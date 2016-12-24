EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1035  12
Все про:Минобороны (4476) Лысенко (1015) потери (679)

 За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, четверо контужены, - Лысенко

Погибших военнослужащих в зоне АТО нет.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, четверо контужены. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Также Лысенко добавил, что противник нарушил договоренность о прекращения огня на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Светлодарской дуге погиб боец Андрей Широков, отец 5 детей, - волонтер Мысягин. ФОТО

Напомним, что с полуночи в зоне АТО действует режим тишины, террористы продолжают устраивать вооруженные провокации.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жах. Скільки людей змушені гробити здоров'я на цій нікому не потрібній (крім кровожерливої кацапні) війні.
"Саші прівєт великий." (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посмотрел на бред и сопли испуганных сепаров под Светлодарском - и душа порадовалась за наших ГЕРОЕВ !!! https://www.youtube.com/watch?v=JezgjUIP3zE СЛАВА УКРАИНЕ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Или так: Боевики «ЛНР» заявляют о наступающих «наркоманах» из ВСУ (Видео)

Подробнее на: http://podvodka.info/boeviki-lnr-zayavlyayut-o-nastupayushhix-narkomanax-iz-vsu-video/ СЛАВА УКРАИНЕ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Т1льки ц1лковитий ДУРЕНЬ може пов1рити 1м (особливо за 100 вбитих та 500 поранених за пару дн1в).. а РОЗУМНИЙ см1еться та рад1е з сепар1в-боягуз1в а також з мужност1 та в1дваги наших геро1в !!! !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЗАЯВА САВЧЕНКО: ЇДЕ В «БЕЗПЕЧНУ» РОСІЮ ЧЕРЕЗ ПОЛІТИЧНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Яку країну я виберу? Я вивезу всіх в Росію - там безпечно, зрозуміла мова і є робота. Причини очевидні. Росія - не Європа, де є одна підлість і содомія. Я - повернуся, але вже невразливою.
http://intermarium.com.ua/zayava-savchenko-yide-v-bezpechnu-rosiyu-cherez-politychne-peresliduvannya-v-ukrayini/
 показать весь комментарий
Ответить
 
В период Майдана Савченко завербовали люди, приближенные к Медведчуку
Савчено в РФ дали возможность заявления делать. Почему? Видимо потому, что она уже была знакома с политическими силами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мирний план діє. Ліпецьк та сотні компанії приносять прибутки. Не провокуйте і не нагнітайте ситуацію в країні мітингами та майданами, бо Путін нападе. Щиро ваш, Петро Шоколадович поРОШЕНко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку". Серж Марко о бое под Коминтерново

24 декабря 2016

Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.
Мы попробуем рассказать как это было.
Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
Читайте также: В Мариуполе нашли "бесхозные" боеприпасы (фото)

В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
Оригинал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лисенко не дури українців та не вішай локшину на вуха. Ординці нікому нічого не обіцяли. Вони просто вбивають наших захисників. Не навязуйте нам свою хвороблиеу уяву.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авто Антитеррористическая операция армия бюджет ВР выборы ГСЧС дети Донбасс Донецкая область жертвы задержание Запорожская область изъятие Киев Минобороны Нацполиция обстрел оружие перемирие Порошенко прокуратура Россия санкции СБУ Сирия США школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти