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 Два ДТП в Запорожской области унесли пять жизней

В Запорожской области произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В результате погибли 5 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, первое ДТП произошло на трассе Харьков - Симферополь, возле поселка Степногорск. Из-за сложных погодных условий столкнулись Lanos и Nexia. Пассажир и водитель Lanos погибли.

Второе ДТП произошло на автодороге Васильевка - Бердянск. По предварительной информации, водитель "Москвича" выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с "КамАЗом". В результате погибли трое несовершеннолетних, находившихся в легковушке, а ее водитель получил тяжелые травмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 автомобилей столкнулись на трассе Киев - Одесса. ФОТОрепортаж
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Украинцы, будьте предельно осторожны на дороге , особенно в гололед и праздничные дни,помните ,Вас ждут дома родные и близкие.
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это какой-то музей кацапляндии в Китае - видел, какое-то время назад, фотоотчёт оттуда
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