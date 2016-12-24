 Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость, - Порошенко

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства.
"Следующий 2017 будет сложным, и будут желающие спекульнуть на этом. Но несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы, - аж 5% ВВП - на безопасность и оборону, мы смогли таки поднять минимальную заработную плату в два раза. Существенно с Нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог. Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов", - сказал Порошенко.
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Пока все с точностью до наоборот.(
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