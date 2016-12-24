 Предприниматели строительного рынка на Харьковском массиве обратились в полицию с коллективным заявлением. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ , общественные активисты вместе с владельцами МАФов обратились в полицию с просьбой разобраться в конфликте на рынке возле метро "Харьковская". Как сообщил активист Игорь Громов на своей странице Facebook, "титушки" скрывались в помещении автомойки, находящийся на рынке, там же были найдены копии паспортов." позже они были задержаны активистами.
Тем временем, Нацполиция сообщает о росте количества пострадавших в конфликте. По последним данным, 6 человек получили травмы разной степени тяжести.
Игорь Громов также сообщил, что предприниматели уже написали коллективное заявление в полицию на трех страницах с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, о том, что в Киеве произошел масштабный конфликт на столичном строительном рынке. Во время противостояния при сносе МАФов на Харьковском массиве на территории строительного рынка (ул. Ревуцкого) активисты задержали титушек.
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Эти предприниматели кормят себя, свои семьи - детей, стариков, платят податки и поборы, платят ваши раздутые цены ЖКХ. Эти предприниматели доносят товар до покупателя, создают возможности для выбора, участвуют в конкуренции.
Эти предприниматели в большинстве своём являются теми людьми, которых поганая власть выгнала с заводов, когда их разворовывала и разворовала.
Барыги - это твоя вся податкивня, силовики всевозможных названий, кабинетная мразь, ворующая бюджет.
Барыги - это вся твоя чиновничья мафия, к которой и ты, вероятно относишься, а также титушня, состоящая из бывших ментяр и действующих, кто не на "работе".
Барыги - это все молодые пенсионеры, которым "за выслугу лет" положено пенсию в 40 лет.
Барыги не дают жить предпринимателям, не дают заниматься производством, губя всякие начинания на корню, используя для подавления и личного обогащения всю гниль лжегосударственности.
Барыги и есть враги украинского народа.
А в борьбе с врагами любые средства хороши.
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На оборудовании швейных фабрик шилась одежда для Италии.
Ты мне здесь врать будешь, чиновничек?
Никчемность - вся эта оставшаяся мишура состоящая из кабинетиков и службочек, испражняющихся бумажечками.
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Предпринима́тельство, предпринимательская деятельность - рисковая экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ. Для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, так и привлечённые со стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, что произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь всего или части имущества[1].
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По твоим определениям, любой розничный супермаркет - это сборище кровожадных барыг..)
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У них давно закончились сроки аренды. Администрация рынка больше года предупреждала их, что продления аренды не будет, поскольку вместо этой бомжатни планируется постройка ТРЦ, но ребяткам законы не писаны. Решили на теме Майдана срубить побольше откупных. Рэкет есть рэкет
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Почти в любой ветке , с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу, классическую подрывную работу.
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Дозволите притчу?
Якось в 90 році зайшов у ЦУМ. Нічого нема, а біля одного прилавка натовп. Проштовхався десь з боку і бачу, продають якесь череп'я. Я питаю продавчиню: По чім ваші чайнички?" А та відповідає; "Це не чайнички, це цукорниці!"
Я, будучи в тверезому розумі і при твердій памяті, вирішив що цукорниця це чайник-заварник бо бачив його з одного боку, тіло і ручку, а про наявність носика домислив сам. Якби я зміг подивитися на предмет під іншим кутом зору, то помітив би носик і не прийшов би до хибних висновків про предмет.
Хто має вуха нехай почує!
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Ещё про пенсионеров допиши в этой ветке.
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Нізькі тарифи дозволяли олігархам роботодавцям платити людям менші зарплати. наймані працівники були двічи в дурнях: їхні податки витрачали на державне субсидування инзьких тарифів, а це дозволяло роботодавцям платити менші зарплати! Для підприємців це теж зло. Бо чим менші зарплати, тим важче людини зекономити і щось купати. Приклад. у Польші поїздка на трамваї коштує в еквіваленті 1 євро. Якщо дядько прогуляється пішки то зможе купити пляшку пива та чіпси, щоб не нудьгувати дорогою - зиск дрібному торговцю.. Що у нас можна придбати зекономивши 3 грн. на поїздці трамваєм чи тролейбусом?
У Поляків вищі зарплати, але вищі тому, що витрачають на обов'язкові платежі, типу компослуг, транспорту,страховок, тощо, значно більше ніж ми, а на особисті потреби залишається не набагато більше, як у нас. Але поляку простіше зекономити і назбирати на якусь покупку, як нашому, бо відкласти 10% від нашої середньої у 220 баксів це 22 бакси, а від польської у 500 баксів це 50. тому оборот торгівлі там більший, і заробітки малого бізнесу відповідно теж.
Що ж до податків так, у нас, в зв'язку з підняттям мінімалки виросте ЕСВ до 704грн. Решту податків не змінять. Ну, так, доведеться платити по чесному. Ви ж не будеде мені впарювати, що насправді своїм робітникам платите 1600грн. у Києві? Отже, ви ухиляєтеся від сплати податків, показуючи з/п 1600 а решту доплачуєте у конверті. Але ж це не правильно і колись така практика має припинитися, чи не так?
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В демократическом обществе - ха-ха.
Нужно учиться протестам у США, Франции ...
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Пан Х, якимось чином отримав шмат землі в Києві. Як це йому вдалося то інше питання, але отримав за законом. Пан Х хотів знайти інвестора на будівництво, щоб в плату за використання землі мати частку збудованих площ. Криза 2008 скоригувала плани, пошуки затяглися.
Пан Х здав в оренду пану У цю ділянку, а пан у наставив там мафів і здав їх в оренду торговцям.
Пан Х врешті знайшов інвестора і попросив пана У прибрати мафи.
Пан У прибирати їх не схотів, а підбив орендаторів мафів, половини з яких по факту є найнятими продавцями і лише числяться ФОПами не йти.
Пан Х не придумав нічого кращого, як найняти тітушню для руйнування мафів.
На чий бік має стати поліція?
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У нас перешкоджання будівництву перетворилося на вельми доходний бізнес, з яким поки не знають як впоратися.
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Ну і міські та державні органи влади теж не повинні робити вигляд "чик-чик, мы в домике", а якось втрутитись в цю ситуацію, хоча би, щоб розставитит крапки над "і".
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Сыновей
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А пока продолжают люди это "сдавать полиции" = просто курам насмех.
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А все эти мелкие предприниматели просто путенские шатуны и пятая колонна!
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Стосовно голосування.. я наприклад не голосував за того повного пидора за якого голосував ти. I шо тепер? Будем вiдмiнять?
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Совдепівська логіка ...)) ,
они не платят налоги - брехня
используют нелегально рабочую силу - те ж брехня .
которых придётся содержать нам с вами. - кому це "вам із вами" - сам то де працюєш ?
Як би , на Заході , таке прочитали - довго б сміялися ...
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І це через 3 роки після Майдану ?!
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Надо полагать исходят они из уст правоверных комуняк? Которые принципиально отвергают рынок
Рыночная экономика кстати происходит от слова рынок
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Катастрофическое падение уровня жизни населения, рост преступности, рейдерские захваты, прикормленные силовики - и на фоне всего этого превращение Украины в государство четвертого мира
Пичаль
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Можна подумати , що ми , із них , колись виходили ?
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