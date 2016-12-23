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 Подсудимого в деле об убийстве журналиста Веремия в третий раз отпустили из-под стражи, - адвокат

Подсудимого по делу о нападении на журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле Веремия, уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение иных, более "привычных" ему преступлений, выпустили из-под стражи в третий раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Небесной сотни Евгения Закревская.

Смотрите также: "Вот вам правда, вот вам воля", - подозреваемого в убийстве журналиста Веремия выпустили из-под ареста, а дело переквалифицировали в хулиганство. ВИДЕО

Адвокат напомнила, что в августе этого года главарь организованной преступной группировки Крысин был взят под стражу на два месяца по делу о попытках вооруженного захвата сети автозаправочных станций "Народная". Затем в октябре он и еще несколько человек были задержаны за вымогательство денег у киевских перевозчиков. Через несколько дней суд арестовал их без права внесения залога.

"Мне вот интересно, сколько еще преступлений, находясь под судом и следствие по другим делам Крысин должен совершить, чтобы уже приевшаяся нам коллегия апелляции Паленик И. Г.(докладчик), Присяжнюк О. Б., Масенко Д. Е. осознала смысл понятия "риск рецидива". И тот факт, что целью меры пресечения является в том числе - нейтрализация этого риска. (ст. 177 УПК)", - написала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Титушки" убивают журналиста Вячеслава Веремия. ВИДЕО

Закревская сообщила, что "следующее заседание по Веремию 19.01.2016".

"Интересно, если за этот месяц Крысина не успеют задержать за очередное нападение или вымогательство, и он не сбежит, судья Линнык Шевченковского суда, окажется солидарным со своими коллегами?? И тоже сделает вид, что не понимает, что если "риск" дважды после изменения меры пресечения, оказался 100%-м, то речь идет уже не о нейтрализации риска... а просто о прекращении преступной деятельности, которая систематически продолжается как только подсудимый оказывается на свободе", - подчеркнула адвокат.
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Roman Sinicyn added 5 new photos.
3 hrs ·

Це лютий с*ка блд треш.
У Києві уже ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ активісти, побиті беркутньою 30 листопада 2013, ЖИВУТЬ у залі номер 6 Шевченківського суду. НОЧУЮТЬ в залі суду.
У знак протесту проти навмисного і свідомого затягування справи, непритягнення до відповідальності виконавців і організаторів. Та й взагалі у нерозслідуванні усіх Майданівських справ.

Останньою краплею для постраждалих стала поведінка судді Мелешак 30 листопада, колишньої голови Шевченківського суду, яка причетна до фабрикування справ проти АвтоМайдан - AutoMaidan. Ця суддя, яка була переведена у Київ з Авдіївки за януковича, уже другий рік тягне час, розвалює і гальмує справу, не бажає розглядати питання зміни запобіжного заходу беркутам, що не з'являються у суд. Вкупі з дивною поведінкою з боку прокуратури і переформатуванням Департаменту спецрозслідувань (за три роки відсутня навіть схема злочину, зараз над справою зараз працює лише один слідчий і.т.д.)
Детально Дмитро Різниченко писав.
https://www.facebook.com/0newfire/posts/1076009649191945
Третій тиждень вони тут кароче живуть.
І жодної реакції від офіційних осіб з приводу того як це розрулити.
Юрій Луценко - чотко, правда?
Репост будь-ласка.
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Новий Вогонь added 7 new photos
Yesterday at 12:54pm ·

Можливо, для багатьох буде сюрпризом, але чи знаєте ви, що одна із зал засідань Шевченківського суду столиці майже місяць захоплена і утримується хлопцями і дівчатами, яких калічив "беркут" 30 листопада 2013 року на Майдані незалежності?.. Тими самими, чиє побиття тоді підняло країну.
Цьогоріч, в ювілейне засідання 30 листопада 2016-го, підбивши підсумки трьох років "розслідування", постраждалі майданівці не витримали і збунтувались. Коли суддя вчергове перенесла розгляд справи на кілька місяців, вони оголосили, що просто не підуть із зали засідань. Не підуть і все, віднині засідання буде тривати цілодобово.
Чи знаєте ви, що справу про побиття євромайданівців веде суддя Олена Мелешак, яка під час революції фабрикувала справи проти майданівців?
Чи знаєте ви, що з приходом генпрокурора Луценко вести справу залишили одного єдиного слідчого?
Чи знаєте ви, що по справі побиття студентів наразі 0 (нуль) затриманих міліціонерів.
Чи знаєте ви, що командири рот, які керували побиттям і проходять у справі як обвинувачені, просто не з'являються в суд, проте суддя не бачить приводу призначати їм запобіжний захід?
Чи знаєте ви, що за три роки слідство не визначило жодного (жодного!) безпосереднього виконавця. Ще раз - з усіх міліціонерів, які калічили євромайданівців, слідство за три роки не назвало ЖОДНОГО.
Серед хлопців, яких ми застали на нічному чергуванні в захопленому залі суду, ми несподівано зустріли Віталія Кузьменка - колишнього студента-історика, який був жорстоко покалічений в ту ніч, але одужав, повернувся на Майдан, тримав барикади, з початком російського наступу пішов добровольцем на фронт і воював аж до цього року. Його, як яскравий приклад патріотизму і відданності, в річницю Незалежності цього року вихваляли центральні ЗМІ, він брав участь в урочистому параді на Хрещатику, з ним фотографувався Порошенко.
А тепер ось він, тут. Офіційні фанфари замовкли, держава "україна" демонструє своє справжнє відношення.
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все єто хорошо ...НО.не действенно...
уже понятно у судей земля должна дрожать под ногами...
тогда Бвозможно, они засуетятся..
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лучше когда земля дрожать будет над закопанными судьями, тогда толк будет
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но никто их не закапует!
где правій сектор? наша надежа?
если не платят , то патриотизм минимализируется?
нет у нас тех, кто будет справедливость восстанавливать...
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Власти щя головорезы нужны Оооочень..скоро их будут пользовать!
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надо таких душегубов валить при задержании за оказание сопротивления.
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А за шо сажать, за убийство ?... тю, другое дело, если бы он свинью подкинул властьимущим, тогда да 8 лет минимум и однозначно, а по пустяках всех сажать тюрем не хватит.
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кто бы сомневался!
кстати, правый сектор уже очень потерял в глазах людей...
уже очевидно, что это очередной прект...
иначе бы убийство еремемея не прошло безследно...
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так Ярош тряпка . это же сразу было видно .. Ему бы букеты собирать . а не руководить ПС . та-же Надя на него крикнет -тот и усохнет На руководство ПС нужны такие . как Коханивський . и тд
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Ярош честно воевал,не прятался за спины,получил ранение в реальном бою,его семья как жила,так и живет скромно в половинке дома на два хозяина,один из первых с группой бойцов атаковал сепаров на блок посту в Славянске,зять воюет,дочка тоже...а ты мразина,кто такая,что бы поливать его грязью...
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тебе вафло .никто не давал права меня оскорблять ! А второе .я Яроша не оскорблял. а сказал . что он не руководитель а подчиненный по -сути человек . что не делает его плохим
-тряпка - -это не вожак . а ведомый
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если для тебя,блядина сравнение с тряпкой не унижение,то соси дальше...
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есть простой путь вкинуть в СМИ инфу что єтот Крысин член партии свобода или ПС....и его сразу же арестует ..та же судья Мелещак...или любая другая
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вероятно, он член партии быпыпы, судя по тому как его отпускают...................
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Убийство?
Разбой?
Вымогательство?
Это такие мелочи...
А порвал бы портрет Лучезарного = уже сидел бы.
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