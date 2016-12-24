 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

1.
В знак протеста против уничтожения путинскими войсками трехмиллионного города Алеппо в Париже погасили огни на Эйфелевой башне. Наверняка Путина это впечатлит. Только непонятно, где будут гасить огоньки, когда путинские варвары разбомбят Париж.
2.
Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается, Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть! И тут коррупция!
3.
Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...
4.
Почему "Приватбанк" можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича без закона о спецконфискации конфисковать нельзя?
5.
- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.
6.
Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что когда захватит Киев и Лондон, то первым делом освободит дурдомы, где томятся его братья по разуму...
7.
- Почему такое дорогое отопление?
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки.
8.
"Русский мир" пришел в Пальмиру -
Ни Пальмиры нет, ни мира...
9.
- Почему русскую душу называют загадочной?
- Где появляется, там все загадит!
10.
Скоро ничего не будет - ни кино, ни театра, ни книг, ни "Приватбанка"… Один сплошной Roshen.
11.
- Вы слышали? Коболев заявил, что Украина не будет закупать российский газ до конца года!
- Это хорошо, но лучше так: "Украина не будет закупать российский газ до конца России!"
12.
Плакальщики по российскому послу - это те же, кто рыдал по Мотороле?
13.
Ввсех политиков можно разделить на две категории:
1) те, кто ворует;
2) мертвые.
14.
Путин раскрыл секрет своего высокого рейтинга: это низкий интеллект электората.
15.
В Литве появились листовки с призывом переселяться в Россию, где уровень жизни якобы в 3 раза выше. Но на этот призыв не откликнулись даже сотрудники российского посольства.
16.
Украинцы не против, чтобы наши государственные "деятели" ездили с мигалками, но при одном условии - что это будут мигалки автозаков.
17.
Развивать Курилы вместе с Японией - это мудрое решение. А развивать Калининград вместе с Германией - это 10 лет лишения свободы.
18.
В Москве закрыли психиатрическую клинику. Какой в ней смысл, когда снаружи психов больше, чем внутри?
19.
- Что вы скажете по поводу исполнения Кобзоном песни о Мотороле?
- Социализм в СССР - это когда из "г" лепили конфету. Русский мир Путина - это когда из того же материала лепят героев.
20.
Продолжается конкурс на замещение должности руководителя Нацполиции. Судя по опыту замминистра Деевой, победит тот, кто выложит в Интернет самые откровенные фото.
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а цапи не мруть зі сміху, вони дохнуть ві бояришнику
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решта - треш
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Это к номеру 19.
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