 247 кибератак на системы госструктур зафиксированы в Украине за 11 месяцев 2016 года, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
В отчете по информационной безопасности сказано: "Выявлены 247 кибератак, объектами которых были информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющие элементы критической инфраструктуры и тому подобное. По фактам несанкционированного вмешательства в работу государственных электронных информационных ресурсов начаты 64 уголовных производства, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 5 приговоров суда. Начаты 14 уголовных производств по функционированию неконтролируемых международных каналов связи, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 9 приговоров суда".
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Постав запитання: Web-конференція Юлії Тимошенко.
Сьогодні о 13:00 почалась web-конференція Юлії Тимошенко, під час якої лідер партії «Батьківщина» відповість на запитання, задані користувачами інтернету.
Поставити запитання та переглянути web-конференцію можна за посиланням: http://conference.ba.org.ua/
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А СБУ НЕ ХОЧЕТ РАССКАЗАТЬ: КТО ПОСТОЯННО ДОСИТ ЦЕНЗОР, И ЗАСЫЛАЕТ В ПК ФОРУМЧАН СВОИХ АГЕНТОВ.
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Народу остачертело куйню читать!!
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