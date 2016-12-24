 Молдаванин и украинка пытались провезти через границу трамадол

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Молдовы и гражданка Украины въезжали в Украину на автомобиле Skoda молдавской регистрации. Среди их вещей правоохранители обнаружили ампулы трамадола. Кроме того, у мужчины нашли травматический пистолет и 5 патронов к нему.
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Гаєв Є.О., проф. доктор техн. наук
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