 "46-й батальон не даст уже спокойно кататься в Новолуганское любителям "русского мира", - журналист о входе ВСУ в поселок на линии разграничения

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на Facebook.
"Новолуганское было официальной "черной дырой" фронта более двух лет войны и символом "договорняка" в верхах. Здесь, на окраине Горловки, существовала украинская власть, но не существовало украинских силовых структур. Я писал об этом", - отметил он.
"В Новолуганском работает свиноферма, которая обеспечивает мясом единственный мясокомбинат на оккупированной территории Донбасса. Через Новолуганское шла торговля украинскими товарами. Через Новолуганское решались многие вопросы с документами для тех, кто остался на оккупированной земле. Из Горловки сюда постоянно ходит автобус, делается бизнес. Такое себе "порто-франко", где ходят не с автоматами, а с наличкой, и потому никакой войны там не было", - пишет журналист.
"В полосе 1-го и 25-го батальонов 54-й бригады под Светлодарском шли бои уже много месяцев. А 3-й батальон 54-й бригады под Новолуганским, по соседству, никаким обстрелам не подвергался", - подчеркнул Бутусов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Светлодарской дуге погиб боец Андрей Широков, отец 5 детей, - волонтер Мысягин. ФОТО
"Многократно самые различные начальники в АТО поднимали вопрос занятия поселка, но каждый раз из Киева шел запрет. И вот наконец такая команда прозвучала. Новолуганское не было занято противником: его занятие не представляет какого-то риска. Но Новолуганское от Горловки отделяет одна гряда высот. Эти высоты господствуют над северными окраинами города. А это уже представляет определенный интерес и создает новые тактические возможности. Теперь там у российских наемников курорта не будет", - заявил он.
"Что ж, 46-й батальон не даст уже спокойно кататься в Новолуганское любителям "русского мира". Это позитив. Но предлагать им будут многое, чтобы этот "офшор" сохранить. Я думаю, что в 46-м батальоне ребята надежные и с их помощью эта абсурдная дыра на фронте будет закрыта. Врагу спать спокойно они не дадут", - добавил журналист.
Напомним, ранее волонтер Родион Шовкошитный рассказал о канале контрабанды, который существовал в Новолуганском.
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Стесняюсь спросить, а по "не надёжным" уже прокуратура работает?
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http://www.technosotnya.com/2016/12/VSU-tochnym-popadaniem-zadvuhsotili-celyj-artdivizion-ihtamnetov.html
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А по сабжу - что это за сепаратистский ресурс?
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Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с ДНР/ЛНР
Кабинет министров Украины разрабатывает расширенный список товаров для торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.
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Кабмин готовит расширенный список космических зондов для атаки Звезды Смерти.
Кабинет министоров разработал расширенный список и выкурил чуть более узкий
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фильтруй входящие данные - вернёшься в адекватную реальность
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1. троль: Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с ОРДЛО
2. ведущая на видео: Давайте послушаем ПРОПОЗИЦИИ советника Грымчака
3. Грымчак: Вообще-то это не мои предложения, а идеи по реинтеграции ОРДЛО
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От ОТДГ Чебурашка новости не очень веселые, кто захочет, может сам найти его в Твитере. За последние 3 дня положение изменилось в пользу ВСУ, которая не считаясь с потерями, продвигается вперед. Проблема в том, что сданы 5 укрепов и других линий обороны больше нет, т.к. фактически линия обороны рассыпалась. Оборонятся теперь придётся только в городской застройке. Очень большие потери теперь и с нашей стороны. Укры четко двигаются на Горловку и Углегорск, создавая уже нам серьезную угрозу попасть в котёл. Сейчас подтягивают все резервы, пытаясь остановить продвижение укров. Похоже, что укры еще не в полную развернулись, а основное действо возможно будет тогда, когда весь мир будет праздновать Новый Год.
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Ничего другого не значит.
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-она утонула...
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стал бы я подводной лодкой".
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В Иркутске считают смертельный «Боярышник» проклятием за вылитую святую воду. Сегодня о существовании Ново-Ленинского района Иркутска знает вся страна: именно в том неблагополучном квартале проживали любители алькогольного суррогата. Сейчас в больницах говорят, что не припомнят настолько же массового отравлениия.
Тогда на больничных койках оказались более 200 жильцов все того же микрорайона. «Только отравились тогда горожане не "Боярышником", а "святой водой" из местной церковной скважины. И обошлось без летальных исходов», - пишет «МК». Издание отмечает, что в тот раз пострадали 130 детей.
После отравления «святой водой» в 2010 году Роспотребнадзор взял пробы воды из зараженного источника: анализ зафиксировал превышение содержания хлоридов и азотной группы в 2 раза, что косвенно показывает фекальное загрязнение воды.
Представители Михайло-Архангельского храма свалили все на происки дьявольской силы, обвинили в намеренном отравлении воды противников церкви, говорили о проверке на прочность веры. Ну и пожурили нерадивых прихожан за нетерпение. Ведь внутри храма стояла чистая «святая вода» в бочке, но за ней выстроилась гигантская очередь. Те, кому было лень стоять в очереди, предпочли набрать воду из болота, рядом с которым находилась промзона, а в прошлом располагалось кладбище и скотомогильники.
«Вообще, воду в купели ведь освятили заранее, поэтому должно было случиться чудо, и вода должна была очиститься. Я знаю людей, которые годами набирали эту воду канистрами, наливали ее во время ежедневной готовки супа, чтобы быть здоровее. Но почему-то в том году чуда не произошло, - рассуждает до сих пор одна прихожан церкви. - Точно, проклятый у нас район Ново-Ленино. Ведь "Боярышник" тоже пили во всем городе, а на тот свет попали только нашенские ребята».
После случившегося сотрудники милиции оцепили источник заражения, повесили предупреждающие таблички: «Не пригодно для питья. Опасно для здоровья». Но верующие быстро сорвали таблички и продолжали набирать воду. А по местному телеканалу тогда выступила некая активистка с призывом: «Это все намеренная акция! Она отворачивает людей от истинной веры. Они рассчитывают, что мы выльем эту святыню в унитаз. Это греховно!»
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Привязуєш за ноги тросом
до самоходу и ...в добрый путь...кілометрів з п'ять!
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А я так думаю, что вся эта возня началась из за того, что у "той стороны" были планы в ближайшее время отжать свинарник местный , а так как этот свинарник принадлежит многим из Киева, то приказали защищать его а не местное население до которого никому дела не было все два года войны. Все руководство поселка Новолуганское пророссийское, но до этого тоже никому нет дела. На днях отрапортовали, что перехватили два мерседеса с контрабандой на 1 500 000 гр. в Новолуганском, а то кому принадлежат эти автомобили не сказали...., а сегодня еще и появилась инфа, что груз вернули... И еще... Вся эта борьба с контрабандой очередной недоговорняк с сепаратистами. ВСУ, так сказать, пошли на принцип : не отдаете пленных, мы перекроем контрабанду. Поскудная ситуация из-за которой под прицелом оказались три с половиной тысячи населения Украины. Возможно в скором времени появится информация об арт обстреле Новолуганского.
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Свободен !
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Укропы атаковали Новолуганское тыщами..
Баталия была огого!!!
Так сумасшедший реконструктор сказал:
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Это не та ли свиноферма самого честного таруты? Который заявляет, что он самый самый патриотичный.
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Бред.
Луганский
Енакиевский
"Колбико"
Цех в Амсторе
куча мелких фирмочек типа "Горняк" и десятки просто цехов.
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Понятно. На третий год войны внезапно выяснилось, что в третьем батальоне 54-ой бригады ребята оказались ненадежные.
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