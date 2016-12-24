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Все про:Киев (15667) Метрополитен (335) Новый год (597) праздник (1463) работа (367) Рождество (207)

 "Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год, и на Рождество", - Киевский метрополитен

На Новый год и Рождество Киевский метрополитен будет работать на 3 часа дольше, чем обычно.

"Приближаем праздничное настроение! Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января), и на Рождество (с 6 на 7 января)", - сказано на странице метрополитена в Twitter, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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1-го січня Новий рік від Різдва Христового, а Христос народиться тільки 7-го числа. Маячня якась.
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Так і є. Якщо Різдво 7-го, то Новий рік 14-го, а якщо Новий рік 1-го, то Різдво повинно бути 25-го грудня. У постсовкових православних все через сраку.
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Не понял! А почему в таком порядке - Новый Год и Рождество.
Насколько я знаю что летоисчесление ведется от Рождества Христова. Новорожденный умерший в первые семь дней считается, по всем церковным канонам, умершим при родах. И только спустя семь дней, одну фазу Луны, в него вселяется душа. Отсюда и летоисчисление начинается неделю спустя Рождества Христова.
Стыдно этого не знать. Я, агностик, и то немого петрю.
А храмов-то понастроили, а хамов, а прописных истин не знаете.
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Киевский метрополитен не занимается летоисчислением или установлением дня и месяца рождения Иисуса Христа. Киевский метрополитен лишь предоставляет транспортные услуги для киевлян и гостей столицы, учитывая в своей работе только логистику пассажиропотока и спрос людей на линии метро в определенное время или по определенным дням и общественным событиям в Киеве. Поскольку в ночь с 31 дек.на 1 янв. и с 6 на 7 янв. есть такой спрос от пассажиров то увеличено время работы метро. А "Новый год" и "Рождество" для метрополитена лишь простое название этого времени и дней. Также продление работы метрополитена происходило при позднем (вечернем) футбольном матче или других многолюдных вечерних событиях в столице.
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А что было.... "під час Майдану теж?" Тогда....закрытие метро - было решением руководства метрополитена или указанием бывшей преступной власти? Вы пишите полностью не адекватное сравнение и пример.
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Ну напрімєр, МЄТРО могло і послать на трі букви указаніє "преступной власті". Нє?
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Еще раз повторю.. В статье речь не идет о верной или не верной работе метро при событиях 2014г. а о конкретных днях 2016 г. и при совсем другой обстановке. Неверно сравнивать работу метрополитена в ситуации трагических событий Майдана 2014 г. и увеличенного пассажиропотока и спроса на ночное время работы в праздничные новогодние дни 2016 г. для отдыхающих и встречающих праздники людей.
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Западный христианский мир сегодня празднует Рождественныи вечер, С праздником и Вас в Украине, который отмечается по западной традиции Рождество.


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