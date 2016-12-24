 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.



В знак протеста против уничтожения путинскими войсками трехмиллионного города Алеппо в Париже погасили огни на Эйфелевой башне. Наверняка Путина это впечатлит. Только непонятно, где будут гасить огоньки, когда путинские варвары разбомбят Париж.







2.



Детский сад, младшая группа:

- Представляешь, Машенька, оказывается, Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!

- Офигеть! И тут коррупция!







3.



Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...







4.



Почему "Приватбанк" можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича без закона о спецконфискации конфисковать нельзя?







5.



- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?

- Они прятались за женщинами и детьми.







6.



Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что когда захватит Киев и Лондон, то первым делом освободит дурдомы, где томятся его братья по разуму...







7.



- Почему такое дорогое отопление?

- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки.







8.



"Русский мир" пришел в Пальмиру -

Ни Пальмиры нет, ни мира...







9.



- Почему русскую душу называют загадочной?

- Где появляется, там все загадит​!







10.



Скоро ничего не будет - ни кино, ни театра, ни книг, ни "Приватбанка"… Один сплошной Roshen.







11.



- Вы слышали? Коболев заявил, что Украина не будет закупать российский газ до конца года!

- Это хорошо, но лучше так: "Украина не будет закупать российский газ до конца России!"







12.



Плакальщики по российскому послу - это те же, кто рыдал по Мотороле?







13.



Ввсех политиков можно разделить на две категории:

1) те, кто ворует;

2) мертвые.







14.



Путин раскрыл секрет своего высокого рейтинга: это низкий интеллект ​электората.







15.



В Литве появились листовки с призывом переселяться в Россию, где уровень жизни якобы в 3 раза выше. Но на этот призыв не откликнулись даже сотрудники российского посольства.







16.



Украинцы не против, чтобы наши государственные "деятели" ездили с мигалками, но при одном условии - что это будут мигалки автозаков.







17.



Развивать Курилы вместе с Японией - это мудрое решение. А развивать Калининград вместе с Германией - это 10 лет лишения свободы.







18.



В Москве закрыли психиатрическую клинику. Какой в ней смысл, когда снаружи психов больше, чем внутри?







19.



- Что вы скажете по поводу исполнения Кобзоном песни о Мотороле?

- Социализм в СССР - это когда из "г" лепили конфету. Русский мир Путина - это когда из того же материала лепят героев.







20.



Продолжается конкурс на замещение должности руководителя Нацполиции. Судя по опыту замминистра Деевой, победит тот, кто выложит в Интернет самые откровенные фото.