EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  481  17
Все про:СБУ (12860) хакер (490)

 247 кибератак на системы госструктур зафиксированы в Украине за 11 месяцев 2016 года, - СБУ

Пресс-центр СБУ обнародовал результаты отдельных направлений работы Службы безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В отчете по информационной безопасности сказано: "Выявлены 247 кибератак, объектами которых были информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющие элементы критической инфраструктуры и тому подобное. По фактам несанкционированного вмешательства в работу государственных электронных информационных ресурсов начаты 64 уголовных производства, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 5 приговоров суда. Начаты 14 уголовных производств по функционированию неконтролируемых международных каналов связи, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 9 приговоров суда".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ избрали Украину полигоном для хакерских экспериментов, - СБУ
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMFl3VEVSUmRYUkRNVEJaUWpnd1MwaFJhMlJEYWc9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто лучше надо обеспечивать госструктуры программистами и системами защиты информации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мінус вихідні і свята . Вийде одна атака в день . Кароче , тєррорісти баловані .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://petition.president.gov.ua/petition/31817

Постав запитання: Web-конференція Юлії Тимошенко.

Сьогодні о 13:00 почалась web-конференція Юлії Тимошенко, під час якої лідер партії «Батьківщина» відповість на запитання, задані користувачами інтернету.

Поставити запитання та переглянути web-конференцію можна за посиланням: http://conference.ba.org.ua/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Занимаюсь защитой от атак но ни одна гос структура не обращалась!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Предложите им заключить контракт, а под лежачий камень вода не бежит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
247 кибератак на системы госструктур зафиксированы в Украине за 11 месяцев 2016 года, - СБУ
======================================================================

А СБУ НЕ ХОЧЕТ РАССКАЗАТЬ: КТО ПОСТОЯННО ДОСИТ ЦЕНЗОР, И ЗАСЫЛАЕТ В ПК ФОРУМЧАН СВОИХ АГЕНТОВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заходят тупо поржать))))
Народу остачертело куйню читать!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да,тупости ржущей хватает...и не только те,что ддосят,а и местные йулькоюзеры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все переехали в соединенные штаты россии и поменяли флаг на омериканский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В понимани СБУ выкрутить лампочку - это информационная безопасность. С.ка какое позорище... Не обвиняю СБУ, законодательство у нас такое, проффесионалами написаное.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия Бушуев бюджет военнослужащие ВР Гройсман ГСЧС депутат Донбасс Донецкая область задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел ООН перемирие прокуратура Россия рынок санкции СБУ Сирия суд США титушки Черное море школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти