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Все про:бюджет (4172) деньги (829) жилье (570) Минобороны (4476) Павловский (369) финансы (270) Матиос Анатолий (402) Военная прокуратура (385)

 "Деньги есть - квартир нет": Минобороны не использовало 4 млрд. грн. из финресурса на тыловое и материально-техническое обеспечение, - Матиос

Главная военная прокуратура неоднократно информировала руководство оборонного ведомства о нарушении законодательства при расходовании бюджетных средств и недостатки, которые необходимо устранять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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"Про вечный армейский синдром генерала Павловского. Должен об этом написать. По состоянию на 19.12.2016 Министерством обороны Украины из выделенного на год финансового ресурса по общему фонду на тыловое и материально-техническое обеспечение в сумме 21,5 млрд. грн., не использовано около 4 млрд. грн. Это составляет около 18,5%. Более того, на почти 1,4 млрд. грн. Соответствующими департаментами МОУ даже обязательства не взяты (из них 300 млн. грн. предполагается потратить на закупку и строительство жилья для военнослужащих - а это так себе немало целыъ 300 квартир). Аналогично не использованы средства на ремонт военных объектов - 200 млн. грн., питание и вещевое обеспечение - 200 млн. грн., закупку и развитие вооружения и военной техники - 200 млн. грн., обеспечение связью - 100 млн. грн. и т.д. До конца бюджетного года осталась неделя", - написал он.

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"Опять дежавю - в прошлом году была такая же ситуация. Главная военная прокуратура неоднократно информировала руководство оборонного ведомства о нарушении законодательства при расходовании бюджетных средств и недостатки, которые необходимо устранять. Результат - синдром генерала Павловского (все обещаем, почти ничего не делаем). С программы обеспечения жильем военнослужащих под конец прошлого года кпзначейством было снято 300 млн. грн. и направлено на другие нужды из-за того, что их "не успевали" использовать. Правда же, если говорить о сроке в один год, в течение которого необходимо использовать средства, то слова "не успевали" звучат, как минимум, несерьезно. Напрашивается вопрос: армии, что, деньги не нужны? Не используется возможность получения жилья для военных путем проведения строительства на территориях высвобожденных военных городков. Работа в этом направлении почти не ведется, поскольку никакого конкурса на поиск подходящего инвестора не проведено", - отметил Матиос.

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"Отсутствие контроля за состоянием выполнения инвест договоров, заключенных в прошлом, лишает возможности получить дополнительные квадратные метры. По действующим договорам только в пределах города Киева и области, можно было бы уже получить более 600 квартир. При вмешательстве органов военной прокуратуры появилась возможность обеспечить жильем 125 семей военных в городе Макарове Киевской области. Однако последние полгода Минобороны не в состоянии должным образом зарегистрировать указанные квартиры. Только при вмешательстве органов военной прокуратуры совершается реагирование уголовными и гражданско-правовыми средствами по возврату незаконно изъятых земель обороны, пересмотра инвестиционных обязательств на более выгодных условиях МОУ.... Собственная инициатива у военных чиновников - отсутствует. Зачем доводить все до походов в прокуратуру и привлечению к различным видам ответственности? Неужели не проще наладить работу и работать эффективно на благо народа и государства? Больше всего информации по этим вопросам, наверное, у ответственного до недавнего времени за указанные направления работы заместителя Министра обороны Павловского И.В. Эффективность использования оборонным ведомством средств и в этом году будет оценена, в том числе и военной прокуратурой, после завершения отчетного финансового периода. Деньги есть - квартир ( через синдром генерала Павловского), к сожалению, опять нет", - резюмировал главный военный прокурор.
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