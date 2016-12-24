 Два ДТП в Запорожской области унесли пять жизней

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, первое ДТП произошло на трассе Харьков - Симферополь, возле поселка Степногорск. Из-за сложных погодных условий столкнулись Lanos и Nexia. Пассажир и водитель Lanos погибли.
Второе ДТП произошло на автодороге Васильевка - Бердянск. По предварительной информации, водитель "Москвича" выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "КамАЗом". В результате погибли трое несовершеннолетних, находившихся в легковушке, а ее водитель получил тяжелые травмы.
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