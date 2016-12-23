"Боевики требуют немедленно передать 700 человек взамен на освобождение 50 украинцев, - Ирина Геращенко"

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В то время, когда проводилась итоговая пресс- конференция Путина, на которой он озвучил то, что мы каждый день повторяем мамам и семьям заложников, ключи от тюрем и в РФ, и на оккупированной территории, находятся не в Донецке и Луганске, а в Кремле, что там решают, когда кого отдадут украинской стороне, у нас в Киеве в эти же минуты, по инициативе украинской стороны, проходила скайп - конференция гуманитарной подгруппы..... Я не наивная девушка, прекрасно понимаю, где принимают решение об освобождении заложников, но вместе с коллегами, несмотря на иногда осознание всей призрачности наших усилий, честно бьемся за каждого парня и прилагали максимум усилий для того, чтобы их вытащить на волю в этом году", - написала она.
"Сегодня Путин вновь заявил про "всех на всех"..... то есть, о гражданских, схваченных на оккупированных территориях за про украинские взгляды (и которых продолжают ежедневно хватать) и наших военных, которые защищали нашу землю - на всех тех, кто совершил тяжелейшие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства. Эту мантру сегодня слово в слово повторили представители ОРДЛО. Они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, что их требует освободить СБУ и минская группа, а говорят, что у них содержится вдвое меньше. И требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО 700 человек и освободить меньше 50.....", - отметила нардеп.
"В списке тех, кого требуют, убийцы и другие лица, совершившие самые тяжкие преступления. В списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны - их просто прячут и не дают никакой информации об освобождении. Вот такая правда. Сегодня на скайп -конференции мы задавали вопросы поиска компромисса ради освобождения к рождественским праздникам, напоминали об обещании ОРДО освободить подростков, поднимали вопросы немедленно передать украинской стороне нового заложника, который раненый попал в руки боевиков несколько дней назад, при боевом столкновении. Ответа не было, вернее, по сути, весь мир услышал сегодня ответ от руководства РФ: что режиссеры и журналисты - диверсанты и террористы, украинская сторона не амнистирует всех, что должен быть принят закон об амнистии. Да, об амнистии кричали сегодня и ОРДЛО....Как с этим двигаться дальше? Трудно. К сожалению, РФ не готова сейчас отдать заложников. Ждет новой администрации Трампа, ждет послабление нормандского формата, работает над дискредитацией минских групп, способствует другим дестабилизирующим движениям внутри самой Украины", - подчеркнула первый вице-спикер.
"Меня душат слезы, потому что мы делали все возможное, чтобы освободить ребят сейчас, а не завтра. И мамы и семьи не всегда слышат аргументы, и это очень и очень трудно...., потому что они живут надеждой и верой. Мы продолжаем работать с волонтерами и церковью, ища любую возможность вытаскивать наших. Мы настаиваем на том, чтобы мир не молчал, чтобы мир подключился к решению вопроса с заложниками, чтобы прекратились издевательства над украинцами, которых незаконно удерживают в ОРДЛО. К сожалению, новостей на сегодня, после скайп -конференции нет.... потому что так решила Москва", - резюмировала Геращенко.
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A mozhe jim szce vodu ne vidkliuczaty ?
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Нельзя вести сепаратные переговоры с кремлевскими шулерами,касапы просто использовали Савченко в качестве "подкидного дурака" для увилечения ставок!
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она ориентируется на свои интересі...
что єто за обмен 50 на 700?
уже один обмен савченко на двух конкретніх убийц чего стоил...
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у них другие ориентиры...и всем уже давно очевидно...
я тоже против обмена 700 на 50...
это какой-то сюр..
я очень переживаю за наших бойцов...
НО...
обмен должен быть адекваным...
более того..мы уже видим, что конкретных преступников, обменяли на проект фсб савченко..
что с этим сделать?
законы об ответственности за принятые решения..
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А не пробовали в качестве контраргумент перекрыть каналы поставки железной руды для заводов Ахмета? Руда идет из Кривбасса, на Донбассе ее нет.
Или прекратить оплачивать за уже поставленный из ОРДИЛО антрацит? Или "не путай свою личную шерсть с государственной"?!
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Для устройства блокады ОРДИЛО нет необходимости рвать трубы (провода и т.п.), лишая воды и света сотни тысяч людей на этих территориях. Договорились, мля, о покупке антрацита, о поставках руды и т.п.? Точно также можно договориться и об остальном: об оплате за воду, газ, эл.энергию и пр. Было бы желание. А то получается так - что нужно лично, пути решения находятся, а что нужно для всех - "мы с террористами не договариваемся". Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - ищет причины.
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Дело в том что у орков заканчиваются местные даунбасские отморозки и россии все больше и больше нужно пополнять своими дебилами. что не совсем для них хорошо вот и требуют чтобы Украина отпустила их преступников.... Это не надо допускать в любом случаии
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Неконтролируемые властями Украины районы Луганской области (НКТ) ежемесячно получают из объединенной энергосистемы (ОЭС) электроэнергию на сумму 140-150 млн грн, а рассчитываются на 50 млн грн.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай, передает БизнесЦензор. .
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Барыги, прекращайте вы уже этот беспридел, украинцы не могут со своих нищенских доходов оплачивать электричество коллаборантам .. а затем еще торговаться за своих воинов...
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...щас не знаю -- тут не война, а торговля.... ...сложно всё...
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