 Боевики 50 раз за сутки открывали огонь по нашим позициям: трижды террористы пытались пойти в атаку на Светлодарской дуге, но вынуждены были отступать

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего совершили 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.
На Мариупольском направлении били из 122 миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.
Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.
На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного Пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.
На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Со 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскоую.
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кацапоиды-а может вы просто сами поубиваетесь,вам один хер подыхать,а нам время съэкономите,мать вашу так,оформим как павших не от холеры,в смысле не засранцами,вы подумайте,но не долго,времени у вас очень мало...
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Во время войны,электроэнергию,воду,продовольствие и обогрев,врагу не поставляют. И через линию фронта,население за пенсиями не шатается.
Так,что тогда происходит в Украине?
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