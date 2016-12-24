 В Новолуганском установили блокпост для противодействия контрабанде под покровительством силовиков, - волонтер Шовкошитный

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет волонтер "Народного тыла" Родион Шовкошитный на Facebook.
"По всем документам Антитеррористического центра (АТЦ) Новолуганское значилось территорией, контролируемой силами АТО. Не серой зоной, которой оно было по факту больше года, а нашей территорией. На самом же деле Новолуганское до вчерашнего дня было территорией между нулевыми блокпостами ВСУ и сепаров", - информирует он.
"Редакция 415-го приказа (временного порядка), который и регулирует все движение товаров в зоне проведения АТО, выписана таким образом, что любой предприниматель может завозить любой груз в любой прифронтовой населенный пункт, который контролирует Украина", - отметил волонтер.
"То есть в этом поселке была искусственно создана "дыра", такая ситуация, в которой караваны - а это, по самым скромным подсчетам, 150 грузов в день - заходили в село вполне легально. В самом же селе не было ни одного блокпоста, поэтому дальше грузовики беспрепятственно или перегружались, или напрямую шли в Горловку. Это и есть атошный контрабас при содействии АТЦ. В такую дыру сунулось множество контрабандистов из соседних районов, куча азербайджанцев, местные жители, типа переселенцы. Контролировали и обеспечивали проход различные ротации киевских УСБУ, "гоцманы" ("Днепр-1"), "туманы" (54-я бригада), опера "Фантома" (ГФСУ) и т. д.", - утверждает Шовкошитный.
"Вчера в Новолуганское, которое по бумагам было под контролем ВСУ,... зашли ВСУ. Его не захватывали, не штурмовали, не брали. В него наконец зашли, поставили блокпосты, которых там не было, разместились", - сообщает он.
"Поэтому здесь не может быть никаких претензий от ОБСЕ или еще кого-то. Приказ на вход батальона в село был отдан в том числе из-за того, что 3-й батальон 54-й бригады позволил, а некоторые его бойцы непосредственно принимали участие в создании чуть ли не рекордного по масштабам и наглости контрабандного движения товаров", - подчеркнул волонтер.
"Теперь мяч на половине поля "Донбасса". Это время испытания медными трубами. Караваны по-прежнему имеют легальное право на в въезд в Новолуганское - при условии наличия необходимых документов. Фискалам теперь придется проверить всех предпринимателей села. Там можно существенно штрафами по 164-й статье (Кодекса об административных правонарушениях. - ред.) наполнить бюджет - ну, или свой карман. А вот пройти наш "ноль", который теперь на выезде из села в сторону Гольмы, - вот где теперь главная проблема, которую и будут пытаться решить контрабандисты. К руководству батальона "Донбасс" будут ходить (если уже не пошли) и предлагать огромные суммы. Если ребята займут принципиальную позицию и откажут, получают обстрелы позиций и локальную войну с сепарами. Если найдут повод стать говном в стране, в которой жопа, будет тихо и мирно", - пишет Шовкошитный.
"Сейчас местные недовольны, потому что беспрепятственное движение на Горловку теперь невозможно. Ранее они ненавидели только фискалов с переезда, теперь главное препятствие - блокпост на выезде из села. Подавляющее большинство жителей Новолуганского настроены не за Украину (так часто бывает в прифронтовых селах, контролируемых ВСУ)", - заявил он.
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http://censor.net.ua/news/420813/aktivisty_neyitralizovali_titushek_na_rynke_harkovskiyi_izyaty_dengi_i_kopii_pasportov_video
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Ну вот что разве что со стороны водохранилища менее опасное направление.
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Невероятно, но Факт! @best_fact 4 ч.4 часа назад
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Ну так проведите с ними разъяснительную работу с обязательным подключением СБУ. И на каждом доме флаги украинские повесьте. Можно даже пару сепаров.
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Называлось енто кантрабанда.
Ну поставили блокпост.
Теперь будут пропускать с документпми через блок пост.
И што поменялось по сути пропуска??
Макаронгы туда уголь оттуда.
Только еще местные жители будут стрелять в спину.
А где обещаннаяполная блокада макаронов ахметова от добробатов??
Никто пленных не отпустил.
Только Украина отпустила 15 чел.
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