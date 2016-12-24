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 Боевики 50 раз за сутки открывали огонь по нашим позициям: трижды террористы пытались пойти в атаку на Светлодарской дуге, но вынуждены были отступать

Боевики по прежнему не соблюдают мирные соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего совершили 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.

На Мариупольском направлении били из 122 миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали наши позиции, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны наши позиции в районе Красного Пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с событиями под Светлодарском Всемирный конгресс украинцев призвал увеличить давление на РФ

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Со 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскоую.

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Надо что бы они не отступали а были еще дальше отодвинуты с такими потерями что бы тряслись от однои мысли об атаках
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Мразота рашистская уже опять "Грады" применяет! Что бы вы все суки по кускам домой уехали
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кацаби завжди були і є уе.банами...з ними нема за що даже вести розмову...смерьь расії та путіну хуйлу !!!!
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хорошо сказал. наверное, до сих пор .опу газетами со Сталиным вытираешь.
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У кого есть инфа по Каютино ??? Сколько обезьян зашкварили ? Сколько техники потеряли винторогие ???
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ЦЕНЗОР, нащо ви москалів називаєте якимось незрозумілим московським словом бойовики?
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Минские договорняки, твари убийцы кацапские. Неужели в России вообще никто не понимает, что ими правит маньяк и убийца в миллион раз хуже чем Чикатило ?
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А звідки їм про це знати? Та вони і не хочуть цього. Мьі самьіе вєлікіє! Ось і всьо.
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А что Вас , собственно., смущает ??? Мы живем в колонии расии , а расия - метрополия. Соответственно, расияне не хотят потери коллониальных территорий. Вот и все взаимоотношения, если рассматривать крупными мазками. А все эти слюни про язык, фашистов и Бандеру.... это так, для полоумных. Теряется очень жирная колония, что делали во все времена? - пральна, направляли армию для подавления бунта.
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Только времена меняются и бунтари уже имеют свою армию.
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только рож бурятских, читинских, кадыровских на удивление много среди бунтарей Донбасса
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Колония - метрополия вариант экономических отношений устарел в 20 веке. Вот в торговых отношениях Китай и США то что там колония, а что метрополия? Или чем Россия лучше "классической колонии", как были в 19 веке, когда клянчит у Запада кредиты и продает ресурсы по сходной цене?
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Он устарел для всей планеты, кроме отсталой расии. Сейчас баталии перешли в мире в плоскость рынков сбыта, денежных потоков, технологий и т.д. Но, среднего расиянина легче убедить в его величии , чем заставить думать или мочиться в положенном месте.
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бля...,эти скачки сепарни,вы уж извините за черный юмор напоминают старый анекдот советского периода--професор Плейшнер выбрасывался из окна в четвертый раз-яд не действовал,
кацапоиды-а может вы просто сами поубиваетесь,вам один хер подыхать,а нам время съэкономите,мать вашу так,оформим как павших не от холеры,в смысле не засранцами,вы подумайте,но не долго,времени у вас очень мало...
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Какая война?
Во время войны,электроэнергию,воду,продовольствие и обогрев,врагу не поставляют. И через линию фронта,население за пенсиями не шатается.
Так,что тогда происходит в Украине?
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