 Боевики совершили 5 вооруженных провокаций с начала суток, - штаб АТО

Несмотря на внедрение в зоне АТО с полуночи 24 декабря режима тишины, боевики совершили уже 5 провокационных обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Начиная с 00.00 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины. И уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. Из тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 - по Марьинке. Широкино обстреливали с 9.54 до 10.10. Украинские военные на провокации не отвечали. В 10.25-10.35 - обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба.
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Иркутская отрава за копейкипить его здесь вряд ли перестанут...
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Почти в любой ветке , с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу, классическую подрывную работу.
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Для этого, что-бы найти среди украинцев "друзей" в инете кацапским троллям дана была команда гнать в течении месяца гнать любую хрень на Россию что-бы только заполучить под своим ником в друзья поболбше украинцев.
А дальше по накатанной схеме гибридной интернет-войны, ольгинский тролль уже внедрился в украинский интернет и теперь под прокси-украинским флагом с 15 украинскими "друзьями" в подписке могно от имени украинца гнать на Украину любую хренотень, вплоть до кричалок о "новом майдане давай!.
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