 "Деньги есть - квартир нет": Минобороны не использовало 4 млрд. грн. из финресурса на тыловое и материально-техническое обеспечение, - Матиос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Про вечный армейский синдром генерала Павловского. Должен об этом написать. По состоянию на 19.12.2016 Министерством обороны Украины из выделенного на год финансового ресурса по общему фонду на тыловое и материально-техническое обеспечение в сумме 21,5 млрд. грн., не использовано около 4 млрд. грн. Это составляет около 18,5%. Более того, на почти 1,4 млрд. грн. Соответствующими департаментами МОУ даже обязательства не взяты (из них 300 млн. грн. предполагается потратить на закупку и строительство жилья для военнослужащих - а это так себе немало целыъ 300 квартир). Аналогично не использованы средства на ремонт военных объектов - 200 млн. грн., питание и вещевое обеспечение - 200 млн. грн., закупку и развитие вооружения и военной техники - 200 млн. грн., обеспечение связью - 100 млн. грн. и т.д. До конца бюджетного года осталась неделя", - написал он.
"Опять дежавю - в прошлом году была такая же ситуация. Главная военная прокуратура неоднократно информировала руководство оборонного ведомства о нарушении законодательства при расходовании бюджетных средств и недостатки, которые необходимо устранять. Результат - синдром генерала Павловского (все обещаем, почти ничего не делаем). С программы обеспечения жильем военнослужащих под конец прошлого года кпзначейством было снято 300 млн. грн. и направлено на другие нужды из-за того, что их "не успевали" использовать. Правда же, если говорить о сроке в один год, в течение которого необходимо использовать средства, то слова "не успевали" звучат, как минимум, несерьезно. Напрашивается вопрос: армии, что, деньги не нужны? Не используется возможность получения жилья для военных путем проведения строительства на территориях высвобожденных военных городков. Работа в этом направлении почти не ведется, поскольку никакого конкурса на поиск подходящего инвестора не проведено", - отметил Матиос.
"Отсутствие контроля за состоянием выполнения инвест договоров, заключенных в прошлом, лишает возможности получить дополнительные квадратные метры. По действующим договорам только в пределах города Киева и области, можно было бы уже получить более 600 квартир. При вмешательстве органов военной прокуратуры появилась возможность обеспечить жильем 125 семей военных в городе Макарове Киевской области. Однако последние полгода Минобороны не в состоянии должным образом зарегистрировать указанные квартиры. Только при вмешательстве органов военной прокуратуры совершается реагирование уголовными и гражданско-правовыми средствами по возврату незаконно изъятых земель обороны, пересмотра инвестиционных обязательств на более выгодных условиях МОУ.... Собственная инициатива у военных чиновников - отсутствует. Зачем доводить все до походов в прокуратуру и привлечению к различным видам ответственности? Неужели не проще наладить работу и работать эффективно на благо народа и государства? Больше всего информации по этим вопросам, наверное, у ответственного до недавнего времени за указанные направления работы заместителя Министра обороны Павловского И.В. Эффективность использования оборонным ведомством средств и в этом году будет оценена, в том числе и военной прокуратурой, после завершения отчетного финансового периода. Деньги есть - квартир ( через синдром генерала Павловского), к сожалению, опять нет", - резюмировал главный военный прокурор.
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