки ...
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А вы считаете там необходима экспертиза ??? В США , уже бы сидели на скамье ,в первые же сутки после опубликования . Или только экспертиза является доказательством ?..
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А в США эти экспертизы шли бы ещё дольше. Там адвокаты зубастее.
Я считаю, что переданные Трепаком материалы-не доказательство само по себе. И так же решит ЛЮБОЙ суд.
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В Украине есть суд ?.. Украинский суд - это маньяки , убийцы , извращенцы в мантиях . Впрочем , собирательный образ функционеров ГПУ , СБУ и прочих силовых органов Украины , ничем не лучше
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Так у тебя к суду претензии или к НАБУ? Или ко всем подряд? :D
"Я дерусь потому, что я дерусь!".
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А у вас нет к нему претензий ??? Или вы один из тех , вышеупомянутых функционеров ?.. Или считаете , что у команды Йосифа Блаттера , не было хороших адвокатов ?.. БЫЛИ !!! Но в цивилизованном обществе , подобные "деятели" ,оказываются за решеткой уже в первый же день разоблачения . А в африканской Украине , экспертизы проводятся десятилетиями , как это было , и происходит до сих пор , с Черновилом , Гонгадзе и др. ...
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Куча. Как и у любого нормального гражданина. А свои "предположения" оставь при себе.
P.S. За "африканскую Украину" тебе просто морду набить надо.
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Что , аргументы закончились ?.. ))) А , то обстоятельство , что африканская , так этому даже вы являетесь ярким примером ! Научитесь , для начала , минимальной вежливости !..
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В Украине экспертиза может длится вечность , нету срока давности.
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О том, что никто за чёрную бухгалтерию не понесёт ответственности .
Если и рисканут взяться , то никто ничего не докажет , будет тоже кино что и с плёнками Мельниченко .
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И чё ,много успешных результатов в борьбе против коррупции ? ...
Скоро три года .Определили убийц небесной сотни ? Не в общем плане , мол Янукович и высшие чины МВД , а конкретно , по результатам экспертизы ?
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Тому всі справи по коррупції ,за які береться ГПУ, закінчуються нєбитієм.
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А судебная рехформа от петюни считает иначе.Должности не лешила охендовского.Воно чисто перед рошеновским законом.
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Когда рошен упадёт , всплывёт чёрная бухгалтерия БПП.
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ОЙЦ! не смешите мои два ядра с МЕГАпиксєлєм, Шановні!
Шакалад рыгу в очко не клюнет!
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В Украине есть суд ?.. Украинский суд - это маньяки , убийцы , извращенцы в мантиях . Впрочем , собирательный образ функционеров ГПУ , СБУ и прочих силовых органов Украины , ничем не лучше ...
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НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов.
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Уже со всех сторон к Порошенко подкрадывается


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охрендовський ще й дебіл((( до всього... мабуть, це йому допоможе уникнути відповідальності((
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Все пропало... Как это так ? А как же орден от Петруччио ? Не ужели не работает , неужели не спасет от кутузки. Все , что нажито непосильным трудом. Похоже пидрахуй2 уходит в несознанку.
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Вот думаю: а если Охендовский пойдет на сотрудничество и сознается в фальсификации выборов в пользу Порошенко, его задушит Луценко или Петр Алексеевич лично исполнит?
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Черная бюсгалтерия ПР ,это дела давно минувших дней.Тут этот негодяй анищенко уже про какую то бюсгалтерию нынешних дней вещает.Может с ней поразбираться ,тем более шо никто никуда не сбежал.Наклеветал подлец на честнейшего президента ,клеймить позором.А если правда спросить ,шо ж это такое господин президент за непорядок.
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А что Онищенко про ЧБ партии регионов говорит ?
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Люстрацию нельзя. Судьи должны быть независимы от Порошенко, а вдруг он инициирует криминальную ответственность за ЧБ партии регионов ? Это политическое преследование.
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ріжниці між єблуковичем та вальцманом -нема -тількі у кількості вкраденого вітя-27млрд дол а пеця-40млрд дол невруховуючі скарбницю
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