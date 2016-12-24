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 Авдеевка осталась без воды из-за обстрелов, - глава гражданской администрации Малыхин

Жители Авдеевки (Донецкая область) остались без воды из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "112 Украина".

"На данный момент в городе спокойно. Обстрелы начались вчера в 6 часов утра и прекратились в 23:43. На данный момент обстрелов нет", - сказал он.

"За это время была перебита линия электросети, поэтому снова остановилась Донецкая фильтровальная станция и снова в городе нет воды. Сейчас бригады ДФС готовятся выйти, чтобы выяснить, где перебиты линии электропередач", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попасная может остаться без воды и тепла

По его словам, если и дальше будет действовать режим прекращения огня, специалисты будут проводить ремонт и восстанавливать водоснабжения домов.

Напомним, с 24 декабря на линии разграничения начал действовать режим прекращения огня.
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За твій. Дамбасяни замутили войнушку, а ти тепер плати за ремонт.
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Хто замутив? Точно не хУЙЛО?
Він з рашкою і має за все заплатити наостанок.
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Это ж сколько шоколадные на гешефте потеряют, пока у жителей Авдеевки счетчики не крутятся?
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Кто о чем, а идиоты - о гешефте. Людям нечего пить, нет света,отопления.
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Обострение сепарозрады из-за потери Новолуганского ))))


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С Новым Годом, Авдеевка! Это ж охренеть! Как они там живут??? Тут в Мариуполе, где тока слышны прилеты и то- неуютно. А там??? Туши свет...
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кацапские орки принесли рюзьге мир в Авдеевку. народ авдеевки щаслив как никагда...
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эта звала войска путина, а когда те пришли повесилась от "счастья"
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