 Обама подписал бюджет США, где на военную помощь Украине предусмотрено 350 млн долларов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Посольства Украины в США.
В сообщении отмечается: "Смета безопасной помощи Украине в бюджетном 2017 году увеличена по сравнению с 300 млн. долларов США, заложенными в аналогичном документе на 2016 г.
Документом предусмотрено выделить средства для предоставления помощи для безопасности Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений.
Перечень видов помощи расширено включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ".
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Последняя месть Обамы, объективная реальность, украинский след в Иркутске. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(26)
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Дяка нашому союзнику США.
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я не уверен, что ето нужно было делать.
я бы не сделал.
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и девчонки при работе и твое драгоценное время не пропадет?
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никогда не знаешь вспыхнет или нет.
та он сам не знает, что он сделает в следующюю секунду.
и ето как бы кацапню радует - нормальных нарягает.
Кацапам именно такои идиот в Америке и нужен.
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лохи ждут и таки получат свою сотню баксов к 2х недельному чеку.
Проиграли все - Украина точно.
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не прошедшии одобрилово в Конгрессе, может быть
отменен следующим президентом без конгресского "добра".
Одно подписало - другое отменило.
Закон, одобренныи конгрессом - 25 лет мучительства, что бы его отменить.
думаем-считаем....
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что шоколадный себе возьмет тепловизоры?
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https://strana.ua/news/47004-onishenko-napisal-statyu-v-amerikanskom-zhurnale-time-o-korrupcii-poroshenko.html
Беглый депутат Верховной Рады Александр Онищенко обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррупции "беспрецедентных масштабов". Об этом он написал в своей авторской колонке американского журнала Time.
Онищенко обвинил Президента Украины в "краже сотен миллионов долларов" через откаты с контрактов на государственных предприятиях.
"За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства..."
Также Онищенко призвал мировую общественность пересмотреть отношение к властям Украины.
"Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко действовал теми же методами, что и его предшественник Янукович. Настало время положить конец этой лжи", - заявил он.
Отметим, что статья в разделе журнала Time размещена как личная колонка автора и его мнение может не совпадать с позицией издания.
Как сообщала "Страна", у Порошенко назвали новые обвинения Онищенко "выдумкой подозреваемого".
Ранее в САП прошел допрос по Skype депутата Онищенко.
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http://time.com/4616802/ukraine-corruption-president-poroshenko/
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Весь его непродаваемый бизнес национализировать!
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Ми, волонтери-науковці, що об"єдналися у АнтіПлагіат та ДисерГейт, маємо за мету очищення вітчизняної науки. Для початку, займаємося проФФесором януковичем,
https://petition.president.gov.ua/petition/29303.
Допомагайте нам, науковці і не-науковці!
І зараз головне -- 1) підпишіться, 2) розповсюджуйте. Треба зібрати якнайбільше підписів!
Гаєв Є.О., проф. доктор техн. наук
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Евгений Ихлов: Эрдоган оказался носителем той матрицы, которая явно напугала Путина
У Генри Каттнера в "Механическом эго" главный герой - сценарист Никлас Мартин получает возможность принимать в себя психологическую матрицу сильных личностей.
Дело в том, что ему надо добиться от некоего режиссёра Сен-Сира (родом из балканской страны Миксо-Лидии) разрыва контракта и увести за собой на конкурирующую студию кинозвезду.
Сперва сценарист становится Дизраэли, но лоск знаменитого парламентария пасует перед грубостью голливудца.
Тогда он решает, что средневековое величие Ивана Грозного - вот залог победы.
Но Мартин не учитывает паранойи царя - и в самый критический момент, приняв тень на шторе за заговорщиков, позорно пасует.
Третий раз Николас становиться первобытным человеком, которой как раз оказывается брутальным идеалом актриски, но начинает бурить соперника торшером: "Я - сын Большой Волосатой, моя - убивать!"
Это я к тому, что Эрдоган оказался носителем той матрицы, которая явно напугала Путина.
Потому что будущий президент Турции не был приблатнённой шпаной, а подростком торговал булочками на улицах черноморского порта Ризе, шпаной кищащих.
А при очередной турецком перевороте, как член запрещенной партии, отсидел 4 месяца в тюрьме.
Согласитесь, немного иная школа жизни.
Разумеется, турецкий владыка легко разрешает российскому то, отказ от чего Белграда в июле 1914 года запалил Мировую войну, а именно включение иностранных следователей в бригаду по делу об убийстве посла. Потому что уверен в их "деликатности".
Мы все помним, как раздухарилась Эрэфия 13 месяцев назад, когда был сбит самолёт и погиб лётчик. Но дав возможность Турции стать второй стороной сирийского поединка (потому, что Москва, Тегеран и Дамаск - это другая сторона, да к тому же с ног до головы забрызганная кровью Алеппо), Москва оказалась в полной политической зависимости от Анкары.
И вот Эрэфии старательно "забивают баки" рассказами о связях убийцы с Гюленом, как и о том, что и лётчик, сбивший бомбардировщик, превысил на свой страх и риск приказы командования... А в ответ Москва только лепечет о том, что кровь несчастного Андрея Геннадиевича Карлова только ещё больше сплотит Эрэфию и Турцию.
На горизонте же встаёт совершенно первобытная фигура Трампа, который во внешней политике свеж как молодой редис и незатейлив как грабли... [скрытая цитата].
Это вам не Обама-Дизраэли, которого в рассказе Каттнера хватило только на идею вылить на грудь соперника пинту на ходу придуманного ледяного мятно-медового коктейля "Елена Глинская". Впрочем, это хватило, чтобы "рык Сен-Сира сломал микрофон"...
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Уже весь Мир понял, что на Украине хуйло зубы обломал!!!
Теперь ждём кончину параши приуроченной к 14му июня 2018го (начало ЧМ по футболу).
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