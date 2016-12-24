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 Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость, - Порошенко

Президен украины Петр Порошенко, поздравил участников Форума вновь избранных глав и депутатов объединенных территориальных общин.

Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства.

"Следующий 2017 будет сложным, и будут желающие спекульнуть на этом. Но несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы, - аж 5% ВВП - на безопасность и оборону, мы смогли таки поднять минимальную заработную плату в два раза. Существенно с Нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог. Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов", - сказал Порошенко.

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Люди чуствую ИЗМЕНЕНИЯ в стране (Чиновники ЛГУТ и ВОРУЮТ еще больше и теперь вобще не стесняются). И получили надежду на ВАШУ лучшую жизнь. (цены РАСТУТ каждый день, зарплаты стоят на месте, Гонтарева выпустила НОВУЮЮ КУПЮРУ, Гройсман ВЗВИНТИЛ КОММУНАЛКУ, Петя ВОРУЕТ бюджетные деньги на ОБОРОН-ЗАКАЗАХ, а Пацаны там Умирают и приносят ПЕТЕ-ДОХОДЫ). Петя ПРЕДАЛ-ПРОДАЛ-ВЫДОИЛ - УКРАИНУ. (Сменили одного Януковича на Другого) Будет он и на 2й срок, и по многочисленным прозьбам ПАНИЧЕЙ изберут и на ТРЕТИЙ и НА ЧЕТВЕРТЫЙ (Этот ЖИРНЫЙ человек на долго.). Ляшко ШЛЮХА продажная - взял на себя роль Украинского ЖИРИНОВСКОГО. ЛИЗАТЕЛИ ШОКОЛАДНОГО офшорного ГЛАЗА.
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Воруют больше, критикующих сажают, каналы закрывают. Это почувствовали все.
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Этот чел - реальный неадекват...загоняя людей в нищету и в непросветное будущее...Что ОНО мелит!?
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тянет время, еще пару КАМАЗов бабла надеется успеть украсть перед побегом. Ну и на карте мира ищет шкеру, куда и надеется с этим баблом заныкаться.
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Бессовестное шоколадное брехло продолжает нагло брехать.
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Вот хитрый царь.Оставил местным бюджетам с гулькин нос и хочет переложить ответственность за финансирование всего всего.Ты все деньги оставь и трошки наверх,тогда другое дело.Вот сущность социальных паразитов .Получать деньги за нихрена.
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уже два года покращеня только в карман порошенка и его соотоварищей
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Если Гарант обеспечит неукоснительное выполнение требований Конституции, то я точно стану чувствовать себя уверенней в завтрашнем дне.
Пока все с точностью до наоборот.(
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я на месте не до конца чувствую. вот подорожает с 1января топливо,алкоголь и сигареты,вот тогда заживу.
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