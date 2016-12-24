EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1539  32
Все про:боевик (17607) провокация (1069) Антитеррористическая операция (15371)

 Боевики совершили 5 вооруженных провокаций с начала суток, - штаб АТО

Наши военные не отвечали на провокации

Несмотря на внедрение в зоне АТО с полуночи 24 декабря режима тишины, боевики совершили уже 5 провокационных обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Начиная с 00.00 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины. И уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. Из тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 - по Марьинке. Широкино обстреливали с 9.54 до 10.10. Украинские военные на провокации не отвечали. В 10.25-10.35 - обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борис Джонсон приветствовал прекращение огня на Донбассе
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
можно собирать осколки и отправлять швайнмаеру во двор,пусть сортирует на разрешенные и запрещенные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно ввести персональную ответственность за "не отвечание на провокации" . если во время очередной "провокации" погибнет украинский воин, то посадить пожизненно того кто запрещал отвечать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие новости про Боярышник. Сегодня цензор что то молчит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп и Обама готовят новаую партию боярышника Производство препарата для очистки ванн организовали иностранные граждане"заявил президент владимир рутин. По его словам, сначала в производстве использовался спирт, "который не является ядом" путин подчеркнул, что повышение акцизов на алкоголь может коснуться и фармацевтики, и косметики. «Ну ничего, значит, будет дороже косметика. Жизнь людей дороже», - заявил глава
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не новость. В последние дни в Рашке об боярышнике говорила их Дума в связи с повышением акцизов. Потом в том же духе их Совет Федерации в лице Матвиенко. И на завершение сам Путин. И все к одной цели. Повышение акцизов. Они таким образом намеревались охватить самую широкую аудиторию. Даже цензор к этому подключили. Как будто не известно что во всей Рашке ежедневно умирают от интоксикации алкоголем 150 человек. И в большенстве случаев это не передоз, а не качественный или какой то заменитель. Им просто нужен был какой то информационный повод. Еще не известно, с чего больше достается бюджету. От нефти или акцизов на алкоголь. Теперь их народ понимает и поддержит подорожание .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
полное прекращения огня.... гибридная сраша, гибридное правительство Украины...совпадение???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ужели? Да что вы такое говорите. Этого не может быть.петя ж договорился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Misha Lebedoff

Почти в любой ветке , с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу, классическую подрывную работу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ніхто не підриває авторитет порося більше за самого порося.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинцы не научились ценить закон. Выбрали президента. Все. Он наш президент. Не справился, на новых выборах переизберут. А до тех пор надо как в шахматах, защищать короля. Иначе всем мат. И к слову. Те нападки на Порошенко, которые тут делаются, рассчитаны на полных негодяев и глупцов. Во всех случаях откровенная ложь. И если она воспринимается, то такая вам цена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я Вам объясняю, с 2014 по 2015 года все кацапские тролли сидел на Цензоре под прокси всех стран мира. А в январе 2016 года всем кацапским проллям приказали перейти на украинский прокси с флагом Украины и завоевать себе доверие среди таких как Вы и я украинцев пишущих на Цензоре.
Для этого, что-бы найти среди украинцев "друзей" в инете кацапским троллям дана была команда гнать в течении месяца гнать любую хрень на Россию что-бы только заполучить под своим ником в друзья поболбше украинцев.
А дальше по накатанной схеме гибридной интернет-войны, ольгинский тролль уже внедрился в украинский интернет и теперь под прокси-украинским флагом с 15 украинскими "друзьями" в подписке могно от имени украинца гнать на Украину любую хренотень, вплоть до кричалок о "новом майдане давай!.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сто процентов. Согласен. И точно у них не все получается. Это видно хоть и потому что власть, хоть и слаба, государство устойчиво. И люде не ведутся на их призывы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если человек пишет что он против пуйла,против сепаров, ненавидит рашку - то это классно..а если добавить ко всему этому "порошенко- гнида" то автоматом становится рашистом? ну и логика у порохоботов конченая!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажи путинобот епаный здесь на Цензоре шо путин хуйло а россия фашистское отродие, и тогда я буду с тобой, троллем путиноидным разговаривать. А иначе это всё ваши ольгтнские понты козлов путиноидных
 показать весь комментарий
Ответить
 
путин хуйло а россия фашистское отродие..глотнул?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты тупой бот,только и умеешь лизать БППшным гнидам сраки,остальное тебе пох,лишь бы твоего жиронохарего трындуна барыгу не трогали,гори в аду его семья . чтоб его дети кишками до дорого разлателись, выродок рошеновский!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И еще тебе скажу, Ольгинская мразь, попробуй сука побывать на месте Порошенко, когда кацапской 5 колонны еще процентов 12 осталось в Украине плюс засланных гондонов из кремля процентов 10 сук недобитых прокацапских и кацапских.
 показать весь комментарий
Ответить
 
твой порошенко- ссыкло опущеное. боится что пуйло отберет у него фабрику и не рыпается,гнида,боится за свой шоколадный недомерок. а таким как ты ботам проплаченым важнее всего этот жирный шоколадный выкидыш . остально вам пох. вам главное чтоб этого урода свинорылого никто не обижал. плюю тебе в харю
 показать весь комментарий
Ответить
 
порошенко- и есть 5 колонна. потому как плотно его схватили за липецкие шоколадные яйца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо,Виталька не против. У него свои проблемы базаровские площади земли зачищать под строительство своих друганов которые ему отстегнут нехило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же всеоблемьющее бессрочное перемирие....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как вы кацапы уже всех нас тут в украине заепали этой "липецкой фабрикой" оставленной пукиным в кацапии для шантажа. Та похер Пороху та Липецкая фабрика, её вы кацапы арестовали еще в 2014 году, что теперь не продать её не подарить а налоги и выручка с этой фабрики идёт прямо в путинско-российскую мошну. Порошенко миллиардер а Липецкая фабрика это всего лишь маленький кусочек херни что-бы шантажировать для дураков и таких как ты еблан кацапский Ольгинских троллей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
як, ми ж уже отримали поздоровлення від усіх! а чого б їм птн не поздороляти???!!! з початком перемир*я.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авто Антитеррористическая операция армия бюджет ВР выборы ГСЧС дети Донбасс Донецкая область жертвы задержание Запорожская область изъятие Киев Минобороны Нацполиция обстрел оружие перемирие Порошенко прокуратура Россия санкции СБУ Сирия США школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти