 В России на территории бывшего арсенала произошел взрыв, есть жертвы

В России на территории бывшего арсенала в поселке Урман в Иглинском районе Башкирии произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Светлана Абрамова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Интерфакс ".

"По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются. Предположительно, это мужчины 24 и 22 лет", - сказала она.

По ее словам, обстоятельства гибели людей в настоящее время устанавливаются.

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Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, мужчины незаконно проникли на территорию бывшего арсенала для сбора металла.

По информации российских СМИ, военный арсенал в Иглинском районе Башкирии был расформирован после крупного пожара в 2011 году. Тогда в поселке Урман, расположенном в 500 метрах от военного склада, в результате происшествия сгорели три улицы, без крова остались 116 человек. Более 800 построек, в том числе школа и детский сад, были разрушены. Трое пострадавших при взрывах попали в больницу.