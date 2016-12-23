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Все про:вода (646) тарифы (1359) НКРЭКУ (48) Насалик (80)

 Местные органы власти могут снизить тарифы на водоснабжение на 10-12%, - Насалик

Решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг о снижении оптово-отпускной цены на электроэнергию в 2017 г. на 15,2% дает основания органам местной власти в Украине снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение на 10-12%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом 23 декабря во время Часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает департамент коммуникаций и связей с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

По словам Насалика, Украина впервые за 16 лет приняла энергетический баланс государства на 2017 г., что позволило всем генерирующим компаниям сознательно создать запасы энергетического топлива на следующий год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снижение тарифов на электроэнергию базируется на прогнозе ее производства в 2017 году, - Гройсман

Напомним, что основываясь на энергетическом балансе государства, НКРЭКУ приняла решение впервые за 25 лет о снижении цены на электрическую энергию на 10%, начиная с 1 января 2017 г. и дополнительно на 5,7%, начиная с 1 апреля.

"В структуре водоснабжения электроэнергия занимает от 30 до 70%. В структуре водоотведения - от 30 до 80%. О чем это говорит? Что сегодня мы дали органам местного самоуправления возможность снизить тарифы на водоснабжение и водоотвод как минимум на 10-12% ", - заявил Насалик.
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Рева, займитесь начислением субсидий! По 4 месяца люди ждут эти субсидии, вместо положенных 10 дней. Сколько будут длиться эти издевательства?
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Ага, а после Нового года у ШакалАДников от алкоголя будет обширная
амнезия на свої обіцянки!
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Ще ні разу не було ..щоб відіграли назад ..Можуть навпакі --підняти у звязку з мін зарплатою ..
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Оно так и есть! ПРИМЕР из ЖИЗНИ: с. Белогородке (Киево-Святошинский р-н, Киевская обл) уже развесили объявления в многоквартирных домах, что с 1 января 2017 г. ПОВЫШАЕТСЯ оплата за воду (поставка и отвод). В итоге имеем - было 11, 40 грн, а СТАЛО 15,97 грн.
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Может речь должна идти о ПОВЫШЕНИИ?! ПРИМЕР из ЖИЗНИ: с. Белогородке (Киево-Святошинский р-н, Киевская обл) уже развесили объявления в многоквартирных домах, что с 1 января 2017 г. ПОВЫШАЕТСЯ оплата за воду (поставка и отвод). В итоге имеем - было 11, 40 грн, а СТАЛО 15,97 грн. И шо по этому скажит Насалик? Проболоболил одно... и отпиарился, а делают другое!
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Гениально ! Поднять тарифы в три раза , а потом с барского плеча опустить на 10% и выдать за достижение .
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пока сама НКРЭКУ не снизит, то никто снижением заниматься не будет((((
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