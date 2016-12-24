 Авдеевка осталась без воды из-за обстрелов, - глава гражданской администрации Малыхин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава городской гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "112 Украина".
"На данный момент в городе спокойно. Обстрелы начались вчера в 6 часов утра и прекратились в 23:43. На данный момент обстрелов нет", - сказал он.
"За это время была перебита линия электросети, поэтому снова остановилась Донецкая фильтровальная станция и снова в городе нет воды. Сейчас бригады ДФС готовятся выйти, чтобы выяснить, где перебиты линии электропередач", - добавил чиновник.
По его словам, если и дальше будет действовать режим прекращения огня, специалисты будут проводить ремонт и восстанавливать водоснабжения домов.
Напомним, с 24 декабря на линии разграничения начал действовать режим прекращения огня.
726 17
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
СЦКК подтверждает введение перемирия на Донбассе(29)
Генсек ООН Пан Ги Мун приветствует договоренность о прекращении огня на Донбассе(54)
Боевики требуют немедленно передать 700 человек взамен на освобождение 50 украинцев, - Ирина Геращенко(356)
"Нормандский формат" работает вяло, но отказ от него приведет к довольно быстрому ухудшению ситуации, - Путин(62)
В Донецком аэропорту силы АТО «переодели» много спецназовцев из Омска в «цинковые мундиры»(24)
Боевики накрыли артиллерийским огнем свои же подразделения в районе Светлодарской дуги, есть убитые и раненые, - ГУР(0)
Боевики из 152-мм артиллерии трижды открывали огонь по населенному пункту Мироновка. За сутки - 22 обстрела, - штаб(5)
Ответить
Ответить
Він з рашкою і має за все заплатити наостанок.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
эта звала войска путина, а когда те пришли повесилась от "счастья"
Ответить