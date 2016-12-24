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Все про:пожар (2872) Сумщина (502) жертвы (757) ГСЧС (531)

 2 человека погибли вследствие пожара на Сумщине

В Сумской области произошел пожар в частном доме. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание было зафиксировано ночью на ул. Шевченко в поселке Ямполь. Огонь вспыхнул в деревянном доме. Внутри образовалось сильное задымление, пламя распространилось на крышу.

Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Погибшими оказались хозяин дома 1965 г. р. и его сожительница 1973 г. р.

В 6:30 пожар был ликвидирован. К тушению привлекались 11 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы спецтехники.

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