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Все про:Киев (15667) Нацполиция (5203) рынок (386) активист (438) титушки (478)

 Предприниматели строительного рынка на Харьковском массиве обратились в полицию с коллективным заявлением. ДОКУМЕНТ

Активисты отбили атаку титушек.

Как передает Цензор.НЕТ , общественные активисты вместе с владельцами МАФов обратились в полицию с просьбой разобраться в конфликте на рынке возле метро "Харьковская". Как сообщил активист Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящийся на рынке, там же были найдены копии паспортов." позже они были задержаны активистами.

Тем временем, Нацполиция сообщает о росте количества пострадавших в конфликте. По последним данным, 6 человек получили травмы разной степени тяжести.

Также читайте: Ночью спасатели в Киеве снимали с моста двух замерзших и застрявших школьников. ФОТО

Игорь Громов также сообщил, что предприниматели уже написали коллективное заявление в полицию на трех страницах с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

заявление

Ранее сообщалось, о том, что в Киеве произошел масштабный конфликт на столичном строительном рынке. Во время противостояния при сносе МАФов на Харьковском массиве на территории строительного рынка (ул. Ревуцкого) активисты задержали титушек.



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Это не предприниматели, а барыги. Предприниматель создаёт прибавочную стоимость, используя для этого факторы производства, а эти барыги ничего не создают, только накручивают цену товара.
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Это предприниматели, а не барыги.
Эти предприниматели кормят себя, свои семьи - детей, стариков, платят податки и поборы, платят ваши раздутые цены ЖКХ. Эти предприниматели доносят товар до покупателя, создают возможности для выбора, участвуют в конкуренции.
Эти предприниматели в большинстве своём являются теми людьми, которых поганая власть выгнала с заводов, когда их разворовывала и разворовала.
Барыги - это твоя вся податкивня, силовики всевозможных названий, кабинетная мразь, ворующая бюджет.
Барыги - это вся твоя чиновничья мафия, к которой и ты, вероятно относишься, а также титушня, состоящая из бывших ментяр и действующих, кто не на "работе".
Барыги - это все молодые пенсионеры, которым "за выслугу лет" положено пенсию в 40 лет.
Барыги не дают жить предпринимателям, не дают заниматься производством, губя всякие начинания на корню, используя для подавления и личного обогащения всю гниль лжегосударственности.
Барыги и есть враги украинского народа.
А в борьбе с врагами любые средства хороши.
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Заводы развалились из за своей никчемности, они устарели ещё во времена совка и кроме как на металлолом не годились.
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Заводы разворовали, оборудование - станки, гальваника, производственные линии - вывозились начальничками и их дружками мусорами в их кооперативчики. которые успешненько работали на них. Станки ЧПУ размером с двухъэтажный дом закупленный в Индии когда-то при совке за 200 тыс. долларов продавался налево (то есть себе) за 10 тыс. долларов. ЗНАЮ ДВА ТАКИХ СЛУЧАЯ, виновные не наказаны, станки работают на другом предприятии, которое из кооператива превратилось в частный заводик, сделав владельца мультимиллионером.
На оборудовании швейных фабрик шилась одежда для Италии.
Ты мне здесь врать будешь, чиновничек?
Никчемность - вся эта оставшаяся мишура состоящая из кабинетиков и службочек, испражняющихся бумажечками.
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Барыга:Человек занимающийся куплей - продажей. Что-то покупает по одной цене, а продает с астрономическими накрутками. Наживаются на ажиотаже к тому, что продают.

Предпринима́тельство, предпринимательская деятельность - рисковая экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ. Для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, так и привлечённые со стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, что произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь всего или части имущества[1].
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Враг народа (лат. hostis publicus - буквально «враг общества» и лат. hostis populi Romani, «враг римского народа») - термин римского права, предполагавший объявление лица вне закона и подлежащим безусловному уничтожению (и в этом смысле как бы приравнивающий его к вражескому солдату, воюющему против республики с оружием в руках).
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Ватный совковый термин, сегодня широко используется лугандонами для оправдания грабежей и убийств, а ранее товарищ Срален и Членен убили и замучили миллионы людей.
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Барыга - это состояние души.... :D
По твоим определениям, любой розничный супермаркет - это сборище кровожадных барыг..)
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Кто был на этом рынке хоть раз, тот знает, что там рожи у продавцов, как у зеков. А кто был летом, тот наверняка там видел не только рожи как у зеков, но и типичные наколочки под майками на всю спину.
У них давно закончились сроки аренды. Администрация рынка больше года предупреждала их, что продления аренды не будет, поскольку вместо этой бомжатни планируется постройка ТРЦ, но ребяткам законы не писаны. Решили на теме Майдана срубить побольше откупных. Рэкет есть рэкет
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Misha Lebedoff

Почти в любой ветке , с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу, классическую подрывную работу.
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Он не агент Кремля, он просто падло.Господин Кличко, я всегда за вас болела, когда вы были у нас на ринге в Германии.Призывать вас к порядочности видимо бесполезно.Вы такой же титушка, это видно на ринге.Позор чемпиону мира.
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может вы живете и пишите из другой страны?и не видите что происходит?пуйлу и не снилось то что творит нынешняя власть.
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Ні, просто дивлюся під іншим кутом.
Дозволите притчу?
Якось в 90 році зайшов у ЦУМ. Нічого нема, а біля одного прилавка натовп. Проштовхався десь з боку і бачу, продають якесь череп'я. Я питаю продавчиню: По чім ваші чайнички?" А та відповідає; "Це не чайнички, це цукорниці!"
Я, будучи в тверезому розумі і при твердій памяті, вирішив що цукорниця це чайник-заварник бо бачив його з одного боку, тіло і ручку, а про наявність носика домислив сам. Якби я зміг подивитися на предмет під іншим кутом зору, то помітив би носик і не прийшов би до хибних висновків про предмет.
Хто має вуха нехай почує!
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гм.ну притча то такое.задам простой вопрос.поднятие тарифов в 8 раз и налогов в 2 раза?кто это сделал?или вы не в курсе?что это происходит.
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Ещё про пенсионеров допиши в этой ветке.
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Тарифи не можуть бути незмінними при ринковій економіці. Якщо змінюються зарплати, вартість комплектуючих, та енергоносіїв то тарифи мають змінюватися. Те шо популісти їх тримали це злою. Товар має коштувати стільки, щоб виробник заробив, а зарплата має бути такою, щоб цей товар чи послугу могли купити.
Нізькі тарифи дозволяли олігархам роботодавцям платити людям менші зарплати. наймані працівники були двічи в дурнях: їхні податки витрачали на державне субсидування инзьких тарифів, а це дозволяло роботодавцям платити менші зарплати! Для підприємців це теж зло. Бо чим менші зарплати, тим важче людини зекономити і щось купати. Приклад. у Польші поїздка на трамваї коштує в еквіваленті 1 євро. Якщо дядько прогуляється пішки то зможе купити пляшку пива та чіпси, щоб не нудьгувати дорогою - зиск дрібному торговцю.. Що у нас можна придбати зекономивши 3 грн. на поїздці трамваєм чи тролейбусом?
У Поляків вищі зарплати, але вищі тому, що витрачають на обов'язкові платежі, типу компослуг, транспорту,страховок, тощо, значно більше ніж ми, а на особисті потреби залишається не набагато більше, як у нас. Але поляку простіше зекономити і назбирати на якусь покупку, як нашому, бо відкласти 10% від нашої середньої у 220 баксів це 22 бакси, а від польської у 500 баксів це 50. тому оборот торгівлі там більший, і заробітки малого бізнесу відповідно теж.
Що ж до податків так, у нас, в зв'язку з підняттям мінімалки виросте ЕСВ до 704грн. Решту податків не змінять. Ну, так, доведеться платити по чесному. Ви ж не будеде мені впарювати, що насправді своїм робітникам платите 1600грн. у Києві? Отже, ви ухиляєтеся від сплати податків, показуючи з/п 1600 а решту доплачуєте у конверті. Але ж це не правильно і колись така практика має припинитися, чи не так?
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про тарифи,,,"Це не чайнички, це цукорниці!-Але ж це не правильно і колись така практика має припинитися, чи не так?-Хто має вуха нехай почує!
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Хлопці памятаєте останню ніч майдану? Всі були впевнені що до ранку майдан зачистять Іщо? А підїхали львівські хлопці з шмайсерами пальнули пару раз І де той беркут? Влада не забезпечила людям можливості жити і працювати натомість робить аесолютно беззаконні дії по зносу МАФів то може треба поступити так як поступили хлопці на майдані Гранатометом по бульдозеру калашом по ногах тітушок?
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Заявление ?

В демократическом обществе - ха-ха.
Нужно учиться протестам у США, Франции ...
.
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Спробуємо все розкласти на гавно і воду.
Пан Х, якимось чином отримав шмат землі в Києві. Як це йому вдалося то інше питання, але отримав за законом. Пан Х хотів знайти інвестора на будівництво, щоб в плату за використання землі мати частку збудованих площ. Криза 2008 скоригувала плани, пошуки затяглися.
Пан Х здав в оренду пану У цю ділянку, а пан у наставив там мафів і здав їх в оренду торговцям.
Пан Х врешті знайшов інвестора і попросив пана У прибрати мафи.
Пан У прибирати їх не схотів, а підбив орендаторів мафів, половини з яких по факту є найнятими продавцями і лише числяться ФОПами не йти.
Пан Х не придумав нічого кращого, як найняти тітушню для руйнування мафів.
На чий бік має стати поліція?
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проблема не в том где и чья земля.а в том что само государство ведет себя как опг .мафы кпи.рынок оболонь.стройка на м.героев днепра .тарифы налоги и так далее.но государство это не безликое-этому есть хозяин.опг гарант и опг вр.
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Молодец. Умудрился поместить в одно предложение все ольгинские шаблончики на тему "злочинной влады")) Видно, что рука набита в этом деле)
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я так понимаю все что происходит вас устраивает и не каким боком не касается?тогда что вы здесь делаете?ответ как бы ясен.
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Просто стыдно, что такое происходит в Киеве. Руководство милиции должно уйти в отставку, организаторы погромов привлечены к уголовной ответственности и возместить людям ущерб, а уже потом через суд разбираться кто прав. И до каких пор такое будет у нас творится.
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Все верно. Но самое интересное, что вопрос сноса решен. Просто пан У в кооперации с рэкетирами под торговой маркой Батальон Донбасс решил срубить с пана Х откупных побольше за то, что торговцы резко станут лояльными и перестанут протестовать сносу.
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дбс, а ты видать в теме или в доле? мне так тот рынок нисколько не мешал, наоборот там некоторые вещи можно дешевле чем в эпицентре купить.... а за електроникой что теперь с харьковского на караваевы дачи писдячить? и правильно пацаны сделали что титушкам отвесили а то всякий чертосброд валит ото всюду... теперь хоть знать будут что в Киеве по крупному огрести можно! можем же когда хотим!!!!
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Если тебя устраивал этот дерьмосборник, то это твои проблемы. Есть закон, согласно которого сроки аренды закончились, а арендаторов собственники уже больше года в письменном виде предупреждали, что аренда продлеваться не будет. По правильному было бы упаковать всех этих нарушающих закон "арендаторов", но у нас ведь нельзя трогать никого, кто прикрывается идеями Майдана.
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нуа чо ты сразу с Майдана не начал? вот сейчас я тебя понял от и до... ну а теперь расскажи как на донбассе ВСУ убивает мужчин женщин и детей!
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Андрій Жагун.полиция не должна становится ни на одну сторону...полиция просто должно следить за выполнием закона....работа у нее такая...и если привезли титуханов с соседних областей-законом там и не пахло...значит полицаи должны были прекратить этот беспредел еще днем ....и тогда бы не было продолжения....Атошники вечером пакуют навезенную быкоту-а это тоже незаконно...граждане Украины напали на граждан Украины...это хулиганка,минимум...а пойдут рассказы и про отобранные деньги и про украденные телефоны....и что делают полицаи?НИЧЕГО...а теперь вопрос-а зачем тогда вообще нужны полицаи?
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А якщо не виконують вимог власника ділянки і не звільняють її? Уявіть собі, що квартиранти, яких ви пустили на певний час в свою квартиру, по закінченні договору оренди не хочуть виїзджати, що робитимете?
У нас перешкоджання будівництву перетворилося на вельми доходний бізнес, з яким поки не знають як впоратися.
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для этого есть законные процедуры...если так получилось-обращаются в суд,суд выносит решение-судебный исполнитель его выполняет...привезенные титушки доказывают минимум то-законные процедуры не были выполнены....ну не должны титушки подменять собой Закон...волокита в судах очень долгая и нудная-это понятно..легче нанять титушек....но тогда надо быть готовым ,что и с тобой будут действовать тоже не по Закону...и вот тут опять на первое место выходят полицаи-они что делали в данной ситуации?статистику пострадавших вели?
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На мою думку, поліція має завести кримінальне провадженяя проти тітушні та пана Х, який їх найняв. А також проти пана У, якщо пан У не дотримується умов договору з паном Х і вводить в оману підприємців.
Ну і міські та державні органи влади теж не повинні робити вигляд "чик-чик, мы в домике", а якось втрутитись в цю ситуацію, хоча би, щоб розставитит крапки над "і".
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Титушек трогать низзя они опора власти порошенко и его
Сыновей
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Мусора и титушки опора воровского режима порошенко
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Не тяните резину. Надо сразу писать жалобу Трампу.
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Можливо. що методи по знищенні гадюшників і погані. але і підприємці переходять межу цівілізованого повобження. З Києва . колись чистого і зеленого зробили великий базар. В кіосках хамство при обслуговувані, антисанітарія,газони знищенні. При подібних базарах крутяться злочинці, які збувають крадене. Я вже не говорю--скільки відмазуються від сплати податків. Всю цю гниль потрібно знищувати і повернути столиці європейський вигляд. Соромна на все це дивитись.
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То не ходіть, та не купляйте. Попит народжує пропозиціі. Не у всіх є можливості, та гроші, в бутіках одягатись, та в ресторанах снідати. А всі ці акції по "очищенню" -- лобіювання крупоного бізнесу, ще й Рошенчика новенького втулять.
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И нехай Виталька оплатит весь этот бардак и его последствия из своего мордобойского капитала. Не бедный, падлюка.
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Если бы положили там всю эту сволоту = толк бы был.
А пока продолжают люди это "сдавать полиции" = просто курам насмех.
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Такие базары я видел только в польше в начале 90-х. Сейчас в Европе ни одного такого базара не найдете. Значит те кто за базар - против Европы и расцениваются как реакционные элементы. А суть в том что барыги еще хотят и на земле хорошо нажится хотя являются просто арендаторами, но большинству тупоголовых бютовских ботов на это на..ать.
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Та ми просто проти тітушні. Красиво їх одхренячили , їхала сявота за шерстю , вернеться стриженими. А Ви за цьою гопотою жалкуєте , не варто , а барижників зносити тревільно подоблюватися кацапа
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это правда,такие базары и вообще явления, это удел стран "третьего мира".
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Знаете, в природе, как впрочем и в обществе, если что-то перестает быть нужным -отмирает само по себе. И тут статус страны не играет вообще никакой роли, здесь только экономическая составляющая. Вот когда базары перестанут быть нужными, они исчезнут.
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Рынки - позорное наследие советского режима. Поэтому их убирают в рамках декомунизации

А все эти мелкие предприниматели просто путенские шатуны и пятая колонна!
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Вам не кажется странным, что ни один рыночник не сказал, что он патриот и защищал Украину в АТО?
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Вчора був на Харківському ринку на Реуцького, тітушня з Дніпропетровської в основному області була настільки змішана з місцевою мусарнею, що відрізнити одних від других було неможливо. Тітушні вломили. Мусора від вітальки-хуйової підальки робили вигляд, що вони тут не при чому, одному такому мусору-тітушці пояснив, що той хто віддав наказ та платить по 1 тис. грн. на день сидіти не буде, а сидітиме саме цей придурок, як сидить беркутня самого низького гатунку, він заспокоївся і пішов нах до своїх. У мене питання: Я за цього навіпідора-напівбоксера не голосував, бо чудово розумію, що управляти містом людина з вибитим мозком не може, цим повинні займатися МОЛОДІ управлінці(не лесик довгий-которкий). Отака муйня малята.
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може нагадаешь в якому боксерському бою Кличко був хоча б в нокдаунi? Бо схоже шо то ти свiй вибитий мозок комусь приписуешь.
Стосовно голосування.. я наприклад не голосував за того повного пидора за якого голосував ти. I шо тепер? Будем вiдмiнять?
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Он был и в нокауте в кикбоксинге, а в боксе оба боя с нормальными соперниками оба и просрал.
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До речі реформи сабакова в дії - 95% продажної мусарні уже поліція, ніхто нікого не звільняє, люстрація чисто для лохів --електорату. Спитайте у сабакова скільки звільнено генералів із МВС, а по Закону про люстрацію мали звільнити 100% генералів, які знаходились на посадах, або отримали звання з березня 2010 року. І що? Щось у сраку! Загинув громадянин у Кривому Озері і що?Щось у сраку! Загинуло 5 правоохоронців - і нетверезий югік нам пояснює теж саме що і сабаков - все було правильно, нехуй срать під вікнами. Не поїхали б туди, то не вбили б там!Щось у сраку!
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Йулеботы и кацапы называют Порошенко барыгой, но дело в том, что он не занимается скупкой и продажей, а является производителем!!!!! Все рыночники 100% БАРЫГИ, они ничего не создают, а тупо перепродают всякий хлам, который не имеет сертификатов качества. Весь их товар контрафакт и контрабанда, а наёмные работники работают нелегально!!!! Рынок - сборище воров, мошенников и бомжей.
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Может я чего-то не понимаю. Если предприниматели борятся за этот рынок, значит он работал и приносил им доход, а это в свою очередь говорит о том, что население там успешно отоваривалось. Сломав рынок, навредили и предпринимателям и покупателям. Спрашивается -зачем!? Ломать не строить. Может нужно было облагородить рынок, сделать современным и удобным для всех.
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Рынки должны быть только для производителей, а никак не для барыг. Но реальность такова, что на рынке только барыги-посредники, от которых никакой пользы, они не платят налоги, используют нелегально рабочую силу, а это плодит иждивенцев, которых придётся содержать нам с вами.
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только для производителей, а никак не для барыг

Совдепівська логіка ...)) ,
они не платят налоги - брехня
используют нелегально рабочую силу - те ж брехня .
которых придётся содержать нам с вами. - кому це "вам із вами" - сам то де працюєш ?

Як би , на Заході , таке прочитали - довго б сміялися ...
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Ты ватник и тебе не ведомо, что с 90х выросло целое поколение рыночных дармоедов, которые не имеют стажа, но требуют у государства пенсий, вот этих барыг мы с тобой будем содержать за свой счёт.
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Вот не соглашусь с вами. Любой рынок (в том числе и обыкновенные базары) регулируется спросом и предложением. Не будет спроса, да будь ты хоть 20 раз барыгой прожженным -не получишь дохода. А есть спрос, пожалуйста ,выкладывай своё предложение, а мы ещё на цену посмотрим, может где есть дешевле. Самим производителям тоже выгодно, какая разница кто по их цене оптом закупает, главное закупают. Производители торгуют только оптом, на розницу не размениваются. Если отталкиваться от вашей логики, то и супермаркеты те же - барыги, они же тоже оптом берут и на рознице зарабатывают. Тут вопрос стоит только в оплате налогов и легализации наемных рабочих. Так пусть власти и решают этот вопрос, предприниматели открыто на оборудованном месте стоят, в подъездах из под полы не торгуют. Собирайте, налоги кто вам мешает и местовое в придачу. Кому-то понадобилось это место вот и прогнали, а нам пытаются лапшу повесить, ну как всегда
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100% - це ж треба до такого додуматись - тітушок виправдовувати !
І це через 3 роки після Майдану ?!
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Той хто користуэться послугами тітушок від тітушок і здохне(побита змія як правило кусає господаря)
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Тупоголовые модеры как всегда трут комменты по принципу "Не понимаю - лучше стереть от греха подальше. За стертое - не отругают, за оставленное - могут"
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Пріоритети влади цілком очевидні - кого вона більше боїться ...
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Обратите внимание на периодические гневные вопли по поводу т.н барыг

Надо полагать исходят они из уст правоверных комуняк? Которые принципиально отвергают рынок

Рыночная экономика кстати происходит от слова рынок


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К сожалению у нас кроме коммуняк, много просто глупых людей и самое обидное, что некоторым из них дана власть
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На сегодняшний день наблюдается опрокидывание страны в 90-е

Катастрофическое падение уровня жизни населения, рост преступности, рейдерские захваты, прикормленные силовики - и на фоне всего этого превращение Украины в государство четвертого мира
Пичаль
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опрокидывание страны в 90-е

Можна подумати , що ми , із них , колись виходили ?
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Путенбох ты полнейший совок,не срамись уже совковыми марксистко-ленинскими терминами типа прибавочная стоимость.Может еще уголовную статью вернуть за спекуляцию как при СССР.Вот такие совки-большевики как ты уничтожали крестьян в 1932-33 году и создавали колхозы.Всех загоняли в стойло.Стадом легче управлять.А предприниматель с рынка от власти ничего не просит, им даже субсидии не положены,так как все они на едином налоге.И не правда,что в Европе рынков нет.У них рынки называются ярмарки.А еще там полно маленьких магазинчиков,кафешек,рестаранчиков,и местная власть для такого микробизнеса создает все наилучшие условия,низкие кредитные ставки,аренда на торговую плошадь например в Берлине меньше,чем в Киеве, и это при том,что покупательная способность(зарплаты) там и в Украине-это небо и земля.А вот крупные торговые сети,магазины там выносят на край города. Барыги те кто не платит налоги,или платит их в офшорах,кто продает продукцию за валюту,а зарплату работникам платит в гривне такую как и при курсе 8 грн за доллар,тот кто за кредиты готов продавать лес,тот кто пилит бюджет при помощи фирм-прокладок. Семенченко большое спасибо за помощь людям.
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