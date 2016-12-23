 Местные органы власти могут снизить тарифы на водоснабжение на 10-12%, - Насалик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом 23 декабря во время Часа вопросов к правительству заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает департамент коммуникаций и связей с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.
По словам Насалика, Украина впервые за 16 лет приняла энергетический баланс государства на 2017 г., что позволило всем генерирующим компаниям сознательно создать запасы энергетического топлива на следующий год.
Напомним, что основываясь на энергетическом балансе государства, НКРЭКУ приняла решение впервые за 25 лет о снижении цены на электрическую энергию на 10%, начиная с 1 января 2017 г. и дополнительно на 5,7%, начиная с 1 апреля.
"В структуре водоснабжения электроэнергия занимает от 30 до 70%. В структуре водоотведения - от 30 до 80%. О чем это говорит? Что сегодня мы дали органам местного самоуправления возможность снизить тарифы на водоснабжение и водоотвод как минимум на 10-12% ", - заявил Насалик.
1634 12
У Насалика нет претензий к "Центрэнерго", - пресс-служба Минэнергоугля(8)
Минэнергоугля планирует за 3 года избавиться от зависимости от угля из зоны АТО, - Насалик(51)
Минэнергоугля разработало новую энергетическую стратегию Украины, - Насалик(24)
Министр энергетики Насалик задекларировал 4,7 млн грн., $890 тыс., €240 тыс. наличкой и пожертвование в 1 млн грн. для БПП(143)
С 2017 года Украина прекращает платить РФ за утилизацию ядерного топлива, - Насалик(121)
"Угрозы прохождению осенне-зимнего периода нет", - министр энергетики Насалик(104)
Ответить
амнезия на свої обіцянки!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить