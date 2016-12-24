 США выделят 3,4 млрд долларов на сдерживание России в 2017 году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", оборонному ведомству выделяется $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на "сдерживание России".
Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере. "Средства, выделяемые на 2017 финансовый год Министерству обороны, не могут быть направлены на какое-либо двустороннее сотрудничество между оборонными ведомствами США и Российской Федерации", - говорится в тексте закона. Отмена этих ограничений увязывается с "прекращением оккупации Россией украинской территории" и с выполнением Минских соглашений.
При этом ограничения на сотрудничество с Москвой не будут распространяться на действия в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению и другим действующим договорам. Также ограничения не затрагивают сотрудничество по Афганистану.
Кроме того, закон предусматривает создание специального центра по борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией - как со стороны иностранных правительств, так и со стороны "негосударственных структур".
Напомним, в бюджете США на 2017 год помощь для безопасности Украины увеличена до 350 млн. долларов.
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загалом )) це розвиток "старої" байки про москаля -- "маю час та надхнення" !!!
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1918..2018
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Производство будет более затратным - в России прокомментировали санкции США
Заместитель экономического комитета Совфеда Сергей Калашников дал оценку санкциям, введенным против РФ. По его мнению санкции направлены в первую очередь на оборонную промышленность, которая единственная сейчас вытягивает экономику Российской Федерации.
"Конечно, цели здесь вполне понятные - негативно воздействовать на наш оборонно-промышленный комплекс, ограничить возможности оборонного производства РФ"..
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Для любителей кроссвордов. Угадайте фамилию следующего.
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проблемы,кацапырла не тогда,когда деньги кончаются...настоящие проблемы ниступают,когда они перестают начинаться
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и таки да, рубль обвалился в 2 раза, а гривня во сколько?
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Не нужно этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!
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Трамп наваляет "по-большому"....
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Уже кілька років в Україні ведуться переговори про будівництво нового підприємства з виробництва патронів і снарядів в інтересах збройних сил. На даний момент в країні відчувається дефіцит певного типу боєприпасів для стрілецької зброї, а загальні запаси неухильно знижуються.У зв'язку з цим було прийнято рішення про необхідність будівництва нового патронного заводу, замість втраченого в результаті бойових дій аналогічного заводу в Луганській області.
У липні 2015 року український агентство ТСН повідомляло, що на закритому засіданні в штаб-квартирі НАТО обговорювалося питання будівництва в Україні нового патронного заводу. «На даний час НАТО обирає серед країн-партнерів компанію, яка збудує такий завод», - повідомило агентство.
У липні вже 2016 року глава державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов заявив, що проектна документація і кошторис нового заводу в Україні з виробництва боєприпасів знаходиться на розгляді уряду. Очікується, що новий завод буде виробляти боєприпаси не тільки для потреб Збройних сил України, а також поставляти свою продукцію на експорт. «А це - стабільні валютні надходження до держбюджету. Таким чином, ми компенсуємо виділені кошти», - зазначив Романов.
У грудні 2016 року в ефірі аналітичної програми «Деталі» на телеканалі ZIK, заступник міністра економічного розвитку Юрій Бровченко заявив про те, що стратегія розвитку українського оборонного комплексу ще не затверджена. Також ряд системно важливих проектів української оборонки знаходяться на стадії прийняття рішення і в тому числі і питання про створення нового патронного заводу. Так вся необхідна документація по новому патронного заводу буде готова не раніше кінця 2017 року.
У міністерських кабінетах журналістам телепрограми «Деталі» розповіли про те, що на даний момент проект будівництва нового заводу ще не готовий і по найсприятливішим оцінками чиновників новий український патронний завод повноцінно запрацює тільки до 2026 року.
http://wartime.org.ua/31433-noviy-ukrayinskiy-patronniy-zavod-pobuduyut-do-2026-roku.html
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Трамп опубликовал план из 6 первоочередных шагов, которые его администрация намерена реализовать после прихода к власти. Он включает снятие ограничений, убивающих рабочие места в американском энергетическом секторе, включая чистый уголь и сланцевую добычу нефти и газа.
По словам Трампа, в этих отраслях его администрация намерена создать миллионы новых рабочих мест. Речь идет, в частности, об отмене запрета на аренду для сланцевого бурения федеральных земель и федерального шельфа.
Это означает, что объем экспорта американского сжиженного газа в Европу также возрастет, пишутнезависимые наблюдатели.
Между тем Польша намерена полностью вытеснить российский газ из Восточной Европы.
Закупая топливо в Норвегии, Польша будет поставлять его Чехии, Словакии, Венгрии, странам Балтии и Украине. Польша представила проект нового газопровода «Северные ворота» - Northern Gate (его еще называют «Норвежским коридором»), который будет транспортировать газ с шельфа Норвегии через Данию в Польшу.
Презентуя этот проект, Варшава заявила, что Польша хочет заменить поставки газа из России поставками с Запада. План следующий: в Польшу будет ежегодно поступать 10 миллиардов кубических метров норвежского природного газа, который оттуда может быть перенаправлен в другие страны Центральной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, страны Балтии и Украина.
Правительство Польши также заявляет, что были проведены встречи на всех политических уровнях, в том числе на уровне лидеров Норвегии и Дании, и с политической точки зрения нет никаких препятствий для реализации этого проекта.
Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович, который выступил на слушаниях по данному вопросу, заявил, что ЕС позитивно оценивает этот проект. Технико-экономическое обоснование проекта будет готово уже к концу этого года.
Чтобы успешно реализовывать проект «Норвежский коридор», Украина и Польша состыковали свои газотранспортные системы. Официально это прозвучало так: украинский оператор «Укртрансгаз» и польская Gaz-System подписали Соглашение о правилах взаимодействия с целью соединения транспортных систем обеих стран через будущий интерконнектор Польша - Украина.
Запланированный газовый интерконнектор включает в себя строительство нового газопровода между узлом газа «Германовичи» на польской стороне и «Бильче-Волица» на украинской стороне.
Организаторы проекта ожидают, что интерконнектор позволит увеличить пропускную способность до 5 млрд кубометров в год к 2020 году, когда будет завершено расширение национальной газотранспортной системы Польши.
Тем временем «Газпром» теряет свой крупнейший актив в Турции.
Турецкие власти из-за подозрений в связях с организацией Фетхуллы Гюлена в начале декабря де-факто национализировали Akfel Holding - крупнейший частный импортер газа в стране, в котором долями владеют "Газпром" и Газпромбанк.
В «Газпроме» ситуацию восприняли крайне болезненно. Глава компании Алексей Миллер поднял этот вопрос на встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, который приезжал в Москву 6 декабря. Однако тот не дал предметных пояснений.
«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», - констатирует источник, близкий к «Газпрому».
По его мнению, актив забрали с концами. Насколько жесткую позицию займет российская монополия, пока неясно, поскольку ей нужны рабочие отношения с турецкими властями для реализации политически важного проекта «Турецкий поток».
Как следствие, неизбежен новый газовый спор с Турцией. Ведь скидка на газ для частных импортеров, которой они добились в апреле, перестает действовать с 2017 года.
Сейчас турецкие компании должны были бы вести с «Газпром экспортом» переговоры по цене на 2017 год, но теперь фактически они свернуты.
На этом фоне растет доллар. В декабре ФРС США опять повысила базовую ставку. Это стало вторым после прошлогоднего повышением базовой ставки ФРС за последние десять лет. Это сопровождается падениями рынков, цен на сырье и ослаблением валют развивающихся стран.
ФРС дала сигнал о том, что в следующем году ставки будут расти быстрее, так как администрация избранного президента Дональда Трампа собирается стимулировать экономику с помощью уменьшения налогов, роста бюджетных расходов и снижения регулирования.
Развивающиеся рынки ждут крупные неприятности: растущая американская валюта в сочетании с более высокими процентными ставками и низкими ценами на сырьевые товары грозятся этим рынкам процессами, аналогичным в Латинской Америке в 1980-х годах.
Как это было и в прошлом, сильный доллар и перспектива высоких затрат по займам в США в настоящее время приводит к снижению цен на сырьевые товары и снижению экспорта из таких стран, как Бразилия, Южная Африка, Россия.
Сильный доллар также способствует бегству капитала из развивающихся стран, замедляя их кредитную экспансию, и тянет вниз их экономики.
Судя по всему, в 2017 году путинскую «энергетическую сверхдержаву» ожидают серьезные проблемы со сбытом как нефти, так и газа. А больше ничего «бензоколонка» и не производит, - заключают комментаторы.
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Так что, в том что Украина не покупает ваш газ, проблема не Украины, а ваша. Не рашкинским газом наполняются все-все трубы в мире - спуститесь с пьедестала уже наконец.
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P.S. "Лавнда" был ещё и одеколон такой, не всем же с "Тройным" везло, да и Боярышник в то время, считался медицинским коньяком. ГоСТы то соблюдались ....
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Там какой-то друг из Нефтекачки хочет переехать. Один из ставропольской деревни, другой из вологды. Приюти их.
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