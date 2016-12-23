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Все про:ВВП (483) Гройсман (1890)

 В этом году мы будем иметь рост экономики около 1,5%, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что рост экономики Украины за 2016 год составил 1,5%.

Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

"Мы уже в этом году будем иметь рост около 1,5%, тогда как в прошлом году 10% падения, 43% инфляция", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что рассчитывает на более значительный рост экономики страны в 2017 году.



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Только ПТУ может воспитать и дать развитие ума в такого_ гениального_ примера.Много в руководстве Украины было безумцев но этот прямо поражает и шокирует.
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