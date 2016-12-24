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 В Новолуганском установили блокпост для противодействия контрабанде под покровительством силовиков, - волонтер Шовкошитный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставили блокпост в поселке Новолуганское (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер "Народного тыла" Родион Шовкошитный на Facebook.

"По всем документам Антитеррористического центра (АТЦ) Новолуганское значилось территорией, контролируемой силами АТО. Не серой зоной, которой оно было по факту больше года, а нашей территорией. На самом же деле Новолуганское до вчерашнего дня было территорией между нулевыми блокпостами ВСУ и сепаров", - информирует он.

"Редакция 415-го приказа (временного порядка), который и регулирует все движение товаров в зоне проведения АТО, выписана таким образом, что любой предприниматель может завозить любой груз в любой прифронтовой населенный пункт, который контролирует Украина", - отметил волонтер.

"То есть в этом поселке была искусственно создана "дыра", такая ​​ситуация, в которой караваны - а это, по самым скромным подсчетам, 150 грузов в день - заходили в село вполне легально. В самом же селе не было ни одного блокпоста, поэтому дальше грузовики беспрепятственно или перегружались, или напрямую шли в Горловку. Это и есть атошный контрабас при содействии АТЦ. В такую ​​дыру сунулось множество контрабандистов из соседних районов, куча азербайджанцев, местные жители, типа переселенцы. Контролировали и обеспечивали проход различные ротации киевских УСБУ, "гоцманы" ("Днепр-1"), "туманы" (54-я бригада), опера "Фантома" (ГФСУ) и т. д.", - утверждает Шовкошитный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фантом" на Донетчине задержал партию товаров на 1,5 млн грн, которую пытались провезти на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

"Вчера в Новолуганское, которое по бумагам было под контролем ВСУ,... зашли ВСУ. Его не захватывали, не штурмовали, не брали. В него наконец зашли, поставили блокпосты, которых там не было, разместились", - сообщает он.

"Поэтому здесь не может быть никаких претензий от ОБСЕ или еще кого-то. Приказ на вход батальона в село был отдан в том числе из-за того, что 3-й батальон 54-й бригады позволил, а некоторые его бойцы непосредственно принимали участие в создании чуть ли не рекордного по масштабам и наглости контрабандного движения товаров", - подчеркнул волонтер.

"Теперь мяч на половине поля "Донбасса". Это время испытания медными трубами. Караваны по-прежнему имеют легальное право на в въезд в Новолуганское - при условии наличия необходимых документов. Фискалам теперь придется проверить всех предпринимателей села. Там можно существенно штрафами по 164-й статье (Кодекса об административных правонарушениях. - ред.) наполнить бюджет - ну, или свой карман. А вот пройти наш "ноль", который теперь на выезде из села в сторону Гольмы, - вот где теперь главная проблема, которую и будут пытаться решить контрабандисты. К руководству батальона "Донбасс" будут ходить (если уже не пошли) и предлагать огромные суммы. Если ребята займут принципиальную позицию и откажут, получают обстрелы позиций и локальную войну с сепарами. Если найдут повод стать говном в стране, в которой жопа, будет тихо и мирно", - пишет Шовкошитный.

Читайте: Мужчина пытался провезти в оккупированную Горловку 6 тонн свинины. ФОТО

"Сейчас местные недовольны, потому что беспрепятственное движение на Горловку теперь невозможно. Ранее они ненавидели только фискалов с переезда, теперь главное препятствие - блокпост на выезде из села. Подавляющее большинство жителей Новолуганского настроены не за Украину (так часто бывает в прифронтовых селах, контролируемых ВСУ)", - заявил он.
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Коли вже блок-пости будуть стояти по кордону з РФ??????? Скільки років ще чекати?
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Не менее трех ( так как уголь у лугандона перестанут закупать только через ТРИ года
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А в это время у киевской провласной шоблы заканчивается терпение и здравый смысл:_ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ ИДЁМ ТОВАГИЩИ В ПРАВОВУЮ ЕВРОПУ!!!!
http://censor.net.ua/news/420813/aktivisty_neyitralizovali_titushek_na_rynke_harkovskiyi_izyaty_dengi_i_kopii_pasportov_video
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По словам Онищенко контрабанду с Лугандоном крышует СБУ.
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То есть этот блок-пост должен держать круговую оборону, а не только с фронта?
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нет. на север,запад и на восток через водохранилище- территория под контролем ВСУ
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В Новолуганском установили блокпост для противодействия контрабанде под покровительством силовиков.



Ну вот что разве что со стороны водохранилища менее опасное направление.




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Любимые страшилки кацапов,нагнетают,а ватка местная уже прощаются друг с другом
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Сейчас прям от нахлынувших воспоминаний вздрогнуло всё, вырезанное на корню ( от младенцев до стариков), мужское население Счастья.
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вот ты мля...украина по версии кацапни замерзает без угля и кацапогаза-но трупы исправно в топках сжигают
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та ми всі вже в черзі стоїмо на отримання двох рабів, на інше часу не вистачає
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Я став у чергу на двох рабинь. Чекати довше, але сенс є. Мій знайомий вже отримав двох рабинь, одну здає в оренду (він підприємець на єдиному податку).
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Как видно, над "Яшей инопланетным" каратели уже надругались)
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З мого досвіду спалювати москалів та промоскальських упирів недоцільно, калорій мало, попілу багато. Краще переробляти на добриво. До речі з москалів непоганий шашлик.
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Интересно, что бы было, если так действительно бы было? Мои предположения - обе республики при таком раскладе сдались бы в течении 24 часов и до кучи бы сдали еще и всех пришлых кацапов.
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Никуяссе у вас победы!!! Знать "доблестные" вы воины, серые зоны занимать с "потерьнет"!!! Зачем вы врете сами себе??? Ведь Новолуганское и так было на Украинской территории, только по Минску-2 было демилитаризовано!!! С такими "победами" не видать вам не Крыма, ни Донбасса как своих ушей!!!
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кацапа,тебя за нос водили даже в этом...в ты чота про обман вякаешь... йожыки червей в яблоках и грибвх ищут



Невероятно, но Факт! ‏@best_fact 4 ч.4 часа назад


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Otter,кацапура-а никто и не говорил о битве за Новолуганское....зато на сепарских сайтах -это была прям эпическая битва былинных сепарских героев против злобных укров...сотни укров полегли в этой битве ,уничтоженные славными витязями лугандонии...а потом маленькая заметочка от сепаров-а нас в Новолуганском никогда не было...гы гы гы...ну кормили сепарских лохов былинными битвами-а потом над ними же и поржали...вот вся супер пропаганда от сепарских умственно отсталых ушлепков..рассчитанная на таких же умственно отсталых, как и ты....
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по минску-2 там все вплоть до Дебальцево включительно- под ВСУ. глотай
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Кстати, о контрабасе! Неделя, вроде как- истекла. Помните обещание ветеранов-добровольцев? О блокаде тотальной. Они 16-го это требование Дыре выставили, об освобождении всех пленных. Никто не в курсе- что не срослось?
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Их обсмеяли, как придурков, и они заткнулись.
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16 + 7 = 23. Вчера 7 дней закончились. Сегодня 24-е число, может это и есть начало блокады.
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Ещё бы пристрелить пяток-другой этих мусоров !!! Пока одни гниют в окопах другие деньги закалачивают и УБД за это получают !!!
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как же очьень важьно мусора теперь рюкзаками торговать будут? Где они теперь харчеваться станут?
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не так страшны на блокпосту местные недовольные.как свои-киевские УСБУ, "гоцманы" ("Днепр-1"), "туманы" (54-я бригада), опера "Фантома" (ГФСУ) и т. д."
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Подавляющее большинство жителей Новолуганского настроены не за Украину Источник: http://censor.net.ua/n420840
Ну так проведите с ними разъяснительную работу с обязательным подключением СБУ. И на каждом доме флаги украинские повесьте. Можно даже пару сепаров.
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Бприга прибере, бо відкати поповнюють його бюджет в оффшорах
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Как провозили так и будут провозить. Только цены в Лугандоне вырастут - добавился ещё один посредник.
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Молодцы, мужики! Хорошее начинание. Главное - не поддаться на давление и искушение.
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Петро! бери шинель і йди. Твій фейс вже всіх задовбав своєї брехнею.
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Проблема перевозок так же не нова как и вопрос получения выплат липовыми переселенцами. В любом приграничном городе работают схемы в местных УСЗН, а о перевозках и говорить нечего. Схема проста, приехал - кинул на лапу работнику УСЗН, - зарегистрировался переселенцем, - получил пенсию, - скупился, - домой. И конечно же гавкнул, что нибудь паскудное на Украину. А, да совсем забыл, за коммуналку ни копейки, - украинцы заплатят !
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Блин. Гады. Такую децентрализацию хлопнули. Дык эт шо героическая 54 контрабасом занималась. Аяяяяя.
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а где же ветераны АТО со своими обещаниями перекрыть вся и всю контрабанду взамен плененных бойцов...
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хех)и как такая зрадная тема появилась на цензоре?)
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этих силовиков подъехать и расстрелять в упор.
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Раньше без блокпоста пропускали без документов.
Называлось енто кантрабанда.

Ну поставили блокпост.

Теперь будут пропускать с документпми через блок пост.
И што поменялось по сути пропуска??
Макаронгы туда уголь оттуда.

Только еще местные жители будут стрелять в спину.

А где обещаннаяполная блокада макаронов ахметова от добробатов??
Никто пленных не отпустил.
Только Украина отпустила 15 чел.
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" Если найдут повод стать говном в стране, в которой"...правит говно... вот тогда - жопа всем.
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Тролли! Вы ох*ели ! Спамите ссылки на статью с этого же сайта ! У вас точно моска не больше, чем у ваших рпаботодателей. )
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