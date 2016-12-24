 2 человека погибли вследствие пожара на Сумщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание было зафиксировано ночью на ул. Шевченко в поселке Ямполь. Огонь вспыхнул в деревянном доме. Внутри образовалось сильное задымление, пламя распространилось на крышу.
Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Погибшими оказались хозяин дома 1965 г. р. и его сожительница 1973 г. р.
В 6:30 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 11 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы спецтехники.
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