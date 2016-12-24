 "Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год, и на Рождество", - Киевский метрополитен

"Приближаем праздничное настроение! Работаем для вас на 3 часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января), и на Рождество (с 6 на 7 января)", - сказано на странице метрополитена в Twitter, которое цитирует Цензор.НЕТ.
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Насколько я знаю что летоисчесление ведется от Рождества Христова. Новорожденный умерший в первые семь дней считается, по всем церковным канонам, умершим при родах. И только спустя семь дней, одну фазу Луны, в него вселяется душа. Отсюда и летоисчисление начинается неделю спустя Рождества Христова.
Стыдно этого не знать. Я, агностик, и то немого петрю.
А храмов-то понастроили, а хамов, а прописных истин не знаете.
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