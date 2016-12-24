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Все про:бюджет (4172) Обама (1570) помощь (3097) США (11495)

 Обама подписал бюджет США, где на военную помощь Украине предусмотрено 350 млн долларов

Президент США подписал бюджет США на 2017 г. на нужды национальной обороны, где помощь для безопасности Украины увеличена до 350 млн. долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Посольства Украины в США.

В сообщении отмечается: "Смета безопасной помощи Украине в бюджетном 2017 году увеличена по сравнению с 300 млн. долларов США, заложенными в аналогичном документе на 2016 г.

Документом предусмотрено выделить средства для предоставления помощи для безопасности Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений.

Перечень видов помощи расширено включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США одобрил выделение $350 млн из оборонного бюджета на помощь Украине в 2017 году

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вроде бы согласились сепары не шмалять, после 37 запроса на перемирие. посмотрим надолго ли.
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перемирие типа в полночь наступило..,но верить кацаПсинам себя не уважать..
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То є так. Хочу ще раз у цьому переконатися.
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У будь-якої держави немає друзів, є лише союзники.
Дяка нашому союзнику США.
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...поддерживаю , , обама на последок просто обязать дать Украине как можно больше ништяков , что-бы кацапы не смывали на грязных стеклах своих авто скрепную надпись. обама-чмо . ,,,
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Был бы жив Сталин , ты бы уже своего хомячка бы сожрал
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утро 22 июня 1941 года,товаристч Сралин едет на дачу в подмосковье и бубнит : МЫ всё просрали...мы всё просрали..
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Каждый раз, когда приезжаю в Украину, меня ждёт разочарование. Потеряли мой чемодан? Нет проблем, но если соплявая курица меня будит учить жизни, то я это терпеть не намерен. Вобщем, дайте мне тут повод поругаться чтобы больше тут не быть. Ненавижу совок и иже с ними!
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Блин, хоть и знаю что правильно писать в Украину, но сразу ассоциация с в жопу, звыняйте, но я лучне буду писать на Украину, так ассоциаций голимых нет и на слух приятней.
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Ну тогда пиши на Англию , на Италию , на Америку , грамотность еще никто не отменял пока . Последний раз забили на все правила орфографии в 1917 году .
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В Россию, в Беларусь, на деревню , все правильно.
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Со школы. Если мы говорим о конкретном месте, то говорим "в". Если мы говорим о территории, то говорим "на". Такие ошибки простительны для обывателя, но для журналиста это капец. Когда говорят "в Донбассе" - это понятно что люди понятия не имеют о чем говорят.
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Это как сказать. Я потзадержался в одесском аэропорте и навёл там шороху. Где-то через несколько месяцев мне прислали письмо, в котором сказали что уволили таки двух куриц. Я буду тратить своё драгоценное время на то чтобы навести порядок в бывшей любимой до боли стране.
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на двух одесских куриц потратил же свое драгоценное время?
я не уверен, что ето нужно было делать.
я бы не сделал.
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Возможно что я так больше делать не буду. Ведь жизнь у меня одна. Просто после западного сервиса, прилетая в Украину, это как мордой об асфальт. Ладно, нужно сделать глубокий вдох... и выдох.
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Если ты хотел меня обидеть, то тебе это не удалось. Старайся исчо.
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тебя абидеть тяжело. тебя бог абидел при рождении.))) умом обделил))
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Вы знаете, 300 лет назад в америке был "дикий запад" со всеми вытекающими... И как-то эти люди смогли построить там сегодняшние США. Наверное потому, что им просто некуда было съебаться. Вы съебались с Украины. Это ваш выбор, имеете право. Теперь стройте хорошую страну США и не пиздите издалека на Украину, тем более менторским тоном.
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может тебе просто не нужно ездить в Одессу?
и девчонки при работе и твое драгоценное время не пропадет?
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Как говорят в Одессе "не напрягайсется вы так!"
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ох и похвастался ,,,.в одессе минимум две женщины тебя не любят ,,,
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Честно сказать, не хочу ехать. Но в следующем году я таки приеду. Ожидайте!
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И какого ты хрена сюда приезжаешь , если не можешь грамотно писать ? Вообще-то , некоторых по утрам будит петух , а тебя почему-то будит соплявая курица ? Не терпи это ! Прекрасный повод поругаться с курицей !
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трамп - ето зажженая китаиская петарда.
никогда не знаешь вспыхнет или нет.
та он сам не знает, что он сделает в следующюю секунду.
и ето как бы кацапню радует - нормальных нарягает.
Кацапам именно такои идиот в Америке и нужен.
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Трампа ждёт импичмент через год полтора,можно не парится..
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ничего трампа не ждет - он деньги обещает к каждому чеку.
лохи ждут и таки получат свою сотню баксов к 2х недельному чеку.
Проиграли все - Украина точно.
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типун тебе на язык и больше не пиши,если клепки не вистачае!
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Предлагаю всем царапать на Аргентине на Финляндии на Франции и на РАБссии и тд...,..так удобнее для кацаПсинскага нарэчия..
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Любои указ-закон деиствующего президента,
не прошедшии одобрилово в Конгрессе, может быть
отменен следующим президентом без конгресского "добра".
Одно подписало - другое отменило.
Закон, одобренныи конгрессом - 25 лет мучительства, что бы его отменить.
думаем-считаем....
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alks,ты смешной: США в УКраину помощь пришлют не деньгами а оружием и амуницией!

что шоколадный себе возьмет тепловизоры?
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Подписаные в бюджете деньги для нас ничего незначат так как трата денег на нас необязательна и ничем негарантирована.В бюджете амерекосов уже была выделенная сумма и одобрена сенатом на поставку нам летального оружия но наши правители именно наши оружие незахотели а просили живые выделеные деньги а америкосы не болваны,знали что эти деньги будут разворованы и показали нам дулю и Украина осталась у разбитого корыта благодаря нашим хапугам и ворам.
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Чебурашка, ты бредишь! Не пропускай приём нейролептиков и транквилизаторов!
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Чип а ты свое мычание подтвердить можешь? ссылку кинешь?
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А Вы неленитесь и покопайтесь в новостях на цензоре за январь-февраль 14 или 15 года,уже точно непомню.
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Видать что то завалялось на складах на 350 лимонов.., а в парим ка это Украине...!
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если ты еще не понял: США -наши друзья и союзники ,помогают нам защищаться от москальных свиней-оккупантов! Поэтому всякая помощь сейчас будет кстати!
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Короче, я прекращаю помощь в неизвестность. Есть люди, которые не просто жертвуют деньги, но звонят больным и потдерживают их морально. Я спросил мою хорошо знакомую художницу, мол, зачем тебе это надо? Ее взгляд отбросил меня очень далеко, мы на разных планетах.
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Онищенко расписал в американском журнале Time масштабы коррупции Порошенко
https://strana.ua/news/47004-onishenko-napisal-statyu-v-amerikanskom-zhurnale-time-o-korrupcii-poroshenko.html

Беглый депутат Верховной Рады Александр Онищенко обвинил президента Украины Петра Порошенко в коррупции "беспрецедентных масштабов". Об этом он написал в своей авторской колонке американского журнала Time.
Онищенко обвинил Президента Украины в "краже сотен миллионов долларов" через откаты с контрактов на государственных предприятиях.
"За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства..."
Также Онищенко призвал мировую общественность пересмотреть отношение к властям Украины.
"Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко действовал теми же методами, что и его предшественник Янукович. Настало время положить конец этой лжи", - заявил он.
Отметим, что статья в разделе журнала Time размещена как личная колонка автора и его мнение может не совпадать с позицией издания.
Как сообщала "Страна", у Порошенко назвали новые обвинения Онищенко "выдумкой подозреваемого".
Ранее в САП прошел допрос по Skype депутата Онищенко.

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Exiled Ukraine Parliament Member: I Witnessed Presidential Corruption
http://time.com/4616802/ukraine-corruption-president-poroshenko/


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Надеюсь, что новый президент США Дональд Трамп поможет украинскому народу избавиться от банды Шоколадных Отморозков, грабящих народ и уничтожающих страну. Иначе до 2019 года Украина может не дожить.
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Порошенко должен сидеть!
Весь его непродаваемый бизнес национализировать!
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Онищенко, отжали от корыта, он и не такое расписать может.
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согласен! тем более пока что мы слышим от Онищенко одно лишь бла-бла,а никаких вещдоков,свидетелей и очевидцев нет,он даже до сих пор не может назвать ни одной фамилии депутатов,которые получали хабар
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Думаю на один велоприцеп для фронта хватит.
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ну , еще не известно , что и сколько на самом деле , , ящетаю , что , возможно больше , но кричать об этом штатам не выгодно по разным причинам , , ну , например нафига напрягать свой электорат ( почему деньги госдеп раздает направо и налево ? ) , и кремле-рашку , шоб не нервничали / не завидовали / военная тайна ,,,
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купить на эти бабки только тепловизионные прицелы и системы обнаружения типа джеб и вата исчезнет до границы как снег на экваторе
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давали уже США радары. А после одного, всем известного случая, больше не хочет.
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джебы и мандаты с трембитами это наши системы,и после дебалы штаы давали еще радары и по мощнее даже
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Допомогай очищувати Україну! Мало часу лишається!
Ми, волонтери-науковці, що об"єдналися у АнтіПлагіат та ДисерГейт, маємо за мету очищення вітчизняної науки. Для початку, займаємося проФФесором януковичем,
https://petition.president.gov.ua/petition/29303.
Допомагайте нам, науковці і не-науковці!
І зараз головне -- 1) підпишіться, 2) розповсюджуйте. Треба зібрати якнайбільше підписів!
Гаєв Є.О., проф. доктор техн. наук
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Нашла матрица на матрицу
Евгений Ихлов: Эрдоган оказался носителем той матрицы, которая явно напугала Путина

У Генри Каттнера в "Механическом эго" главный герой - сценарист Никлас Мартин получает возможность принимать в себя психологическую матрицу сильных личностей.
Дело в том, что ему надо добиться от некоего режиссёра Сен-Сира (родом из балканской страны Миксо-Лидии) разрыва контракта и увести за собой на конкурирующую студию кинозвезду.
Сперва сценарист становится Дизраэли, но лоск знаменитого парламентария пасует перед грубостью голливудца.
Тогда он решает, что средневековое величие Ивана Грозного - вот залог победы.
Но Мартин не учитывает паранойи царя - и в самый критический момент, приняв тень на шторе за заговорщиков, позорно пасует.
Третий раз Николас становиться первобытным человеком, которой как раз оказывается брутальным идеалом актриски, но начинает бурить соперника торшером: "Я - сын Большой Волосатой, моя - убивать!"
Это я к тому, что Эрдоган оказался носителем той матрицы, которая явно напугала Путина.
Потому что будущий президент Турции не был приблатнённой шпаной, а подростком торговал булочками на улицах черноморского порта Ризе, шпаной кищащих.
А при очередной турецком перевороте, как член запрещенной партии, отсидел 4 месяца в тюрьме.
Согласитесь, немного иная школа жизни.
Разумеется, турецкий владыка легко разрешает российскому то, отказ от чего Белграда в июле 1914 года запалил Мировую войну, а именно включение иностранных следователей в бригаду по делу об убийстве посла. Потому что уверен в их "деликатности".
Мы все помним, как раздухарилась Эрэфия 13 месяцев назад, когда был сбит самолёт и погиб лётчик. Но дав возможность Турции стать второй стороной сирийского поединка (потому, что Москва, Тегеран и Дамаск - это другая сторона, да к тому же с ног до головы забрызганная кровью Алеппо), Москва оказалась в полной политической зависимости от Анкары.
И вот Эрэфии старательно "забивают баки" рассказами о связях убийцы с Гюленом, как и о том, что и лётчик, сбивший бомбардировщик, превысил на свой страх и риск приказы командования... А в ответ Москва только лепечет о том, что кровь несчастного Андрея Геннадиевича Карлова только ещё больше сплотит Эрэфию и Турцию.
На горизонте же встаёт совершенно первобытная фигура Трампа, который во внешней политике свеж как молодой редис и незатейлив как грабли... [скрытая цитата].
Это вам не Обама-Дизраэли, которого в рассказе Каттнера хватило только на идею вылить на грудь соперника пинту на ходу придуманного ледяного мятно-медового коктейля "Елена Глинская". Впрочем, это хватило, чтобы "рык Сен-Сира сломал микрофон"...
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Лямов 300 раздеребанят свиньи из парламента. И это норма, всем пох.
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как они это сделают,если США пришлет нам помощь в виде тепловизоров,каллиматорных прицелов и систем обнаружения?
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Как, исчо 350 млн в афшоры???? Ну украдут ведь и здесь... Вот, ребята, ваши берцы теплые, разгрузки, бронежилеты. А теперь это будут дачи джненералов
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А кто такая цадика Нахмана??? Это родственник от ф. Рошен? Нет, Из 42 млн жителей Украины, может человек 10 и знает кто это. Каждый день плюндруют могилы и простых людей, и евреев, и китайцев... Чего это на Нахмана наехали? Перец? Моей тети такие же пиндосы разбили памятник. Что теперь, вся Украина виновата?
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Спасибо Вам, уважаемый тов.Б.Обама. Смерть кацапско-путлеровским негодяям!!!
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Ну да, сраное хуйло ещё натворит делов пока его не пристрелят или не повесят.
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От нашего стола вашему столу $350 милл для борьбы с гангреной Земли.
Уже весь Мир понял, что на Украине хуйло зубы обломал!!!
Теперь ждём кончину параши приуроченной к 14му июня 2018го (начало ЧМ по футболу).
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Ничего Трамп никому не даст, это уже сегодня понятно, он очень хороший бизнесмен. Поэтому против него и ополчились любители халяв разных со всего мира, мертвых душ, контор вроде оон и тп
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а это 10 лярдов гривен воровать не переворовать.
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