 Прокуратура рассмотрит ходатайство ХТЗ о прекращении уголовного преследования экс-директора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.
Постановление суда обязывает прокуратуру в 3-дневный срок повторно рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного производства, а также отменить как незаконное постановление прокурора от 05.09.2016, которым было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства адвоката.
Принятое судебное решение, как рассказал и.о. гендиректора ХТЗ Вячеслав Шевченко, позволяет надеяться на окончательное решение проблем завода: "На сегодняшний день ключ к разблокированию работы ХТЗ в руках у прокуратуры. Как только прекращается уголовное преследование Коваля, НБУ разрешит DCH открыть нам кредитную линию на 400 млн.грн. И мы сможем начать приводить производство в порядок. Поэтому мы верим, что прокуратура следом за Президентом Украины даст зеленый свет разблокированию работы нашего завода". Напомним, что согласно сообщениям СМИ 9 декабря текущего года в Администрации президента Украины состоялось совещание, посвященное ситуации вокруг одного из наиболее известных промышленных предприятий Украины - Харьковского тракторного завода.
"Представители предприятия детально охарактеризовали стратегию возрождения ХТЗ и передали президенту Украины Петру Порошенко обращение трудового коллектива с просьбой оказать содействие запуску производства. Изучив этот документ, а также хронологию событий, Президент Украины отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства", - проинформировала gazeta.ua. Как заявляли ранее юристы, представляющие ХТЗ в суде, наличие нарушений при ведении досудебного расследования, несовместимых с требованиями Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, было подтверждено выводом магистра Страсбургского университета, адвокатом Парижской коллегии адвокатов Анной Картье. Ранее, 31 августа 2016, по поручению Генпрокурора Юрия Луценко состоялась встреча его первого заместителя Дмитрия Сторожука с представителями бизнеса, на которой присутствовал делегат ХТЗ, и в ходе которой Сторожук заявил "бизнес в Украине должен чувствовать себя защищенным и представители Генеральной прокуратуры имеют целью сделать для этого все от них зависящее".
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Шкварки News @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад
Из рубрики: "Злочинна влада знищує промисловість!" Предприятия, открытые в Украине с начала 2015 года
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&ll=47.397036874434725%2C30.566481871055657&z=5 …
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Політик
Олекса́ндр Рома́нович Они́щенко - український політик, бізнесмен та спортсмен, народний депутат України VII і VIII, президент Федерації кінного спорту України, президент благодійного фонду «Родина», засновник Міжнародної меценатської організації «TOP ... Вікіпедія
Народження: 31 березня 1969 р. (47 років), Ростовська область, Росія
Вага: 76 кг
Зріст: 1,75 м
Партія: Партія регіонів
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