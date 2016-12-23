 В этом году мы будем иметь рост экономики около 1,5%, - Гройсман

Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы уже в этом году будем иметь рост около 1,5%, тогда как в прошлом году 10% падения, 43% инфляция", - сказал Гройсман.
Премьер отметил, что рассчитывает на более значительный рост экономики страны в 2017 году.
2103 101
Вячеслав Чорновол - настоящий лидер и патриот Украины, боролся за нее всю жизнь, - Гройсман о 79-летии со дня рождения политика(93)
Гройсман поручил мобильным операторам изучить вопрос запуска в метро сети 3G(66)
"Я не могу сказать, что это "направо - налево". Я видел некоторые списки награжденных, там есть много героев", - Гройсман о награжденных оружием от МВД(37)
Гройсман - студентам: По большому счету, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен(191)
Гройсман - студентам: 70% украинцев не верят власти. Я и сам устал от политической пурги. ВИДЕО(70)
В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман(11)
Ответить