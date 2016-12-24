 За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, четверо контужены, - Лысенко

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение, четверо контужены. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".
Также Лысенко добавил, что противник нарушил договоренность о прекращения огня на Донбассе.
Напомним, что с полуночи в зоне АТО действует режим тишины, террористы продолжают устраивать вооруженные провокации.
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За минувшие сутки погибли двое украинских воинов, трое - ранены, - спикер АТО(0)
Силы АТО не готовят никаких операций, информация о якобы эвакуации населения под Дебальцево неправдива, - Лысенко(38)
За минувшие сутки погибли 5 украинских воинов, 6 - ранены, 10 - травмированы и контужены, - спикер АТО(0)
За минувшие сутки в зоне АТО никто не погиб, двое военных получили ранения, - Лысенко(11)
Порошенко: за время войны на востоке Украины погибло 7000 граждан Украины - Bloomberg(3)
За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО(8)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО(5)
"Саші прівєт великий." (с)
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Подробнее на: http://podvodka.info/boeviki-lnr-zayavlyayut-o-nastupayushhix-narkomanax-iz-vsu-video/ СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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Яку країну я виберу? Я вивезу всіх в Росію - там безпечно, зрозуміла мова і є робота. Причини очевидні. Росія - не Європа, де є одна підлість і содомія. Я - повернуся, але вже невразливою.
http://intermarium.com.ua/zayava-savchenko-yide-v-bezpechnu-rosiyu-cherez-politychne-peresliduvannya-v-ukrayini/
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Савчено в РФ дали возможность заявления делать. Почему? Видимо потому, что она уже была знакома с политическими силами...
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24 декабря 2016
Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.
Мы попробуем рассказать как это было.
Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
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В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
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