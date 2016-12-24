 НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов. ДОКУМЕНТ

"В связи с высоким общественным интересом к процессу расследования дела «черной бухгалтерии» Партии регионов Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результативную часть почерковедческой экспертизы «амбарные книги» с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии. Эти записи в том числе стали основанием для составления сообщения о подозрении председателю ЦИК", - сказано в сообщении.
Обоснованность подозрения в НАБУ подтверждают доказательствами:
"Во-первых, выписки из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в «амбарные книге». Например, согласно одной из записей «амбарные книги» 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. Долл. США, из которых, как считает следствие, в соответствии с имеющимися финансовых документов, положил на свой банковский счет 4,5 тыс. Долл. США. Во-вторых, выводов почерковедческой экспертизы приведенных записей".
Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в «амбарные книге» принадлежат председателю ЦИК.
Согласно же другой экспертизы, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в «амбарные книге» принадлежат именно председателю ЦИК.
"В-третьих, - сообщают в НАБУ, - не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, передавала средства. На самом деле, такие сведения существуют и указанные в сообщении о подозрении".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А кого в 2014 выбирал в Президенты лично ты?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Будуть наступні вибори-знову будемо обирати. Іншого шляху немає в умовах війни.
Ответить
Ответить
Згадав?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бум...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я считаю, что переданные Трепаком материалы-не доказательство само по себе. И так же решит ЛЮБОЙ суд.
Ответить
Ответить
"Я дерусь потому, что я дерусь!".
Ответить
Ответить
P.S. За "африканскую Украину" тебе просто морду набить надо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если и рисканут взяться , то никто ничего не докажет , будет тоже кино что и с плёнками Мельниченко .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скоро три года .Определили убийц небесной сотни ? Не в общем плане , мол Янукович и высшие чины МВД , а конкретно , по результатам экспертизы ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шакалад рыгу в очко не клюнет!
Ответить
Ответить
=====================================================================
Уже со всех сторон к Порошенко подкрадывается
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить