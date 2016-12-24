 В БПП победу на выборах в ОТГ считают свидетельством поддержки украинцами децентрализации

Победа Партии "БПП "Солидарность" на выборах в объединенных территориальных общинах, а также высокая явка избирателей свидетельствуют о поддержке украинцами реформы децентрализации, инициированной Президентом Петром Порошенко. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua, об этом во время форума новоизбранных глав и депутатов ОТГ заявил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде, член Центрального совета Партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Березенко.
Участие в форуме приняли более 400 делегатов из всех регионов Украины. В частности, 107 новоизбранных председателей и 194 депутата ОТГ
"На этих выборах партия "БПП "Солидарность" в очередной раз показала, что она является единственной политической силой, которая объединяет всю страну. Кандидаты, которые баллотировались при поддержке партии, победили и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге Украины", - сказал Березенко.
По словам Березенко, важными признаками этих выборов является недоверие избирателей к популистских и радикально настроенных кандидатов, а также провал в восточных областях представителей пророссийских политических сил.
В обращении к участникам форума Президент Украины Петр Порошенко отметил: "Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Новые возможности уже открылись для более чем 3 миллионов граждан, которые живут в объединенных громадах, а это почти четверть сельского населения Украины. За год увеличение доходов собственных бюджетов объединенных общин выросли более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединенных общин".
"В следующем году объединенные общины будут иметь возможность использовать около 9 миллиардов гривен на важные проекты - больницы, дороги, котельные. Это то, что дает превращать политику на технологию достижения конкретных результатов, понятных каждому", - отметил Президент Украины.
Как сообщил на форуме вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко, 2017 год должен стать годом объединенных общин. "Мы видим, что в результате финансовой децентрализации местные бюджеты увеличились. Но нужно сделать так, чтобы это почувствовали и обычные семьи: когда дети пойдут в садик или школу, когда обращаться в больницу или в орган местной власти по социальной или административной услугой - когда будут получать качественную услугу", - сказал Геннадий Зубко.
В целом в результате реформы децентрализации в Украине ожидается создание 10 тысяч объединенных территориальных общин.
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И быдло пойдет голосовать за порохатого свинорыла под лозунгами спасения страны от агентов Крэмля, поддержания курса в Европу и безвизового режима.
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"Батькивщина" обошла "Блок Петра Порошенко" на выборах в ...
ТАСС-20 груд. 2016 р.«Батькивщина» победила на местных выборах в Украине
Вечерний Харьков-21 груд. 2016 р.Тимошенко возвращает себе политическое влияние
Взгляд-20 груд. 2016 р.
Оцените, какие сайты написали о победе. Напоминает поздравления овоща от путина
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Ура товарищи!
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Опечатка в названии, должно было быть "ОПГ"
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А ти при трупоїді - жополизатель.
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тільки спочатку соплі підітри.
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А то новость подана так, будто бы БПП триумфально победила. А на самом деле набрала не больше других. Еще интересно б узнать по регионах.
А то что-то не верится, народ наивный и терпила, но не до такой же степени идиоты.
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...хандра, бля...
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...ну -- будьмо! *)
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Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли!!!
Все те, кто уже был у власти, тем более не один раз - должны идти на куй!!!
Если мы хотим, шобы Украина была европейской страной!!!
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Это очередной пример брехни теперь от члена Бе-Пе-Пе.
Ну какая нах поддержка "БПП "Солидарность" когда все депутаты куплены и вся - страна контролируется Порошенко.
А настоящая поддержка видна по рейтингу Порошенко в соцопросах.
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Выборка осуществлялась по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опросили 2000 человек, с восьмого по восемнадцатое декабря текущего года.
Так, позитивно оценили работу Порошенко шестнадцать процентов респондентов, негативно - 82%.
Аналогичная ситуация обстоит с оценкой работы главы украинского правительства
Владимира Гройсмана - шестнадцать процентов опрошенных заявили, что их удовлетворяет деятельность Гройсмана. Не нравится его работа - 78 процентам респондентов.
Работу спикера парламента Украины Андрея Парубия позитивно оценили около одинадцати процентов, не довольны его деятельностью - 82%.
Двенадцать процентов респондентов посчитали работу парламентской оппозиции удовлетворительной, 78% опрошенных назвали ее деятельность неэффективной.
Коалицию оценили еще хуже - только шесть процентов ее работой довольны, плохой ее деятельность назвали 86%.
http://antikor.com.ua/articles/143104-opros_pokazal_otnoshenie_ukraintsev_k_dejateljnosti_poroshenko
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