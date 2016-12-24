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Все про:авто (3828) Черновицкая область (227) граница (2674) Молдова (651) наркотики (1192)

 Молдаванин и украинка пытались провезти через границу трамадол

В Черновицкой области, в пункте пропуска "Мамалыга" на украинско-молдавской границе, правоохранители выявили 45 ампул трамадола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, гражданин Молдовы и гражданка Украины въезжали в Украину на автомобиле Skoda молдавской регистрации. Среди их вещей правоохранители обнаружили ампулы трамадола. Кроме того, у мужчины нашли травматический пистолет и 5 патронов к нему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни "черная сотня" задержала мужчину, который пытался провезти наркотики в Украину. ФОТОрепортаж
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Ладно тебе.Все нормально.Случай выше это исключение,-это тот молдованин,из анекдотов.
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Дельфін і русалка - не пара, не пара, не па-ара...)))
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Vermodje и Балканфарма радовали в своё время продукцией.
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Допомогай очищувати Україну! Мало часу лишається!
Ми, волонтери-науковці, що об"єдналися у АнтіПлагіат та ДисерГейт, маємо за мету очищення вітчизняної науки. Для початку, займаємося проФФесором януковичем,
https://petition.president.gov.ua/petition/29303.
Допомагайте нам, науковці і не-науковці!
І зараз головне -- 1) підпишіться, 2) розповсюджуйте. Треба зібрати якнайбільше підписів!
Гаєв Є.О., проф. доктор техн. наук
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з міністеркі почніть а не тричі несудимого.. теж мені науковець
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Еще и пункт пропуска "мамалыга" - прямо сюжет для фильма "перевозчик" на молдавский лад
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Толи кофе с утра перепил , читаю : " Молдаванин и украинка пытались у границы совокупиться."
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молдаванин украинка,негр,беларус,китаец, и индеец, на слонах под охраной четырех крокодилов. Пипец а поинтересней новостей нету
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ну і дайте по 15 з конфіскацією -щоб засвербіло
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