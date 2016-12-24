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 Политика Украины
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Все про:завод (278) прокуратура (2481) суд (19748) Харьков (3943) руководство (10)

 Прокуратура рассмотрит ходатайство ХТЗ о прекращении уголовного преследования экс-директора

23 декабря 2016 г. Червонозаводской районный суд Харькова удовлетворил жалобу адвокатов Андрея Коваля, генерального директора ПАО "Харьковский тракторный завод", на бездействие органов прокураторы при расследовании возбужденного против него дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Постановление суда обязывает прокуратуру в 3-дневный срок повторно рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного производства, а также отменить как незаконное постановление прокурора от 05.09.2016, которым было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства адвоката.

Принятое судебное решение, как рассказал и.о. гендиректора ХТЗ Вячеслав Шевченко, позволяет надеяться на окончательное решение проблем завода: "На сегодняшний день ключ к разблокированию работы ХТЗ в руках у прокуратуры. Как только прекращается уголовное преследование Коваля, НБУ разрешит DCH открыть нам кредитную линию на 400 млн.грн. И мы сможем начать приводить производство в порядок. Поэтому мы верим, что прокуратура следом за Президентом Украины даст зеленый свет разблокированию работы нашего завода". Напомним, что согласно сообщениям СМИ 9 декабря текущего года в Администрации президента Украины состоялось совещание, посвященное ситуации вокруг одного из наиболее известных промышленных предприятий Украины - Харьковского тракторного завода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура рассмотрит ходатайство ХТЗ о прекращении уголовного преследования экс-директора

"Представители предприятия детально охарактеризовали стратегию возрождения ХТЗ и передали президенту Украины Петру Порошенко обращение трудового коллектива с просьбой оказать содействие запуску производства. Изучив этот документ, а также хронологию событий, Президент Украины отдал распоряжения необходимые для устранения правовых препятствий для запуска производства", - проинформировала gazeta.ua. Как заявляли ранее юристы, представляющие ХТЗ в суде, наличие нарушений при ведении досудебного расследования, несовместимых с требованиями Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, было подтверждено выводом магистра Страсбургского университета, адвокатом Парижской коллегии адвокатов Анной Картье. Ранее, 31 августа 2016, по поручению Генпрокурора Юрия Луценко состоялась встреча его первого заместителя Дмитрия Сторожука с представителями бизнеса, на которой присутствовал делегат ХТЗ, и в ходе которой Сторожук заявил "бизнес в Украине должен чувствовать себя защищенным и представители Генеральной прокуратуры имеют целью сделать для этого все от них зависящее".
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Головне, що у зверненні разів десять підтерли дупіту головному Барризі України. Лизайте. й не минайте.
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Ну тепер можна й відпускати , один хєр обладнання до кацапії не вдалося вивезти.
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Ну если гыг начал постить радяньски методички про поднятие промисловости,все совсем печально)))Лучше минстеци возьмите пенсию и даже 3200,возьмите семью даже с одним ребенком и пойдите даже в галимое антб и дальше просто застрелитесь от своих успехов)))
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кому как...я догадывался,что зраде печально будет .потому и запостил
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Олександр Романович
Політик

Олекса́ндр Рома́нович Они́щенко - український політик, бізнесмен та спортсмен, народний депутат України VII і VIII, президент Федерації кінного спорту України, президент благодійного фонду «Родина», засновник Міжнародної меценатської організації «TOP ... Вікіпедія

Народження: 31 березня 1969 р. (47 років), Ростовська область, Росія
Вага: 76 кг
Зріст: 1,75 м
Партія: Партія регіонів
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.... ценитель коней, особенно если конь в пальто
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та ж технологія, що і в савку. по численим листам громадян України!! хочуть відмазати??????!!!!!!!!!!
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