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 Боевики требуют немедленно передать 700 человек взамен на освобождение 50 украинцев, - Ирина Геращенко

В списке тех, кого требуют освободить боевики, - убийцы и другие лица, совершившие самые тяжкие преступления.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В то время, когда проводилась итоговая пресс- конференция Путина, на которой он озвучил то, что мы каждый день повторяем мамам и семьям заложников, ключи от тюрем и в РФ, и на оккупированной территории, находятся не в Донецке и Луганске, а в Кремле, что там решают, когда кого отдадут украинской стороне, у нас в Киеве в эти же минуты, по инициативе украинской стороны, проходила скайп - конференция гуманитарной подгруппы..... Я не наивная девушка, прекрасно понимаю, где принимают решение об освобождении заложников, но вместе с коллегами, несмотря на иногда осознание всей призрачности наших усилий, честно бьемся за каждого парня и прилагали максимум усилий для того, чтобы их вытащить на волю в этом году", - написала она.

"Сегодня Путин вновь заявил про "всех на всех"..... то есть, о гражданских, схваченных на оккупированных территориях за про украинские взгляды (и которых продолжают ежедневно хватать) и наших военных, которые защищали нашу землю - на всех тех, кто совершил тяжелейшие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства. Эту мантру сегодня слово в слово повторили представители ОРДЛО. Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, что их требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить меньше 50.....", - отметила нардеп.

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"В списке тех, кого требуют, убийцы и другие лица, совершившие самые тяжкие преступления. В списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны - их просто прячут и не дают никакой информации об освобождении. Вот такая правда. Сегодня на скайп -конференции мы задавали вопросы поиска компромисса ради освобождения к рождественским праздникам, напоминали об обещании ОРДО освободить подростков, поднимали вопросы немедленно передать украинской стороне нового заложника, который раненый попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении. Ответа не было, вернее, по сути, весь мир услышал сегодня ответ от руководства РФ: что режиссеры и журналисты - диверсанты и террористы, украинская сторона не амнистирует всех, что должен быть принят закон об амнистии. Да, об амнистии кричали сегодня и ОРДЛО....Как с этим двигаться дальше? Трудно. К сожалению, РФ не готова сейчас отдать заложников. Ждет новой администрации Трампа, ждет послабление нормандского формата, работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украины", - подчеркнула первый вице-спикер.

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"Меня душат слезы, потому что мы делали все возможное, чтобы освободить ребят сейчас, а не завтра. И мамы и семьи не всегда слышат аргументы, и это очень и очень трудно...., потому что они живут надеждой и верой. Мы продолжаем работать с волонтерами и церковью, ища любую возможность вытаскивать наших. Мы настаиваем на том, чтобы мир не молчал, чтобы мир подключился к решению вопроса с заложниками, чтобы прекратились издевательства над украинцами, которых незаконно удерживают в ОРДЛО. К сожалению, новостей на сегодня, после скайп -конференции нет.... потому что так решила Москва", - резюмировала Геращенко.
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Актуально всегда. И особенно с теми, кто на протяжении истории неоднократно нарушал соглашения. Орда всегда нарушала соглашения. У них умение обмануть противника возведено в доблесть.
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А украинские заложники у рашенублюдков- если уж обмен,то и их должны отпустить в попу членцы,а без них никого не отдавать этим лугандонцам.
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Да отдать легче всего . Но тут другой , более сложный вопрос .! С одной стороны , есть родственники пленных , требующие любой ценой вернуть своих домой . С другой стороны , есть родственники убитых этими тварями украинцев . Требующие для них самого сурового наказания . Не отдавать этих 700 ублюдков , будешь проклят родственниками пленных . ! Если отдать , будешь проклят родственниками погибших . В общем, цугцванг .. .
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Это еще Вы не приобщили тех десятков-сотен людей, которые эти 700 ублюдков убъют после обмена.
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Может пора Украине ставить жесткие условия оркам и рашке.
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А как же надя савченко на это смотрит? Такие хорошие дяди постановили, что один украинец стоит 14 "освобожденцев". С одной стороны - льстит, а с другой, - что ж они своих так уничижают? И где же Украине набраться пленных при таком раскладе?
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В том что сейчас происходит с обменом есть прямая вина Савченко.
Нельзя вести сепаратные переговоры с кремлевскими шулерами,касапы просто использовали Савченко в качестве "подкидного дурака" для увилечения ставок!
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Розумні люди навряд чи дають себе використовувати.
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Закончилось мясо на передке?Дайте мяса.Они этих 700 чел.сразу в бой погонят.
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Т.е. - боевики не хотят отдавать даже всех наших пленных, только половину, раисся не отдаст ни единого заложника, а от Украины требуют освободить всех и даже больше - и боевиков с пособниками, и кацапских шпионов, и даже просто уголовников...
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.,,,.ничего не пойму ,,,.ирина геращенко , что цензор нет не читает ? , , кому и на кого она жалуется ? , форум цензора одноголосно заявил ( и надежду савченко забанил ) , с террористами никаких переговоров... НЕ. .ВЕДУТ. . !!!, , или боевики-сепары перестали быть террористами ? , , в таком случае .геращенко , сбу , карочи все.-.агенты кремля , аки савченко ,,, ,, да и кремль , не фонтан , пляшет под дудку госдепа , ,,,.госдеп , вааще , шо нато-пентагон , шо цру , ни рыба ни мясо , какой разведке продались ?.британцы рулят ?
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она не на цензор ориентируется...
она ориентируется на свои интересі...
что єто за обмен 50 на 700?
уже один обмен савченко на двух конкретніх убийц чего стоил...
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не отвечаешь на вопрос , Лесли . !!! , , с кем торгуется геращенко. .?????
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еще раз повторю..
у них другие ориентиры...и всем уже давно очевидно...
я тоже против обмена 700 на 50...
это какой-то сюр..
я очень переживаю за наших бойцов...
НО...
обмен должен быть адекваным...
более того..мы уже видим, что конкретных преступников, обменяли на проект фсб савченко..
что с этим сделать?
законы об ответственности за принятые решения..
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совершенно с вами согласен , , но кому мы жалуемся ? , если согласились с тезисом , что переговоры с террористами / кремлем / сепаратистами априори вести нельзя ,,,,
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А будь там ваш сын, вы бы тоже думали об адекватности?
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я так понял, весь сыр-бор, что савченко занималась "самодеятельностью" и переговаривалась напрямую, а геращенко в составе 3стронней группы и она официальный представитель Украины там
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ну примерно так ,,,. я к тому , что геращенко -.можно , , и еще жалуется , что не получается ,,, а савченко прессуют все кому не лень , , хотя возможностей у нее поменьше , чем у той же администрации президента и. СБУ , , , , надька -.депутат , ну и знаменитость , это все ее регалии ,,,
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А почему не сдать Киев россиянам? Ставать в позу, так ставать!
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Наловить ваты не проблема-есть такое говно,пока,в Украине.Выловить-и на луггандон
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Гройсман, парубій, пашинський та інша шобла підійдуть?
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..,,..Правда Любка , ,,,,.,,,. , Понял ? . Ирина Геращенко сказала , что переговоры с террористами вести нельзя. . !!!! , ...., , я правильно .Правду Любку . ( и ее картинку маслом ) понял в контексте предложенной цензором темы ???
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АП, кабинет министров, верховна рада, как раз наберется примерно 700 человек обменять на наших бойцов, я считаю это равноценный обмен.
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"Боевики требуют немедленно передать 700 человек взамен на освобождение 50 украинцев, - Ирина Геращенко"

А не пробовали в качестве контраргумент перекрыть каналы поставки железной руды для заводов Ахмета? Руда идет из Кривбасса, на Донбассе ее нет.

Или прекратить оплачивать за уже поставленный из ОРДИЛО антрацит? Или "не путай свою личную шерсть с государственной"?!
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Нужна полная блокада контрабанды, воды, газа и прочих поставок. Пускай те, кто ложился под наши БТРы в 14 году теперь ложатся под своих обдолбаных лидеров и треб"ют. У нас война с ними, или бизнес? С террористами нужно жестко разговаривать, тогда эти у-бки будут реагировать. И пора с рашкой вводить визовый режим, обрезать торговлю и строить "железный занавес", как было раньше в СССР с Западом.
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Да, блокада нужна. Но, например, водовод на Мариуполь, от какала Днепр-Донбасс, проходит через ДНР. Перекрыть его - значит лишить воды Мариуполь. Существует также масса других технических проблем, тем не менее, это не значит, что они не решаемы.
Для устройства блокады ОРДИЛО нет необходимости рвать трубы (провода и т.п.), лишая воды и света сотни тысяч людей на этих территориях. Договорились, мля, о покупке антрацита, о поставках руды и т.п.? Точно также можно договориться и об остальном: об оплате за воду, газ, эл.энергию и пр. Было бы желание. А то получается так - что нужно лично, пути решения находятся, а что нужно для всех - "мы с террористами не договариваемся". Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - ищет причины.
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Такое резкое изменение риторики по поводу обмена пленными - прямой результат подрывной работы Савченко, сучки крашеной.
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Хреновому танцору яй-а мешают. Если бы сопли наши не разводили с дебилами лугандона и даунбаса, то никакая дура не помешала бы обмену пленными.Меньше торговать и бабки сшибать нужно на границе с ними, тогда они покладистей будут. А то гуманисты хреновы боятся как бы ху-ло не обиделось.
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Ну коли наші керівники будуть мати якусь державну позицію ? А саме визнати окуповані тереторії -окупованими ,припинити будь яку торгівлю ,а тим більше безплатно постачати воду і електроенергію ,ось тоді вони заговорять по іншому ,але наші олігархи так боятся втратити бізнес в росії ,що по державному мислити не можуть ,а це шлях в нікуди .
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Я розумію, що лугандонські паразити нічого не варті і що 50 українськіх військових треба визволяти, проте така пропорція 50 на 700 допустима лише тоді, коли в полоні у сепарів є лише 50 наших військових, якщо ж їх більше ніж 50, то треба послати сепарів на х... з такою математикою та повністю блокувати лугандон, навіть гуманітарку не пропускати, не кажучи вже про закупівлю вугілля, соц. виплати чи постачання електроенергії
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Хреново у иры геращенко с математикой... всех на всех говорите... так уравняйте количество сепаров до количества наших, каждые 24 часа расстрел самых 10 самых одиозных сепаров... и пусть они суетятся... за месяц количество уравняется...
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жаль конечно тех кто в плен попал но к сожалению ральность такова что российские террористы на следущий день после обмена наберут еще столько заложников сколько захотят поэтому обмен проводить не надо
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Так и выдадут же. А сколько полк минометчиков способен сравнять с землей жилищ украинцев вместе с их жизнями? Уверен что более 50.
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Боевики требуют немедленно передать 700 человек ....

Дело в том что у орков заканчиваются местные даунбасские отморозки и россии все больше и больше нужно пополнять своими дебилами. что не совсем для них хорошо вот и требуют чтобы Украина отпустила их преступников.... Это не надо допускать в любом случаии
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04.05.16 11:14 Оккупированная часть Луганской области ежемесячно получает из Украины электроэнергии на 150 миллионов
Неконтролируемые властями Украины районы Луганской области (НКТ) ежемесячно получают из объединенной энергосистемы (ОЭС) электроэнергию на сумму 140-150 млн грн, а рассчитываются на 50 млн грн.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай, передает БизнесЦензор. .
.....
Барыги, прекращайте вы уже этот беспридел, украинцы не могут со своих нищенских доходов оплачивать электричество коллаборантам .. а затем еще торговаться за своих воинов...
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A vot eto ne ponjatno , sralin postavljal elektrichestvo v reihskanceljariju....???
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Правда в тому, що кириліця - це вже наслідки грецької церкви, тобто - рпц. Наша мова писалася глаголіцею. Нехай людина пише той, яку має на клаві
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Як не можуть - можуть (наведені вами цифри тому доказ),а от протидіяти обкраданню владою(олігархами та всякою пуєтою)- не можуть
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дурында геращенко ради пиара так бы и сделала, ради селфи с пленными и красивой картинки по тв всех бы поотпускали .Только пора однотуровому подумать, хватит нам савченко и арестованного полковника с которыми пеця так лобызался
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Воины обещали перекрыть полностью движение товаров если в течении 7 дней не буду освобождены наши воины. Там еще 7 дней не прошло, я вот не уследил??? Или разочаровали воины ? Кто нибудь в курсе?
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Поменяйте , завтра они возьмут еще сто и будут знать шо в плен можно сдаваться, все равно отпустят , разве что всу перестанет их в плен брать . Только один вариант , перекрыть все шо только можно .
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В таком случае брать в плен орков не нужно, сразу на удобрение.
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... эх ... ...у мусоров в "плену" был как-то -- ещё советских... ...мамка пятихатку отстегнула, шо б отпустили малолетку... -- я её потом аж через 15 лет отработал и вернул...
...щас не знаю -- тут не война, а торговля.... ...сложно всё...
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Скiльки можна тої болтовні і піару? Заручників легко повернути за 2 тижні - просто всіх попередити що буде повна блокада всiх окупованих територiй, i тоді відрізати все!
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та какие проблемы, 650 из 700 нужно передать в виде трупов, обычная математика
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Жизнь каждого украинца бесценна,поэтому нужно менять. А руссо-фашистов нужно просто утилизировать,чтобы не доводить до обменов.
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Вова, утилизация - это переработка для повторного применения.
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Все правильно,вторичное применение в качестве удобрения
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О бесценности жизни "украинца", попершегося к родственникам в лугандонию или Мордор, где его повязали как "шпиона", не соглашусь и копейки не дам за его освобождение.
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Обмен считаю равноценным. Люди меняются на жЫвотных примерно в таком соотношении
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Вы там совсем охренели?!! С террористами можно обменивать заложников только в обмен на воду и жрачку!
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P.S. Можно еще на спиртные напитки в большом количестве. При условии стремительной атаки через несколько часов.
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