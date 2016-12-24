EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  4570  15
Все про:анекдот (2568) курьезы недели (343)

 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.

В знак протеста против уничтожения путинскими войсками трехмиллионного города Алеппо в Париже погасили огни на Эйфелевой башне. Наверняка Путина это впечатлит. Только непонятно, где будут гасить огоньки, когда путинские варвары разбомбят Париж.



2.

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается, Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть! И тут коррупция!



3.

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...



4.

Почему "Приватбанк" можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича без закона о спецконфискации конфисковать нельзя?



5.

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.



6.

Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что когда захватит Киев и Лондон, то первым делом освободит дурдомы, где томятся его братья по разуму...



7.

- Почему такое дорогое отопление?
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки.



8.

"Русский мир" пришел в Пальмиру -
Ни Пальмиры нет, ни мира...



9.

- Почему русскую душу называют загадочной?
- Где появляется, там все загадит​!



10.

Скоро ничего не будет - ни кино, ни театра, ни книг, ни "Приватбанка"… Один сплошной Roshen.



11.

- Вы слышали? Коболев заявил, что Украина не будет закупать российский газ до конца года!
- Это хорошо, но лучше так: "Украина не будет закупать российский газ до конца России!"



12.

Плакальщики по российскому послу - это те же, кто рыдал по Мотороле?



13.

Ввсех политиков можно разделить на две категории:
1) те, кто ворует;
2) мертвые.



14.

Путин раскрыл секрет своего высокого рейтинга: это низкий интеллект ​электората.



15.

В Литве появились листовки с призывом переселяться в Россию, где уровень жизни якобы в 3 раза выше. Но на этот призыв не откликнулись даже сотрудники российского посольства.



16.

Украинцы не против, чтобы наши государственные "деятели" ездили с мигалками, но при одном условии - что это будут мигалки автозаков.



17.

Развивать Курилы вместе с Японией - это мудрое решение. А развивать Калининград вместе с Германией - это 10 лет лишения свободы.



18.

В Москве закрыли психиатрическую клинику. Какой в ней смысл, когда снаружи психов больше, чем внутри?



19.

- Что вы скажете по поводу исполнения Кобзоном песни о Мотороле?
- Социализм в СССР - это когда из "г" лепили конфету. Русский мир Путина - это когда из того же материала лепят героев.



20.

Продолжается конкурс на замещение должности руководителя Нацполиции. Судя по опыту замминистра Деевой, победит тот, кто выложит в Интернет самые откровенные фото.
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRM2N3VEROUmRHUkROakJNVkZGMmRFZERaazVETmpCWlVGSm5Ua2ROTUV4WVVYUTVSMHhKVGtNNU1FeFlVWFJPUXpFd1RIWlJkVUU5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В понедельник Савченко представит свою политическую партию "ТРУНА"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или настроения нет или таки анекдоты не смешные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то тому шо ти - цап
а цапи не мруть зі сміху, вони дохнуть ві бояришнику
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Анекдоты смешные, но что то настроения не веселое. Петя НАДЕЛАЛ в своей стране СВОЙ АНЕКДОТ. Денег НЕТ, а Мы держитесь. Петя или реально ДУРЕНЬ в экономике ,или творит это с Украиной ОСОЗНАННО. (непонятно, что хуже)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ходу таки ДУРЕНЬ! И не только в экономике!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что вы хотите? Все выполняеться (лепиться) из материала заказчика!
Это к номеру 19.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦЕ НЗОР: ЦИТАТЫ. там больше анекдотов. тридцатка, минимум.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 Облако тегов
Аваков авто Антитеррористическая операция армия бюджет ВР выборы ГСЧС дети Донбасс Донецкая область жертвы задержание Запорожская область изъятие Киев Минобороны Нацполиция обстрел оружие перемирие Порошенко прокуратура Россия санкции СБУ Сирия США школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти